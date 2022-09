Manchester City – Borussia Dortmund: Slik ser du Champions League-kampen, uansett hvor du befinner deg

Borussia Dortmund pløyde gjennom FC København lett som bare det i første runde av Champions League, og samme prosess var gjeldende da Manchester City møtte Sevilla. I kveld får begge lag hardere motstand, nemlig hverandre. Ikke mindre spennende blir det av at Erling Braut Haaland, İlkay Gündoğan og et knippe andre City-spillere nå står klar til dyst mot gamleklubben, noe Edin Terzić og resten av gultrøyene er smertelig klare over.

Blir det huskestue når Premier League-toppscoreren og resten av det formidable Manchester-angrepet møter et forsvar de vet alt om? Les videre for mer informasjon om hvordan du ser Manchester City – Borussia Dortmund og Champions League på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Manchester City vs. Borussia Dortmund Dato: Onsdag, 14. september Avspark: 21:00 Arena: Etihad Stadium, Manchester Strøm på nett: TV2 Play (opens in new tab) Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (opens in new tab)

Etter snart en uke fri, i kjølvannet av Dronning Elizabeth II av Storbritannias dødsfall, bør Manchester City være klare som egg til å ta fatt på Champions League i kveld, og rent bortsett fra Kyle Walker, som måtte av banen på grunn av en muskelskade mot Aston Villa, og Aymeric Laporte, stiller blåtrøyene med en rimelig komplett startellever. Verre er det for Dortmund, som har sju spillere på skadelisten, inkludert Thorgan Hazard.

Når to såpass offensive fotballag barker sammen, skal det mye til å unngå mål. Vidunderet fra Jæren, nå i Pep Guardiolas kapable hender, står oppført med 25 mål på 20 Champions League-kamper, derav to helt ferske mot Sevilla forrige uke. Vi klarer ikke helt å se for oss at Haaland klarer å komme seg av gresset med vettet i behold uten å ha funnet nettmaskene bak Alexander Meyer minst én gang i løpet av kvelden.

Det har gått tråere med målstatistikken siden nordmannen forsvant, men gultrøyene fra Nordrhein-Westfalen har likevel bare tapt to kamper i Bundesliga denne sesongen, og drømmen om avansement i CL lever i beste velgående. Les videre for mer informasjon om hvordan du ser Manchester City – Borussia Dortmund og Champions League på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du Champions League-kampen om du befinner deg i utlandet

(Image credit: UEFA)

Normalt sett skal det gå helt fint å se Champions League-kamper på nett, særlig om du befinner deg i Norge. Hvis du er på reise i det store utland, for eksempel på ferie eller via jobb, så er sannsynligheten imidlertid stor for at det blir vanskeligere å få lokal tilgang på kampen du er ute etter å se.

Årsaken er såkalt geoblokkering. Dette er digitale landegrenser som ofte begrenser tilgangen til strømmetjenesters innhold, selv om du har et fullt fungerende abonnement.

Løsningen, om du råker på problemer med å strømme utenfor Norge, er å bruke en VPN-tjeneste. Ved hjelp av denne smarte programvaren kan du få tilgang til innholdet du ønsker, uansett hvor du befinner deg i verden.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Champions League, uansett hvor du befinner deg i verden.

Slik ser du Champions League-kampen i Norge