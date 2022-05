Liverpool – Real Madrid: Slik ser du finalen i Champions League, uansett hvor du befinner deg

To av fotballeuropas absolutt største giganter skal måle krefter i Paris på lørdag, i en kamp som allerede før avspark har et historisk sus over seg. Liverpool møter Real Madrid i Champions League-finalen 2022. Rødtrøyene er ute etter sitt syvende CL-trofé, mens Los Blancos jakter sitt fjortende.



Les videre for mer informasjon om hvordan du ser Liverpool – Real Madrid i Champions League-finalen på nett, uansett hvor du befinner deg.

Det har vært en storslått sesong for gjengen fra Merseyside. I Storbritannia har de spilt i hver bidige kamp de har kunnet, vunnet både FA- og EFL-cupene og det var bare på håret at de ikke vant Premier League også, i sesongens aller siste runde. Klarer de å høste den gjeveste prisen i europeisk fotball i kamp nummer 63?



La Liga-vinnerne Real, på sin side, har holdt fansen på pinebenken gjennom hele Champions League-løpet. Etter å ha kommet tilbake fra de døde mot både PSG, Chelsea og Manchester City kan Ancelotti og resten av Madrid-gjengen umulig tro noe annet enn at gudene er på deres side.

Kampen er en reprise av 2018-finalen, da spanjolene endte opp som vinnere i en 3-1-kamp som bar preg av to nettkjenninger signert den walisiske trollmannen Gareth Bale. Les videre for mer informasjon om hvordan du ser Liverpool – Real Madrid i Champions League-finalen på nett, uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du Champions League-finalen om du befinner deg i utlandet

Normalt sett skal det gå helt fint å se Champions League-kamper på nett, særlig om man befinner seg i Norge. Hvis du er på reise i det store utland, for eksempel på ferie eller via jobb, så er sannsynligheten stor for at det blir vanskeligere å få lokal tilgang på kampen du er ute etter å se.

Årsaken er såkalt geoblokkering. Dette er digitale landegrenser som ofte begrenser tilgangen til strømmetjenesters innhold, selv om du har et fullt fungerende abonnement.

Løsningen, om du råker på problemer med å strømme utenfor Norge, er å bruke en VPN-tjeneste. Ved hjelp av denne smarte programvaren kan du få tilgang til innholdet du ønsker, uansett hvor du befinner deg i verden.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Champions League, uansett hvor du befinner deg i verden.

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske Champions League-sendingene fra utlandet.

Slik ser du Champions League-finalen i Norge