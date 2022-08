Liverpool – Bournemouth: Slik ser du Premier League-kampen, uansett hvor du befinner deg

Bournemouth hadde nok ikke hatt mye imot om Premier League-tabellen ut som den gjør nå på slutten av sesongen. Vi tviler sterkt på Liverpool deler samme tankegang. Premier League-fenomenet som har konkurrert med Manchester City om å toppe ligaen i en årrekke ligger nå på 16. plass, allerede syv poeng bak serielederne. Jürgen Klopps menn har sparket i gang årets operasjon på forferdelig vis, men har alle muligheter til å snu skuta i ukens runde. Med seier er de plutselig på sjetteplass. Les videre for mer informasjon om hvordan du ser Liverpool – Bournemouth og Premier League på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Liverpool vs. Bournemouth Dato: Lørdag 27. august Avspark: 16:00 Arena: Anfield, Liverpool Norske TV-kanaler: Viasport Premier League, Viasport Premier League 1, Viasport Premier League 2, Viasport Premier League 3, Viasat Ultra HD, Viasat 4 Strøm på nett: Viaplay (opens in new tab) Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (opens in new tab)

Snakk om skadekrise har vært fokuset rundt Liverpool i de første ukene av sesongen, på tross av at laget tross alt har møtt ganske snill motstand. Fasiten er og blir to uavgjort og et sviende nederlag, noe som får pekefingrene til å dukke opp i de fleste kanaler. Ingen legemliggjorde stemningen bedre enn James Milner og Virgil van Dijk, som brukte store deler av den begredelige kampen mot Manchester United forrige mandag på å kjekle.



Bournemouth fikk en lekse i fotballferdigheter de sent vil glemme av Arsenal forrige lørdag, og nå vil det vise seg hvorvidt Scott Parkers menn har lært av overkjøringen. The Cherries kan trøste seg med hvordan Fulham hamret løs på rødtrøyene tidligere i august, og hvis de får lempet mange nok baller opp til Kieffer Moore, skal man ikke se bort ifra at branden klarer å lage baluba innenfor 16 på Liverpools halvdel.



Slik ser du Premier League-fotball hvis du befinner deg i utlandet

Slik strømmer du de norske Premier League-sendingene

I mange land kan det være krevende å sette seg inn i hvem som har rettighetene til å sende sportsbegivenheter, og deriblant Premier League. Det er ikke like komplisert i Norge, men i år er det faktisk noen forandringer. I 2021/2022 var det TV2 som hadde senderettighetene til Premier League-kampene, men i 2022/2023 er det Viaplay Group (tidligere NENT) som tar over stafettpinnen. Skal man strømme Premier League på nett er det derfor Viaplay (opens in new tab) og pakken Viaplay Total (opens in new tab) man må skaffe seg for å få tilgang.