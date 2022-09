Italia Grand Prix 2022: Slik ser du F1 på nett, uansett hvor du befinner deg

Det er Italia Grand Prix, Monza heter banen og kalles «Fartens Tempel». Det er en av de raskeste og mest ikoniske banene i F1. Det er også "hjemmebanen" til Ferrari og presset for å prestere i Italia Grand Prix er stort. Til anledningen stiller også Ferrari-sjåførene i gult (opens in new tab) for å markere hundreårs dagen til Monza.

Det har, dessverre for Ferrari, ikke mye å feste over denne Grand Prix-sesongen. Max Verstappen har vært suveren så langt og er nok gira på å være en festbrems i Italia også. Som det ser ut nå blir det en kamp om andreplassen mellom Ferrari og Mercedes.

Les videre for å finne ut hvor du kan få med deg hver sving på den legendariske Monza-banen.

Italia Grand Prix 2022 Dato: Søndag, 11. september Starttidspunkt: 15:00 Arena: Autodromo Nazionale di Monza, Italia Norske TV-kanaler: Viasat Sport 1, Viasat Ultra HD Norsk strømmetjeneste: Viaplay (opens in new tab) Offisiell strømmetjeneste: Formula1.com (opens in new tab) Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofritt (opens in new tab)

Med en ledelse på 109 poeng virker det som om gapet opp til Verstappen er for stort å ta igjen. Leclerc er på andreplass og poengene må sankes nå om det skal være et snev av håp for seier. Alt er dog mulig i F1 – som å havne på 1.plass etter å ha vært på 14. med færre enn 60 runder igjen.



Før sommerpausen så ikke Mercedes-fører Lewis Hamilton ut til at kunne vinne ett enkelt race, men briten har kjørt seg opp. I Nederland var han i god driv, men dårlig kommunikasjon mellom han og hans tekniske-team gjorde at pallen glapp.

I «Fartens Tempel» har det blitt kjørt opptil 365 kilometer i timen, så uansett hvordan søndagens race går, blir det en fartsfull affære.



Slik ser du Italia Grand Prix på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Italia Grand Prix – kjøreplan

Fredag 9. september

Trening 1: 14:00

14:00 Trening 2: 17:00

Lørdag 10. september

Trening 3: 12:00

12:00 Kvalifisering: 16:00

Søndag 11. september

Italia GP: 15:00

(Image credit: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

Slik ser du Formel 1 på TV og via strømming i Norge

Viaplay (opens in new tab) sender hele Formel 1-sesongen, både på nett og på en av NENTs lineærkanaler (gjerne Viasat Sport 1 og/eller Viasat Ultra HD).



Tjenesten har ingen bindingstid, og hvis du vil ha tilgang til sportsinnhold på nett kan du abonnere på Viaplay Total for 329 kroner i måneden. Hvis du gjør det får du også tilgang til film og serier. Det finnes dessverre ingen separat pakke kun for sport.



Hvis du befinner deg i utlandet og vil se de norske sendingene av F1, de samme du har tilgang til i egen stue, så kan du omgå geoblokkeringene ved å abonnere på en VPN-tjeneste.

Slik strømmer du F1 på nett

Du kan også velge å registrere deg på F1s offisielle hjemmeside (opens in new tab), der du får tilgang til strømming av hele sesongen. Her får man også se hver bidige gang noen setter seg i bilene, hvert løp, opptak, høydepunkter, et historisk konkurransearkiv samt ekstra førerkameraer og radiokommunikasjon.



Det er to forskjellige abonnementer å velge mellom: TV Access eller TV Pro. TV Access er den billigste av de to og gir deg tilgang til opptak av hvert løp, samt høydepunkter og adgang til førerkameraer. Dette abonnementet koster €26,66 (snaue 260 kroner) per år. Velger man å gå for TV Pro for man alt det ovennevnte, men man har også muligheten til å følge all action live. Dette koster €109,99 (omlag 1110 kroner) i året.



Du kan også velge mellom å betale per måned eller for hele året av gangen. Som vanlig er det litt billigere å betale alt på én gang.

Slik strømmer du F1, hvis du befinner deg i utlandet

Hvis du befinner deg i utlandet nå som F1-sesongen er i gang er det stor sannsynlighet for at du ikke får tilgang til den samme dekningen som du gjør når du sitter hjemme i sofaen. Viaplay blokkerer adgang for brukere som prøver å få tilgang til sine strømmetjenester utenfor EU. Dette kalles geoblokkering, som altså er blokkering av adgang hvis du befinner deg utenfor det «digitale» området NENT (Viaplay) «sender» sitt innhold.



Heldigvis finnes det en løsning, nemlig VPN-tjenester. Dette er en type programvare som gir deg mulighet til å omgå geoblokkeringer, og dermed få adgang til norske sendinger av F1, selv når du befinner deg i utlandet. Dette er både lovlig og rimelig, og VPN-tjenester er også svært enkle i bruk.



Hvis du har bruk for en VPN-tjeneste når du skal strømme innhold fra Norge kan vi anbefale ExpressVPN, som for tiden topper vår liste over de beste VPN-tjenestene på markedet i 2022.