Inter – Barcelona: Slik ser du Champions League-kampen

I kampen Inter – Barcelona møtes lagene med like mange poeng og like mye å spille for. Bayern er nok for sterke for begge lag og blir gruppevinner, så vinneren her får et grep om den viktige andreplassen. Begge lag har vunnet mot antatt gruppejumbo Viktoria Plzen, og begge har tapt mot antatt gruppevinner Bayern München.

Kampen på San Siro blir en spennende affære mellom to stormakter i europeisk toppfotball. Begge har en stolt fotballhistorie, men ulikt utgangspunkt før møtet. Barcelona har startet ligaen hjemme knallsterkt og er ubeseiret i 7 kamper. Inter har derimot rotet det ordentlig til og levert verst sesongåpning på 11 år.

Les videre for mer informasjon om hvordan du ser Inter – Barcelona og Champions League på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Inter – Barcelona Dato: Tirsdag, 4. oktober Avspark: 21:00 Arena: Giuseppe Meazza, (San Siro) Milano Strøm på nett: TV2 Play (Åpnes i ny fane) Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (Åpnes i ny fane)

Inter har ikke overbevist noen som helst så langt i sesongen. Selv om stjerner som Marcelo Brozovic og Romelu Lukaku er savnet, er nivået vært rett og slett for dårlig. Trener Inzaghi kjenner nok at det brenner litt under skosålen, så en seier hjemme mot Barca hadde gjort underverker for han og lagets selvtillit.

For å vinne må hjemmelaget bryte en svært kjedelig statistikk. De har nemlig kun slått gjestene en gang på fem forsøk på eget gress. De er nesten nødt til å bruke hjemme-fordelen til det fulle og håpe ballen triller dit de vil. Vinneren her vil nemlig få en stor fordel mot å ta andreplassen i gruppe C. Neste runde er motstanden det samme, men Barcelona har hjemmefordel.

I fjor så røk Barcelona ut i gruppespillet da de havnet på tredjeplass bak Bayern og Benfica. Det vil nok nødig katalanerne oppleve igjen. Det er syv år siden storlaget vant Champions League og de er nok ikke favoritt til å løfte trofeet i år heller. Likevel har laget tatt mange steg under trener Xavi og blir sett på av noen som en outsider til å komme seg til finalen i Istanbul neste juni.

Les videre for mer informasjon om hvordan du ser Inter – Barcelona og Champions League på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du Inter – Barcelona om du befinner deg i utlandet

(Image credit: UEFA)

Normalt sett skal det gå helt fint å se Champions League-kamper på nett, særlig om du befinner deg i Norge. Hvis du er på reise i det store utland, for eksempel på ferie eller via jobb, så er sannsynligheten imidlertid stor for at det blir vanskeligere å få lokal tilgang på kampen du er ute etter å se.

Årsaken er såkalt geoblokkering. Dette er digitale landegrenser som ofte begrenser tilgangen til strømmetjenesters innhold, selv om du har et fullt fungerende abonnement.

Løsningen, om du råker på problemer med å strømme utenfor Norge, er å bruke en VPN-tjeneste. Ved hjelp av denne smarte programvaren kan du få tilgang til innholdet du ønsker, uansett hvor du befinner deg i verden.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Champions League, uansett hvor du befinner deg i verden.

(Åpnes i ny fane) ExpressVPN – skaff deg vår testvinner (Åpnes i ny fane)



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis (Åpnes i ny fane). Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager (Åpnes i ny fane)

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske Champions League-sendingene fra utlandet.

Slik ser du Champions League-kampen i Norge