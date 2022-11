Håndball-EM 2022: Alt du trenger å vite om mesterskapet og hvor du kan se det.

For Norge ble sist håndball-EM et eventyr som endte med gull. Alt kan skje i et mesterskap, men Norge må nok tåle presset fra et favorittstempel i år også.



I år deles vertskapet mellom tre land – Slovenia, Nord-Makedonia og Montenegro, og pågår fra 4. til 20. november.

Norge har dominert håndball-EM for kvinner over lengre tid. De har spilt seg frem til elleve finaler på bare 14 EM-sluttspill siden starten i 1994.

De norske håndballjentene tok sin første EM-tittelen i 1998. Da Norge slo Frankrike i finalen sist EM var det EM-gull nummer åtte av 14 mulige.



Les videre for kampoppsett, TV-tider og hvor du kan se alle kampene på TV og nett

Håndball-EM for damer 2022 (Image credit: Augustas Cetkauskas / EyeEm) Dato: 4.-20. november Arrangør: Slovenia, Nord-Makedonia og Montenegro Regjerende mestere: Norge Se på TV: TV 3 Stream online: Viaplay (Åpnes i ny fane) Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (Åpnes i ny fane)

Håndball-EM 2022 arrangeres i Slovenia, Nord-Makedonia og Montenegro.

To av de innledende gruppene skal spille sine kamper i Slovenia (Norge er blant dem), så er det en gruppe i Nord-Makedonia og en i Montenegro.

Hovedrunden avgjøres i Slovenia og Nord-Makedonia, før sluttspillet avgjøres i Ljubljana, Slovenia.

Norge er regjerende Europa-mester og har det er lav odds om du tipper dem som vinnere. Frankrike og Danmark er også tippet medalje, men Nederland som er outsider. Men av erfaring er EM en tett og jevn affære, så det er en veldig åpen turnering. Sverige blir bedre og bedre og det er alltid en fordel å være vertsnasjon.

Les videre for å finne kampoppsett og hvor du kan få med deg all moroa fra første kast.

Norges EM-tropp

Dette er de 19 som er plukket ut på landslaget. Flere av fjorårets verdensmestre er uaktuelle i år: Kari Brattset Dale, Sanna Solberg-Isaksen og Camilla Herrem er gravide. Veronica Kristiansen skal bruke EM-perioden til et medisinsk inngrep og blir i ikke tatt ut i troppen i første omgang.

Ragnhild Valle Dahl fra Vipers Kristiansand og kantspiller Anniken Wollik fra Romerike Ravens er to landslags-debutanter. I tillegg blir dette første mesterskap for Marie Skurtveit Davidsen, Kristina Sirum Novak, Thale Rushfeldt Deila, Ane Cecilie Høgseth og Sunniva Amalie Næs Andersen.

EM-tropp 2022

Nr., Fornavn Etternavn, Klubb

12 Silje Margaretha Solberg-Østhassel, Györi ETO KC

16 Katrine Lunde, Vipers Kristiansand

1 Marie Skurtveit Davidsen, CSM Bucuresti

25 Henny Ella Reistad, Team Esbjerg

3 Emilie Hegh Arntzen, CSM Bucuresti

22 Kristina Sirum Novak, Sola Håndballklubb

7 Stine Ruscetta Skogrand, Ikast Håndbold

9 Nora Mørk, Team Esbjerg

10 Stine Bredal Oftedal, Györi ETO KC

14 Kristine Breistøl, Team Esbjerg

5 Ragnhild Valle Dahl, Vipers Kristiansand

33 Thale Rushfeldt Deila, Molde Elite

46 Ane Cecilie Høgseth, Storhamar Elite

15 Vilde Mortensen Ingstad, Team Esbjerg

6 Maren Nyland Aardahl, Odense HC

11 Malin Larsen Aune, CSM Bucuresti

26 Emilie Margrethe Hovden, Viborg HK

30 Anniken Wollik, Romerike Ravens

27 Sunniva Amalie Næs Andersen, Vipers Kristiansand

Thorir Hergeirsson, Landslagssjef

Tonje Larsen, Landslagstrener

Mats Olsson, Trenerteam LKS

Håndball-EM 2022 – grupper

Under finner du oversikt over de innledende gruppene i handball-EM. De tre beste fra disse gruppene går videre til gruppespill i hovedrunden.



De to beste i hver hovedrunde-pulje spiller semifinale. Treerne skal ut i kamp om 5.-plassen. Vinneren av 5.plassen kvalifiserer seg for OL i 2024 i Paris.

Grupp A (Ljubljana)

Norge

Ungarn

Kroatia

Sveits

Gruppe B (Celje)

Danmark

Sverige

Slovenia

Serbia

Gruppe C (Skopje)

Frankrike

Nederland

Nord-Makedonia

Romania

Gruppe D (Podgorica)

Polen

Montenegro

Tyskland

Spania

Håndball-EM 2022 – kampoppsett

Kampoppsettet for handball-EM starter med innledende gruppespill. Etter dette er avsluttet starter hovedrunden 10.november.



Alle de innledende kampene til Norge spilles i Arena Stožice i den slovenske hovedstaden Ljubljana.

Fredag 4. november

18:00 Ungarn – Sveits

18:00 Danmark – Slovenia

20:30 Norge – Kroatien

20:30 Sverige – Serbia

Lørdag 5. november

18:00 Frankrike – Nord-Makedonia

18:00 Montenegro – Spania

20:30 Nederland – Romania

20:30 Polen – Tyskland

Søndag 6. november

18:00 Kroatia – Ungarn

18:00 Slovenia – Sverige

20:30 Sveits – Norge

20:30 Serbia – Danmark

Mandag 7. november

18:00 Nord-Makedonia – Nederland

18:00 Tyskland – Montenegro

20:30 Romania – Frankrike

20:30 Spania – Polen

Tisdag 8. november

18:00 Kroatia – Sveits

18:00 Slovenia – Serbia

20:30 Norge – Ungarn

20:30 Danmark – Sverige

Onsdag 9. november

18:00 Nord-Makedonia – Romania

18:00 Polen – Montenegro

20:30 Frankrike – Nederland

20:30 Tyskland – Spania

Hovedrunden spilles 10-16. november

Gruppe 1:

10. november

A3-B2

A2-B3

12. november

A1-B1

A2–B2

A3–B3

14. november

A3–B1

A1–B3

16. november

A1–B2

A2–B1

Gruppe 2:

11. november

C3–D2

C2–D3

13. november

C1–D1

C2–D2

C3–D3

15. november

C3–D1

C1–D3

16. november

C1–D2

C2–D1



18.november

OL-kvalik (5.plass)

Semifinaler

20.november

Bronsefinale

Finale

Slik strømmer du de håndball-EM i Norge

Det er Viaplay Group (tidligere NENT) som har rettighetene til håndball-EM 2022. For å streame via deres sider må du tegne et abonnement– Viaplay-Medium. Skal man strømme årets turnering på nett er det derfor Viaplay (Åpnes i ny fane) og pakken Viaplay Medium (Åpnes i ny fane) man må skaffe seg for å få tilgang.

(Åpnes i ny fane) Viaplay Group (tidligere NENT) har rettighetene til håndball-EM 2022. For å streame via deres sider må du tegne et abonnement– Viaplay-Medium. Da får du tilgang til håndball-EM, i tillegg til annen sport, film og serier. Pris: 349 kr/mnd

Slik ser du EM i håndball hvis du befinner deg i utlandet

Nå som det er fritt frem å dra på reise til nær og fjern er det ikke umulig at du i løpet av EM i håndball kommer til å befinne deg utenlands, hvilket i praksis betyr at det kan bli vanskelig å få tilgang til engelsk fotball slik du er vant med hjemme. Ingen grunn til panikk! Selv om geoblokkering fører til at du ikke kan nyte norske Premier League-strømmer utenfor EU/EØS, så finnes det en løsning.



De digitale grensene kan forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se EM i håndball, uansett hvor du befinner deg i verden.

(Åpnes i ny fane) ExpressVPN – skaff deg vår testvinner (Åpnes i ny fane)



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis (Åpnes i ny fane). Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager (Åpnes i ny fane)

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske håndball-sendingene fra utlandet.