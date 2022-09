Casper Ruud i semifinale: Slik ser du US Open 2022, uansett hvor du befinner deg

Casper Ruud skal spille semifinale i US Open. Det er en liten tennis-sensasjon som mange ikke forstår er stor.

23-åringen storspilte i kvartfinalen mot Matteo Berrettini. Kampen mot den italienske tennisstjerna forbløffet både eksperter og Ruud selv. Frekke slag og tidvis klasseforskjell rystet Berrettini fra start – og Casper så seg aldri tilbake. Det var spesielt den sterke starten til nordmannen som la grunnlaget for seieren.

– Ting gikk nesten for godt for meg, men jeg ble litt nervøs mot slutten av andre sett. Du tror du kan gå på vann – og det er ikke mulig, sa Ruud i intervjue med arrangøren etter kampen. I semifinalen møter Ruud russeren Karen Khatsjanov (26).

Casper Ruud semifinale: Når er kampen

US Open 2022 Semifinale Dato: Fredag 9. september Starttidspunkt: 21:00 Arena: Arthur Ashe Stadium, New York Norske TV-kanaler: Eurosport Norge Strøm på nett: Discovery+ (opens in new tab), Eurosport Player (opens in new tab) Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (opens in new tab)

Casper Ruud har gode muligheter til å slå Karen Khatsjanov i semifinalen. Russeren har overrasket da han vant mot Nick Kyrgios 3-2 i sett etter en kamp som varte i over tre og en halv time. En av fordelene Casper har over motstandere sin er at han får en dags mer hvile. Dette er fordi nordmannens kamp gikk først av de åtte kvartfinalene mens russeren sin var mye senere.

– Jeg får mer hvile enn motstanderen, jeg er fornøyd med at jeg har fått spille tidlig. Nå skal jeg bruke onsdagen til å trene, sa Ruud til NTB. (opens in new tab)

Det er uansett en tøff batalje i vente for begge. Det er tross alt en Grand Slam semifinale og en plass i finalen i US Open det skal kjempes om. For vår venn Casper Ruud er det også en ekstra gulrot å nå finalen – han kan bli ranket som verdensener.

For dersom Ruud kommer til finalen, blir han nummer ranket som nummer en. Dette er så lenge han ikke møter supertalentet Carlos Alcaraz i finalen. Hvis Ruud og Alcaraz møtes i finalen, er det vinneren av de to som ender som verdensener.

Ruud er i dag nummer sju i verden, mens semifinalemotstander Khatsjanov er nummer 31. Spillerne har møttes før, da tapte Ruud i ATP 1000-turneringen i Roma i 2020.

Casper Ruud: Slik ser du US Open 2022 på nett i Norge

Slik ser du US Open 2022 fra utlandet

