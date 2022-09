Bayern München – Barcelona: Slik ser du Champions League-kampen, uansett hvor du befinner deg

En interessant sesongstart for Bayern München kan bli enda mer interessant i kveld, når Robert Lewandowski returnerer til Allianz Arena, der det fruktbare samarbeidet surnet i sommer. Den polske målmaskinen puttet 344 mål på 375 for det tyske storlaget, som gjorde absolutt alt de kunne for å prøve å beholde ham. Han er allerede godt i gang i den katalanske hovedstaden, så les videre for mer informasjon om hvordan du ser Bayern München – Barcelona og Champions League på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Bayern München vs. Barcelona Dato: Tirsdag, 13. september Avspark: 21:00 Arena: Allianz Arena, München Strøm på nett: TV2 Play (opens in new tab) Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (opens in new tab)

På tross av Barcelonas ekspansive utvalg spisser, er det kun Lewa som har sett ut som en bunnsolid måltrussel i år, og det er ingen underdrivelse. 34-åringen har allerede funnet nettmaskene ni ganger, inkludert et hat trick mot Viktoria Plzeň forrige uke. Ingen annen Barca-spiller har puttet mer enn to, mens både Jamal Musiala, Sadio Mané, Leroy Sane og Serge Gnabry alle står oppført med tre mål eller mer for Bayern.



På tross av 19 fremlengs og fem baklengs, har Bayern München måttet ta til takke med uavgjort i tre strake ligakamper. Julian Nagelsmann har allerede et anstrengt forhold til fansen, og etter å ha følt supporternes vrede på slutten av forrige sesong, og gjennom sommeren, er det ingen tvil om at skuta må på rett kjøl så fort som råd.



Det mest frustrerende av alt for Nagelsmann er at beint frem fjollete øyeblikk har vært en ødeleggende faktor i det siste. Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Alphonso Davies og Matthijs de Ligt har alle gjort grove bommerter som har endt med baklengsmål. Ikke for det, Andreas Christensen i Barca-målet har ikke kontinuerlig vært en defensiv klippe i det siste heller. Dagens kamp har med andre ord alle forutsetninger for å bli en målfest, så les videre for mer informasjon om hvordan du ser Bayern München – Barcelona og Champions League på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du Champions League-kampen om du befinner deg i utlandet

(Image credit: UEFA)

Normalt sett skal det gå helt fint å se Champions League-kamper på nett, særlig om du befinner deg i Norge. Hvis du er på reise i det store utland, for eksempel på ferie eller via jobb, så er sannsynligheten imidlertid stor for at det blir vanskeligere å få lokal tilgang på kampen du er ute etter å se.

Årsaken er såkalt geoblokkering. Dette er digitale landegrenser som ofte begrenser tilgangen til strømmetjenesters innhold, selv om du har et fullt fungerende abonnement.

Løsningen, om du råker på problemer med å strømme utenfor Norge, er å bruke en VPN-tjeneste. Ved hjelp av denne smarte programvaren kan du få tilgang til innholdet du ønsker, uansett hvor du befinner deg i verden.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Champions League, uansett hvor du befinner deg i verden.

(opens in new tab) ExpressVPN – skaff deg vår testvinner (opens in new tab)



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis (opens in new tab). Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager (opens in new tab)

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske Champions League-sendingene fra utlandet.

Slik ser du Champions League-kampen i Norge