Arsenal – Tottenham 2022: Slik ser du Premier League-kampen, uansett hvor du befinner deg

Arsenal – Tottenham sparker i gang en etterlengtet Premier League-runde. Nord-London-rivalene barker sammen 13:30 og vinneren av kampen blir å se øverst på Premier League tabellen.

Begge lag har levert godt i starten av årets sesong. Arsenal har fått mye skryt for sin angrepsfotball og ligget på toppen av tabellen nesten hele tiden. Rett bak har Spurs vært og deres gode prestasjoner og poengfangst har kanskje gått litt under radaren. Likevel er bortelaget i god form og kan stjele overskriftene om de slår byrival og tabellnabo Arsenal.

Les videre for å finne ut hvor du kan se Arsenal – Tottenham og andre Premier League-kamper på TV i Norge.

Arsenal – Tottenham

Arsenal – Tottenham Dato: Lørdag 1. oktober Avspark: 13:30 Arena: Emirates Stadium, London Norske TV-kanaler: Viasport Premier League, Viasport Premier League 1, Viasport Premier League 2, Viasport Premier League 3, Viasat Ultra HD, Viasat 4 Strøm på nett: Viaplay (Åpnes i ny fane) Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (Åpnes i ny fane)

Tottenham Hotspur har enda ikke tapt en kamp denne sesongen. To uavgjort og fem seiere er fasiten så langt. Conte sitt mannskap har også blitt styret offensivt med kjøp av Richarlison og Perisic. Sist kamp våknet også Son fra mål-dvalen sin og skåret hattrick mot et fritt fallende Leicester. Harry Kane er lagets toppskårer med 6 mål så langt. Både Kane og Ødegaard må riste av seg skuffende resultater med landslagene sine før helgens kamp. Kane har for vane å skåre mot Arsenal og kaptein Ødegaard har også putta mot rivalen. Arsenal har også visst god skåringsform så langt denne sesongen.

Det sies at form kastes ut av vinduet når det er derby, men her møtes altså to lag som er i siget. Vi kan forvente mål og et derby med tabelltopp å spille om. Sist men ikke minst kan vi endelig se fram til engelsk fotball igjen.

Arsenal – Tottenham: Slik ser du Premier League-fotball hvis du befinner deg i utlandet

Nå som det er fritt frem å dra på reise til nær og fjern er det ikke umulig at du i løpet av Premier League 2022/23-sesongen kommer til å befinne deg utenlands, hvilket i praksis betyr at det kan bli vanskelig å få tilgang til engelsk fotball slik du er vant med hjemme. Ingen grunn til panikk! Selv om geoblokkering fører til at du ikke kan nyte norske Premier League-strømmer utenfor EU/EØS, så finnes det en løsning.



De digitale grensene kan forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Premier League, uansett hvor du befinner deg i verden.

(Åpnes i ny fane) ExpressVPN – skaff deg vår testvinner (Åpnes i ny fane)



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis (Åpnes i ny fane). Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager (Åpnes i ny fane)

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske Premier League-sendingene fra utlandet.

Slik strømmer du de norske Premier League-sendingene

I mange land kan det være krevende å sette seg inn i hvem som har rettighetene til å sende sportsbegivenheter, og deriblant Premier League. Det er ikke like komplisert i Norge, men i år er det faktisk noen forandringer. I 2021/2022 var det TV2 som hadde senderettighetene til Premier League-kampene, men i 2022/2023 er det Viaplay Group (tidligere NENT) som tar over stafettpinnen. Skal man strømme Premier League på nett er det derfor Viaplay (Åpnes i ny fane) og pakken Viaplay Total (Åpnes i ny fane) man må skaffe seg for å få tilgang.