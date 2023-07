Blir det gratis å spille The Sims 5?

Det ser ut til at det kan bli gratis å spille The Sims 5.

The Sims 5 vil bli gratis å spille, skal vi tro en (senere slettet) stillingsannonse som i et kort tidsrom dukket opp på EAs egen nettside. Stillingsannonsen ble kjapt fjernet, men ikke før internett rakk å se og ta skjermbilder av siden og annonsen. Du kan se den selv på Wayback Machine.

Nyheten ble fanget opp av oppmerksomme medlemmer av Sims Community. Rollen det ble søkt etter, var som sjef for inntektsgenerering og markedsplass til «Project Rene», som er det kjente kodenavnet for The Sims 5. Oppgavene omfattet inntektsprognoser og å skape fremdriftsplaner for alle viktige områder for inntektsgenerering i et «free-to-enter»-spill.

Noe det er enkelt å forstå, er at det er det siste punktet som gleder Sims-entusiastene. Det antyder nemlig at den femte utgaven av den så langt ganske dyre spillserien vil bli gratis å spille – i hvert fall till å begynne med.

The Sims 5 har ennå ikke fått en spesifikk lanseringsdato eller et antydet lanseringsvindu. Dette kommer av at spillet nylig er offentliggjort. Det kalles fremdeles Project Rene i prototyp-fasen.

Fans har høye forventninger

Sims 5 har mye å leve opp til, med tanke på at det første spillet i rekken ble et av de største PC-spillene noensinne – og fortsatt er en favoritt blant mange gamere i dag. Av det vi har sett så langt, burde det by på dypere og mer omfattende tilpasningsmuligheter og potensielt en overgang mot en del flerspillerfunksjoner. Detaljene omkring dette er fremdeles ganske hemmelige.

Under Behind The Sims Summit Stream-arrangementet i oktober 2022 bekreftet Maxis at neste generasjon av The Sims befant seg på et tidlig stadium i utviklingen. «De kommende årene vil vi fortsette å dele alle oppdateringer om Project Rene med dere alle sammen», sa Sydney Pearson, leder for franchisecreative for The Sims under presentasjonen den gangen. Disse oppdateringene vil slippes komme med early access-versjoner som vil bli tilgjengelige for utvalgte grupper av spillere et stykke frem i tid.