En robotstøvsuger i hjemmet gjør livet litt enklere. I hvert fall når det gjelder støvsuging. Det er likevel noen vanlige feil mange gjør når det kommer til robotrengjøring. Vi forklarer hvordan du unngår feilene!

Det er lett å tenke at du vil ha det absolutt beste eller at det holder med de enkleste typene når det kommer til kjøp av robotstøvsugere. Men alle hjem er forskjellige, og det er her den vanligste feilen kommer inn.

Gjør en behovsanalyse av huset ditt og hvilke funksjoner du trenger før du bestemmer deg for hvilken robotstøvsuger du skal velge. På denne måten sikrer du at du får en modell som passer best til akkurat ditt hjem. Hvis du ikke er sikker på hvordan du gjør en behovsanalyse, les videre så forklarer vi deg hvilke funksjoner som finnes i dagens robotstøvsugere og hvilke funksjoner det er verdt å notere seg når du skal lage en behovsanalyse.

Behovsanalyse - Kortversjonen

Terskler, trapper og gulv – Hvordan er det hjemme hos deg?

Sugekraft - Gulvtyper, tepper og rengjøringsfrekvens

Vanntank - Hvordan og når skal du bruke mopp?

Selvtømming - Hvor mye/hvor lite vil du bry deg om vedlikehold av støvsugeren

I vår forrige artikkel dekket vi de grunnleggende funksjonene man kan forvente fra en robotstøvsuger i dag. Det inkluderer for eksempel lidar, lyssensorer, som gjør at støvsugeren finner fram i husene våre, app-kontroll - men også mulighet for integrering i smarte hjem.

Men herfra blir alt mer individuelt. La oss derfor stille et par spørsmål så vi sammen kan finne ut nøyaktig hva du trenger. Deretter forklarer vi deg hva hver modell er i stand til.

Gulv og terskler

Roborock-støvsugerne støtter flere etasjer men trenger selvfølgelig hjelp opp og ned trapper. Du trenger likevel ikke bekymre deg for at den kjører utfor trappene eller andre høye kanter. Alle modellene har såkalte fallsensorer som hindrer dem fra å falle fra høyder.

Generelt kan du regne med at en robotstøvsuger takler terskler på rundt 2 cm. Hvis du har en høyere terskel, må du løfte støvsugeren over.

Med tanke på disse to scenariene, bør du tenke på om det kan være verdt å skaffe mer enn én robotstøvsuger - og i så fall hvilken modell som passer til hvilken etasje.

Alle Roborock-modeller støtter flere etasjer og har fallsensorer. Husk likevel at du må aktivere støtte for flere etasjer i Roborock-appen før du løfter den opp eller ned trappene for å begynne å støvsuge første gang på et nytt gulv – når det er gjort, vil den automatisk vite hvilken etasje den er i . (Image credit: Roborock)

Hvor sterk sugekraft trenger du?

Robotstøvsugernes evne til å suge opp støv og skitt fra gulvene våre måles i trykk. Enheten er Pascal og skrives med SI-enheten "Pa". Den måles alltid i robotstøvsugerens kraftigste modus - ofte kalt Turbo-modus. Tidligere var et trykk på rundt 2000 Pa det vanlige. I dag er det flere modeller som er betydelig kraftigere, og selv om du sjelden trenger å kjøre dem i den modusen, kan det gjøre underverker for rengjøringen av gulvtepper.

(Åpnes i ny fane) suger (nærmest på bildet) rikelig med sine 5200 Pa, mens mellomklasseutfordreren, (Åpnes i ny fane) , (i bakgrunnen) kommer rett bak, med sine 4200 Pa. Det er hovedsakelig på tepper at robotstøvsugere trenger å utnytte sitt fulle sugepotensiale. Roborock S7 MaxV suger (nærmest på bildet) rikelig med sine 5200 Pa, mens mellomklasseutfordreren, Roborock Q7 Max , (i bakgrunnen) kommer rett bak, med sine 4200 Pa. (Image credit: Roborock)

Moppfunksjoner for ekstra rene gulv og boliger med tepper

Vil du ha muligheten til å stille inn hvor mye vann som skal brukes per støvsuging, eller per rom? Da bør støvsugeren ha elektronisk styring av vanntanken. Roborocks modeller med den funksjonen heter «Max» på slutten av modellnavnet. Unntaket er Roborock S7. Den har ikke bare elektronisk kontroll, men også en sonisk mopp som vibrerer i rask takt på gulvet. Videre løfter den moppen når den støvsuger teppene dine – slik at de ikke blir våte.

Nesten alle roborock-støvsugere har elektronisk vanntank. Det betyr at du kan stille inn hvor mye vann som skal brukes på gulvet når støvsugeren mopper. (Image credit: Roborock)

Bruk mindre tid på vedlikehold med selvtømming

Har du plass til en selvtømmende ladestasjon? Da anbefaler vi sterkt å installere en. Støvsugeren holdes da automatisk ren og du trenger ikke tømme støvbeholderen hver uke. Modeller som er selvtømmende, har pluss i navnet. Enten gjennom +-tegnet. Eller at det skrives ut med bokstaver.

(Åpnes i ny fane) . Selvtømmende dokkingstasjoner var luksus for bare noen få år siden. Nå har de blitt temmelig rimelige, som for eksempel Roborock Q7 Max+ (Image credit: Roborock)

Har du mange ting liggende på gulvet?

I tillegg til lidartårnet som tegner opp et kart av rommene dine, har flere robotstøvsugermodeller også kamera. De brukes for at robotstøvsugeren skal kunne identifisere små gjenstander – og dermed unngå dem. Det gjelder for eksempel sko, bøker, leker, men også etterlatenskaper fra kjæledyr. Du kan også bruke kameraet på robotstøvsugeren til å holde øye med huset når du ikke er hjemme. Ja, du kan faktisk kjøre rundt i huset som om det var en radiostyrt liten (søppel)bil – styrt fra mobilen din. Roborock-støvsugere med kamera har «V» i navnet.

(Åpnes i ny fane) håndtere det meste som kommer i veien. Har du gitt opp håpet om at barna rydder opp skoene sine? Da er det en robotstøvsuger med kamera som gjelder! Med kamera kan Roborock S7 MaxV+ håndtere det meste som kommer i veien. (Image credit: Roborock)

Har du alltid behov for det beste?

Du trenger ikke velge kun én funksjon. Flere modeller kombinerer de ulike mulighetene. Det er til og med en modell som har alt – og litt til. Nemlig muligheten for å fylle vanntanken før rengjøring og tømme den etter at rengjøringen er fullført. Den har navnet «Ultra» på slutten - Roborock S7 MaxV Ultra (Åpnes i ny fane).

(Image credit: Roborock)

Roborock-modellene og deres funksjoner

Nå til hvilke Roborock-støvsugerne på det norske markedet som kan hjelpe deg med hva.

* Så langt er det ikke mulig å koble dokkingstasjonen direkte til vannledningen. Du må selv fylle den store tanken med vann, som automatisk fyller tanken i støvsugeren før rengjøring. På samme måte må du selv tømme skittenvannstanken ved behov.

Roborock S7+ (Åpnes i ny fane) er i ferd med å koble seg til den selvdrenerende dokkingstasjonen. er i ferd med å koble seg til den selvdrenerende dokkingstasjonen. (Image credit: Roborock)