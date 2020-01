Platekompaniet halverer prisen på trådløse ørepropper fra Sony

Det rykker i joggefoten for mange nå som vi er midt inne i en av de mildeste januarmånedene i manns minne, og da passer det aldeles utmerket at Platekompaniet kjører kampanjepriser på trådløse ørepropper. Sony WI-C310 Wireless (Gold) går vanligvis for 499 kroner, men akkurat nå får man 50 prosent avslag – 249,- for et kvalitetsprodukt fra den japanske giganten er ikke noe å kimse av.

Sony WI-C310 Wireless er trådløse ørepropper som på tradisjonelt vis er koplet sammen via en ledning som går bak nakken, og tilbyr dermed hakket mer batteritid uten lading enn helt trådløse ørepropper (som eksempelvis Apple Airpods eller Sony WF-1000XM3). Sony oppgir 15 timer brukstid uten lading, og man har selvsagt også mikrofon og styrefunksjonalitet, slik at man kan bruke telefonen under joggeturen, om det skulle være ønskelig.

Sony WI-C310 Wireless | 499,– 249,– | 50 % | Platekompaniet

No-nonsense Sony-ørepropper med god lyd og rimelig pris. Perfekt om man trenger litt ekstra batteritid og om man bedriver aktiviteter der det er fort gjort at proppene hopper ut av ørene. Platekompaniet har ikke satt noen sluttdato for kampanjen.



Se tilbud

Hvis du skulle klare å grave frem en liten halvtime i tidsklemma skal det heller ikke mer enn 10 minutter med hurtiglading til før man får 60 minutter med brukstid, så dette er en perfekt kumpan for folk på farten.

Ledningen er flat og noe avstivet, og selve proppene har magneter slik at de kan festes sammen, resultatet blir dermed en flokefri løsning man kan fiske opp av lomma klar til bruk på et blunk.

Platekompanet selger også flere farger av samme modell (Black, Blue og White), fortsatt til kampanjepris, men til hundrelappen mer, om gullvarianten ikke skulle falle i smak.