Max Gaming med 40 % avslag på hodetelefonene Plantronics Backbeat Go 605

Hvis du er ute på et par lukkede, trådløse hodetelefoner, er det lurt å ta en titt på dette tilbudet fra Max Gaming. Nå reduserer de prisen med 40 % på de trådløse hodetelefonene Plantronics Backbeat Go 605, slik at de kan bli dine for bare 599 kroner.

Mist deg selv – og kabelen – med trådløse hodetelefoner i BackBeat GO 600-serien. Med opptil 18 timers spilletid på en enkelt lading, og en 3,5 mm sikkerhetskabel, kan du oppholde deg i sonen uten avbrudd uansett hvor lidenskapen din tar deg.

Favorittsangene dine er ikke bare ment å bli hørt - de er ment å føles også. Avansert akustisk teknologi gir rik, balansert lyd for å holde deg fokusert og inspirert. Det lette minneskummet isolerer passivt lyd for interferensfri lytting. Med den justerbare EQ-innstillingen kan du bytte fra balansert modus, til basshevingsmodus for en kraftig lydopplevelse.

