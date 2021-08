Elkjøp med fristende tilbud på Motorola Moto G9 Power

Trenger du en ny mobiltelefon til skolestart? En som koster lite, men har et batteri med god kondis til lange dager? Da kan du sjekke ut dette tilbudet fra Elkjøp. Nå får du Motorola Moto G9 Power smarttelefon 4/128GB for bare 1790 kroner.

Om tilbudet Tilbudet på denne siden var gyldig da artikkelen sist ble oppdatert. Merk deg at det kan ha utløpt eller blitt endret i ettertid.

Motorola Moto G9 Power smarttelefon tilbyr et enormt 6000 mAh batteri med støtte for 20W TurboPower hurtiglading. Den 6,8-tommers berøringsskjermen er perfekt for å se på medieinnhold på mens du er på reisefot og et 64+2+2 MP trippelt kamera tar vakre bilder.



Den 6.8-tommers Max Vision-touchskjermen har tynne rammer for en bedre seeropplevelse og høy oppløsning med HD+. Skjermen har et bildeforhold som gir ekstra loddrett plass, slik at du ikke trenger å scrolle så mye mens du ser på for eksempel nettsteder og chatvinduer.

Hvis du er interessert i dette tilbudet eller vil lese mer om denne mobiltelefonen, kan du klikke deg inn på lenken nedenfor, slik at du kommer direkte til Elkjøps produktside.