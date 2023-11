Het Yamaha True X systeem: supercool surround is nog nooit zo makkelijk geweest

We kennen Yamaha natuurlijk van hun muziekinstrumenten, buitenboordmotoren en motorfietsen, maar wist je dat dit merk een enorme stempel heeft gedrukt op de meest waanzinnige audio/video apparatuur voor in de huiskamer en daaromheen? Yamaha heeft aan de wieg gestaan bij de ontwikkeling van high fidelity geluid (hifi), head-fi, multiroom audio én surroundsound uit één luidsprekersysteem. En al deze kennis wordt in het True X systeem nu aan ons doorgegeven.

True X plaatst je middenin de film en de muziek

Het Yamaha True X systeem combineert in feite hifi, multiroom en surroundsound in één compleet home theatersysteem dat bestaat uit de True X bar (SR-X40A), twee True X satelliet achterspeakers (WS-X1A) en een True X sub (SW-X100A). Het systeem is volledig draadloos en daarom ultraflexibel in opstelling en gebruik. Terwijl de True X bar alleen al in staat is je televisiegeluid te transformeren in naar een niveau dat van bioscoopkwaliteit is, doet de toevoeging van de True X sub wonderen voor de lage tonen. De True X satellieten plaatsen je tenslotte echt middenin de film of muziek. Het mooie is dat je met een simpele druk op een knop de achterspeakers verandert in twee draagbare, draadloze luidsprekertjes die je overal mee naartoe kunt nemen. Next level multiroom zou je kunnen zeggen, omdat de waterafstotende True X satellieten zo mee naar buiten genomen kunnen worden. Twaalf uur speeltijd op een accu is dan wel erg handig, evenals het compacte formaat van ongeveer 10 x 9 x 9 centimeter.

True X speelt alles, overal

De True X bar is Dolby Atmos compatible en heeft Alexa ingebouwd, zodat je ook met je stem opdrachten kunt geven. Muziek kan via Spotify Connect en TIDAL Connect worden weergegeven, en er kan draadloos contact worden gemaakt met het True X systeem via AirPlay 2 of Bluetooth. Verbinden van de True X bar met je tv doe je via HDMI of optisch. Omdat de True X bar ook is uitgerust met luidsprekers die naar boven gericht zijn, is deze soundbar in staat om het geluid overtuigend in drie dimensies weer te geven. Yamaha’s Clearvoice technologie maakt alle dialoog nog eens beter verstaanbaar. De ingebouwde subwoofers geven het totaalbeeld verder fundament, de losse en eveneens draadloze True X sub laat de broekspijpen wapperen. Door de True X sats toe te voegen wordt een totaal immersieve beleving verkregen. De innovatieve manier om deze in het surroundsysteem op te nemen, dan wel los te gebruiken, zorgt ervoor dat het systeem in de meest uitgebreide vorm onverslaanbaar is.

True X past zich aan jou aan

Het True X systeem is leverbaar in drie kleuren, zwart, donkergrijs en lichtgrijs. Ook is het mogelijk te beginnen met de True X bar om deze later uit te breiden met een True X sub en de True X sats. Los kost het True X systeem € 599 voor de SR-X40A True X bar, € 349 voor de True X sub en € 169 per stuk voor de True X WS-1XA satellietjes. Onder de naam SR-X50A is de True X bar samen met de True X sub verkrijgbaar voor € 899.

Meer informatie op vind je op de website van Yamaha.