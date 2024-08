Samsung belooft 7 jaar gratis software-updates voor hun tv's

Samsung heeft aangekondigd dat het de komende zeven jaar gratis updates zal uitbrengen voor zijn Tizen smart tv-platform, zoals gemeld door FlatpanelsHD. Tv's uit 2024 (en een aantal uit 2023) kunnen Tizen-updates verwachten gedurende deze periode. Hoewel specifieke details schaars zijn, zou dit moeten betekenen dat gebruikers veel nieuwe functies ontvangen die aanwezig zullen zijn op tv's die volgend jaar aangekondigd worden.

Samsung volgt in de voetsporen van LG, dat een vijfjarige garantie aankondigde om modellen uit 2024, 2023 en zelfs 2022 gratis te voorzien van webOS-updates. Modellen uit 2022 krijgen bijvoorbeeld webOS 23 in 2024, webOS 24 in 2025 enzovoort. Samsung was een van de laatste merken die deze upgrades niet doorvoerde en de nieuwste versie van het Tizen smart tv-platform exclusief op nieuwe tv's uitbracht.

Hoog tijd

Het is verrassend dat Samsung er zo lang over heeft gedaan om deze gratis updates voor Tizen uit te brengen. Zo dwong het Samsung-fans en Tizen-gebruikers in het algemeen om over te stappen op de nieuwste modellen telkens wanneer ze toegang wilden tot de nieuwste versie van het smart tv-platform.

Gelukkig heeft het bedrijf nu geluisterd naar gebruikers en gezien wat de concurrentie (vooral LG) heeft gedaan en dit voorbeeld gevolgd. In recente reviews van Samsung-tv's, zoals de Samsung S95D of Samsung QN85D, is Tizen een hoogtepunt geweest. Hoewel het misschien niet de algemene favoriet is, zorgen de gebruiksvriendelijke lay-out, app-bibliotheek en functies ervoor dat het een van de betere smart tv-platformen is.

Door zich te verbinden aan deze gratis updates lost Samsung een van zijn grootste problemen op die kritiek opleverden van zowel gebruikers als experts. Gebruikers hebben nu niet langer dat ze hun tv's onnodig moeten upgraden uit angst voor apps of functies die niet meer werken