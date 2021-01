De Xiaomi Redmi Note 9T is een degelijke goedkope smartphone met diverse verbeteringen ten opzichte van zijn voorgangers. Hij is niet perfect: we ondervinden af en toe wat problemen met de Xiaomi-software en de middelmatige camera's, maar er is genoeg om wel leuk te vinden.

De Xiaomi Redmi Note 9T is de eerste smartphone gelanceerd door de Chinese fabrikant (samen de Redmi 9T dan). Het is de opvolger van de betaalbare Redmi Note 8T uit 2019.

De Redmi Note 9T heeft de nodige pijnpunten aangepakt van de Note 8T. Zo is het toestel merkbaar sneller in gebruik, zit de vingerafdrukscanner op een logischere plek en ziet het scherm er ook mooier uit.

Dat betekent echter niet dat de Redmi Note 9T alles van de 8T volledig overhoop heeft gehaald. Zo is er nog altijd sprake van dezelfde trage laadsnelheid, blijft Xiaomi's bloatware een jammerlijk aandachtspunt en is de camera-opzet minder multifunctioneel.

De grootste vernieuwing is zonder meer de ondersteuning voor 5G. De Xiaomi Redmi Note 9T is de eerste 5G-telefoon onder de Redmi-merknaam (dus niet van Xiaomi).

Op papier is de Xiaomi Redmi Note 9T drie stappen vooruit, één zijwaarts, en één stap terug (op papier dan). In deze hands-on vertellen wij over de eerste indrukken van het toestel.

De Redmi Note 9T (L) en Note 8T (R) (Image credit: Future)

Xiaomi Redmi Note 9T releasedatum en prijs

Op vrijdag 8 januari presenteerde Xiaomi de Redmi 9T en Redmi Note 9T. Op 18 januari start de verkoop van de Xiaomi Redmi Note 9T in de Benelux.

Het instapmodel maakt gebruik van 4GB RAM en 64GB aan opslaggeheugen. Het toestel kost 229 euro. Voor de versie met 128GB opslag betaal je 269 euro. Ter vergelijking: de Redmi Note 8T met 3GB RAM en 64GB opslaggeheugen kostte bij de release 179 euro, de 4GB/64GB-versie 199 euro en de 4GB/128GB-variant 229 euro.

De Xiaomi Redmi Note 9T is beschikbaar in de kleuren Nightfall Black en Daybreak Purple.

Design en scherm

Xiaomi Redmi Note 9T scherm (Image credit: Future)

De Xiaomi Redmi Note 9T is een vrij grote smartphone (161,2 x 77,3 x 9,1 millimeter). Bij ons ligt het toestel prettig in de hand, maar mensen met kleine(re) handen kunnen zeker moeite hebben met het formaat. Aan de zijkant zit een vingerafdrukscanner, verpakt in de aan/uit-knop aan de rechterzijde van het toestel. Naar onze mening een prettigere positie dan bij de Note 8T.

Boven de vingerafdrukscanner zit een volumeregelaar. De smartphone beschikt verder over een USB-C poort, 3,5mm koptelefooningang en een IR-blaster om bijvoorbeeld je tv mee te bedienen.

De achterzijde van het toestel is van plastic, maar maakt gebruik van een getextureerde achterzijde. Daardoor voelt het geheel niet aan als het standaard goedkope plastic toestel.

De camera's aan de achterzijde zitten in een camerablok wat identiek lijkt aan dat van de Mi 10T Lite en Poco X3 NFC, beide afkomstig van Xiaomi. De fabrikant lijkt een voorliefde te hebben voor deze designvorm.

De Redmi Note 9T maakt gebruik van een LCD-display met Full HD+-resolutie, net als de Redmi Note 8T. Daarbij moeten we wel zeggen dat de schermkwaliteit van de Note 9T een stuk beter is dan zijn voorganger: er is een verbeterd contrast en de automatische helderheid lijkt meer responsief en accuraat.

De schermdiagonaal bedraagt 6,53 inch en wordt onderbroken door een cameragat aan de bovenzijde. Dankzij de smallere randen rondom het scherm is de Redmi Note 9T niet veel groter dan de Note 8T met zijn 6,3 inch display.

Xiaomi Redmi Note 9T vingerafdrukscanner (Image credit: Future)

Camera en batterij

De Xiaomi Redmi Note 9T maakt gebruik van drie camera's aan de achterzijde: een primaire 48MP-camera, 2MP-dieptesensor en een 2MP-macrosensor. Aan de voorzijde zit een 13MP-frontcamera.

Op papier is dat een stap terug ten opzichte van de Note 8T, die namelijk ook over een 8MP-groothoeksensor beschikt. Het is verder het vermelden waard dat de Note 8T de eerste betaalbare smartphone was met een 48MP-camera. Een jaar na de release was het aanbod met budget smartphones met een 48MP-camera echter al niet meer bij te houden.

Zit je wat krap bij kas maar wil je wel een goede camera smartphone, dan is de Note 9T waarschijnlijk niet de smartphone voor jou. Geschoten kiekjes zien er oké uit, maar zijn ietwat aan de donkere kant en de kleuren vinden we ook niet al te levendig. Foto's hebben vaak last van overbelichting, zelfs al is er weinig licht aanwezig als je een foto maakt.

Selfies zien er relatief gezien een stuk beter uit, al helemaal in portretmodus. Dankzij de AI-optimalisatie wordt er een mooi scherptediepte-effect gecreëerd waardoor het onderwerp op de voorgrond er ook echt bovenuit steekt.

Xiaomi Redmi Note 9T camera (Image credit: Future)

Op dit moment hebben we echter nog lang niet alle kwaliteiten van de Redmi Note 9T-camera's ontdekt. We zullen dan ook uitgebreid terugkomen op dit aspect in de volledige review.

Onder de behuizing van de Redmi Note 9T bevindt zich een accucapaciteit van maar liefst 5.000mAh. Dat is aan de flinke kant, alhoewel er al alternatieven zijn met 6.000mAh aan boord, zoals de Xiaomi Redmi 9T en Motorola Moto G9 Power.

We hebben de smartphone nog niet goed genoeg getest om een duidelijk beeld te hebben van de batterijduur, maar de eerste tekenen zijn positief. De oplaadsnelheid bedraagt 18W, wat voor een budgettoestel nog best redelijk is. Een volledig oordeel over de batterijprestaties vind je terug in de volledige review.

Prestaties en software

Tot dusver vinden we de beste vooruitgang van de Redmi Note 9T ten opzichte van zijn voorganger terug onder de motorkap. Waar de 8T bij vlagen traag aanvoelde in gebruik, is de 9T relatief gezien zeer sterk.

Xiaomi Redmi Note 9T achterkant (Image credit: Future)

In de benchmarktest scoort de Redmi Note 9T een multi-core score van 1.799, wat een flinke verbetering is tegenover de 1.158 van de Note 8T. In de praktijk merk je duidelijk dat apps sneller laden en het navigeren vloeiender aanvoelt.

De Note 9T maakt gebruik van een MediaTek Dimensity 800U, een chipset die we nog niet vaak hebben gebruikt. In deze benchmarktest kan de chip zich meten met de Snapdragon 600-serie processoren, een serie die je vaak terugvindt bij smartphones uit deze prijscategorie.

De smartphone ondersteunt 5G, waardoor je goed voorbereid bent op de toekomst, mits je een 5G-abonnement afsluit bij je provider natuurlijk.

De Xiaomi Redmi Note 9T draait uit de doos op Android, met daaroverheen Xiaomi's eigen MIUI 12-schil. MIUI brengt een iOS-achtige stijl mee naar Android-smartphones, waaronder een Bedieningspaneel. Ook zien we de nodige visuele aanpassingen, maar we zijn niet over alles te spreken.

Xiaomi-smartphones komen vaak met de nodige vooraf geïnstalleerde applicaties, beter bekend als bloatware. Start je de Note 9T voor het eerst op, dan staat je scherm vol met ongewenste apps. We hebben hieronder een overzicht gemaakt van deze apps en folders. Dit is dus nog voordat we überhaupt één applicatie zelf hebben geïnstalleerd.

Houd er rekening mee dat elke folder vol zit met diverse apps. (Image credit: Future)

Uiteraard is het mogelijk om het merendeel van deze applicaties te verwijderen, maar het is een proces dat we de fabrikant nogal kwalijk nemen.

Voorlopig oordeel

Zoals gezegd voelt de Xiaomi Redmi Note 9T aan als drie stappen voorwaarts, één zijwaarts en één terug.

De verbeteringen in prestaties, het vernieuwde design en de toevoeging van 5G-ondersteuning juichen we allemaal toe. Buiten deze drie punten is er nog genoeg moois te vinden op de Redmi Note 9T om van te houden.

Iets minder enthousiast zijn we over het camerablok aan de achterzijde. Verder blijven we een groot tegenstander van bloatware op smartphones. Het is dan ook jammer om te zien dat Xiaomi nog altijd haar toestellen volstopt met ongewenste applicaties.

De Xiaomi Redmi Note 9T voelt aan als een prima smartphone voor de prijs, maar voor een sluitend oordeel moet je wachten op onze volledige review.