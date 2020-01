Review Synology RS820(RP+)

Unboxing

In de doos vind je allereerst de rack server zelf, gevuld met vier lege metalen sleuven. Uiteraard vind je ook een stroomkabel en schroeven om je schijven te bevestigen in de sleuven. In tegenstelling tot bij de consumentenversies, heb je bij dit RackStation namelijk wel schroeven nodig. Je treft schroeven aan voor 3,5” schijven en 2,5” schijven.

In elke sleuf kan je een traditionele HDD of SSD kwijt. In totaal kan je de NAS vullen met 64 TB aan intern geheugen (4 schijven van elk 16 TB). Is dat niet voldoende, dan kan je de capaciteit verhogen met een expansie-eenheid van Synology zodat je nog eens 4 extra schijven van elk 16 TB kwijt kan. Het tegengestelde is echter ook waar, want je hoeft de NAS niet volledig te vullen. Je kan gerust beginnen met 1 harde schijf en gaandeweg de NAS upgraden met extra opslag. Op de NAS vooraan wordt de status van elke harde schijf aangegeven met een LED-lampje.

(Image credit: Synology)

Poorten

Aan de voorkant van het systeem vind je niet enorm veel, buiten de power-knop, de sleuven en LED-lampjes die de gezondheid van de harde schijven aangeven. Op de achterkant vind je natuurlijk wat meer poorten. Concreet vind je daar twee USB 3.0-aansluitingen, een com-connector, vier 1GbE LAN-poorten en twee stroomaansluitingen. Let wel, enkel bij het RP-model vind je deze extra stroomaansluiting. Zo kan je de server redundant maken voor stroomuitval.

Er is ook een niet-RP variant die slechts over 1 stroomaansluiting beschikt. Verder zijn beide systemen echter volledig hetzelfde. Het RP-model zal je inlichten wanneer de back-up stroomvoorziening werd ingeschakeld, zodat je als administrator op de hoogte wordt gesteld dat er een stroomuitval gaande is. De vier LAN-poorten kan je via Link Aggregation combineren, zodat je op een totale bandbreedte van 4 Gbit/s komt.

(Image credit: synology)

De USB-aansluitingen kunnen handig zijn wanneer je bijvoorbeeld externe harde schijven wil back-uppen naar de NAS. Verder vind je ook nog een uitbreidingspoort. Hierop kan je een officiële Synology expansie-eenheid aansluiten om de 4 beschikbare sleuven uit te breiden naar 8 beschikbare sleuven.

Tot slot vind je een PCIe uitbreidingspoort om bijvoorbeeld gebruik te maken van SSD-caching. Je kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen om de NAS op die manier uit te breiden met een high-speed ethernet-aansluiting. Op dit vlak is het dan jammer dat er geen meerdere PCIe-sloten aanwezig zijn, zodat je upgrades kon combineren.

(Image credit: Synology)

Prestaties

Intern vinden we een quad-core 2.1 GHz CPU en standaard 2GB RAM. Indien gewenst, kan je er nog 16GB RAM aan toevoegen om zo tot een totaal van 18GB RAM te komen. Kortom, de NAS is in staat tot het runnen van virtuele machines, het streamen van mediamateriaal via Plex en het maken van grote back-ups.

Let wel, het gaat hier nog steeds om een ‘entry level’ RackStation, dus het streamen van 4K-content zal een te grote belasting leggen op het systeem. In veel bedrijven zal daar immers niet echt vraag naar zijn, dus deze beperking zou dan niet meteen een drempel mogen zijn bij de aankoopbeslissing.

Software

Zoals verwacht, wordt de Synology RS820+ geleverd met de laatste versie van Synology’s gerenommeerde DiskStation Manager (DSM). Dat maakt dat de server enorm makkelijk in beheer is. Het installeren van Plex of een virtuele machine of het opzetten van back-ups, kan gebeuren zonder dat er een uitgebreide kennis van servers vereist is.

Uiteraard richt Synology zich met deze NAS op (kleine) bedrijven, maar ook voor die doelgroep zijn er tal van handige packages beschikbaar die eenvoudig kunnen worden geïnstalleerd. Dan denken we bijvoorbeeld aan oplossingen voor het back-uppen van Office 365 of Google G Suite, functionaliteiten waar veel vraag naar is bij bedrijven.

(Image credit: Synology)

Eindoordeel

Uit het design van de Synology RS820RP+ wordt al meteen duidelijk dat deze NAS met zorg (en vakkennis) werd gebouwd. Betrouwbaarheid staat opnieuw centraal en met degelijke hardware en de gerenommeerde DSM-software is dat zeker het geval. Het systeem leent zich ideaal voor het maken van back-ups en draaien van (lichte) virtuele machines, maar heeft duidelijk wat weer moeite met het streamen en transcoderen van veeleisende mediabestanden. Bij veel bedrijven is dat echter geen vereiste, dus voor elk bedrijf dat nood heeft aan een centrale NAS-server - zonder over uitgebreide technische kennis te moeten beschikken - is de RS820RP+ een ideale toevoeging aan de serverkast.