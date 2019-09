Sony Bravia AF9 OLED (KD-55AF9)

Sony's tweede generatie OLED vlaggenschip, de AF9, is wonderbaarlijk. Deze tv legt niet alleen de lat hoog op het gebied van beeldkwaliteit, dankzij Sony's nieuwe X1 Ultimate chipset, het klinkt ook geweldig met dank aan de upgrade van het Acoustic Surface audiosysteem.

Dat gezegd hebbende, Sony's Master Series AF9 OLED flatscreen is een schoolvoorbeeld voor high-end tv innovatie. Het pocht met de meest verfijnde beeldprocessor die we hebben gezien in een 4K scherm, en komt met een upgrade '+' versie van de Acoustic Surface audio, die beschikt over conventionele luidsprekers, die gebruik maken van vibrerende aandrijvers op het paneel om geluid te genereren. En waar we nog enthousiaster van worden, de set wordt geleverd met de laatste Android TV OS, Oreo, wat een monsterlijke verbetering blijkt te zijn ten opzichte van wat we voorheen hebben gezien.

Dus rechtvaardigt dit alles de hoogdravende naam? Voor degenen die met het geld willen strooien, is dat absoluut het geval.

Prijs en lanceringsdatum

De AF9 is een schoolvoorbeeld voor Sony's nieuwe Master Series TVs, een aanwijzing om premium prestaties aan te duiden en wordt samengevoegd met de ZF9, een hoogwaardige LCD model met Full Array LED-verlichting , wat in principe een update is op de veelgeprezen Sony Bravia ZD9.

De AF9 is beschikbaar in twee schermformaten, 55-inch (KD-55AF9) en 65-inch (KD-65AF9)- en we hebben beide getest. Voor de 55 inch (139 cm) betaal je zo'n 2.700 euro en voor de maat groter de 65 inch (164 cm) ben je 3.700 euro kwijt.

Design

Weinig moeite gestoken in het design, minimalistisch

Acoustic Surface+ audio systeem

Optionele midden-kanaal geluidsmodus

De AF9 beschikt over hetzelfde design als zijn voorganger, de Sony Bravia A1 OLED, hoewel er een aantal veranderingen zijn. De consequentie hiervan is dat er weinig aandacht is voor het design en de set kan ook aan de muur worden vastgezet, mocht je dat willen.

Op het ontwerpvlak is de AF9 agressief minimalistisch. De voorkant is helemaal van glas, met alleen een kleine rand om het in bedwang te houden. Het is, in alle opzichten en voor alle doeleinden, zonder randen.

Het bevat elektronica, audiosysteem en connectiviteit. Het duurt niet lang om het in te stellen - laat gewoon de vergrendeling aan het eind van het paneel los en bevestig het zware contragewicht. Positioneer het naar behoren en het is klaar om te bekijken.

Het slanke deel lijkt minder uitgesproken dan bij zijn voorganger, maar het is nog steeds schuin dus het gebruik van modieuze lage meubels is wel noodzakelijk.

De verbinding is uitstekend. Er zijn vier HDMI ingangen, die allemaal 4K 60p 4:2:0 10 bit, 4:4:4 en 4:2:2 kleur sub-sampling ondersteund. Er is ook een AV minijack ingang, een digitale optische audio uitgang, LAN Ethernet port en twee USB's, een snelle v.3 voor hard drive opname. Bluetooth en Wi-Fi zitten er standaard in.

Minder gebruikelijk: er is een speciale luidspreker terminal die zich in het midden bevindt, die het mogelijk maakt om de tv te laten functioneren als centrale luidspreker in een multi-kanaal geluidssysteem.

De grootste verbetering is de implementatie van Sony's vibrerende geluidstechnologie, Acoustic Surface Audio+, die een derde bediening op het scherm toevoegt om een middenkanaal te creëren tussen de vorige stereoconfiguratie. Ook zit er een twee bass driver in, die een effectief 3.2 geluidssysteem creëert.

De upgrade klinkt heel bijzonder. De dialoog is duidelijk en vergrendeld op het scherm en die extra bass driver voegt gewicht toe. Er was ook een duidelijke kanaalsturing rond ons scherm - maar we zullen dit hieronder verder behandelen.

Smart TV (Android)

Eenvoudig Android Oreo interface

Catch-up TV via YouView

Geschikt voor Netflix, Amazon Prime Video en YouTube 4K

Rommelig, onhandig, naar voren gebogen en groot risico op crashes, de Android smart TV OS heeft in de afgelopen jaren niet iedereen hierdoor weten te overtuigen. Maar dat kan allemaal veranderen dankzij de introductie van de Android Oreo update, een verfrissende update die het platform fundamenteel overweegt.

De UX is nu logisch en inclusief. Oreo introduceert genoeg nieuwe functies, onder andere een recent bekeken inhoudsrail, beheerde aanbevelingen en een favorietenlijst van kanalen.

Onder de gestreamde diensten vallen Netflix, Amazon Prime Video en YouTube, en deze ondersteunen allemaal het afspelen in 4K. Netflix en Amazon bieden ook HDR indien dit beschikbaar is.

Gelukkig is de UI ook aanzienlijk sneller, dan eerder Android TV OS implementaties. Het is een enorme upgrade in alle opzichten.

HD/SDR Prestatie

Schitterende HDR-achtige opschaling voor SDR

Pittige contrast en kleur

HD en SDR (Standaard Dynamic Range) levert de beste prestaties. We vinden de manier waarop Sony de neiging heeft om hoge witte tinten op SDR materiaal te versterken, om meer voordeel te halen uit de eigen kenmerken van het paneel in het bijzonder heel goed. Het geeft hiermee een bijna HDR-achtige uistraling aan de beelden. Dit doet het zonder het gemiddelde beeldniveau te overtreffen. En terwijl het paneel zijn pedaal op het metaal zet, zul jij er weinig van merken dat de snelheid wordt vergroot.

Er is geen tekort aan slimme ideeën: De X1 Ultimate introduceert twee nieuwe intelligente beeldbewerking modi, Object-gebaseerd Super Resolutie en Object-gebaseerd HDR remaster. Deze essentiële verbeterde individuele objecten binnen een afbeelding, geeft een betere definitie. Een pixel paneel booster wordt gebruikt om de kleur en het contrast er te laten uitspringen. De inhoud van het brede kleurgamma ziet er luxueus uit.

De hoogte van de helderheid kun je aanpassen op het paneel. Als je de witte highlights wilt maximaliseren, dan zet je hem eerder op High dan op Medium. Het verschil is subtiel, maar effectief.

Voor de meeste gebruikers, biedt de standaard beeldinstelling de beste balans als je het bekijkt in een ruimte met wat omgevingslicht. Al is de Vivid modus ook erg lonend met animatie en CG blockbusters. Een guilty pleasure, de voorinstellingen combineren versterkende details met extreme dynamica en de kleuren zijn oververzadigd maar is zonder ruis.

4K/HDR Prestatie

Uitstekende helderheid

Dolby Vision heeft zowel positieve als negatieve aspecten

Goede bewegingsafhandeling

De AF9 is de eerste OLED uitstap voor Sony's nieuwe X1 Ultimate chipset, en het is een geweldig debuut. Aanzienlijk krachtiger dan de bestaande X1 Extreme van het merk, het subtiele detail en de kleurnuance zorgden ervoor dat we herhaaldelijk een dubbele en driedubbele opname deden. We verwachten perfecte donkere en levendige kleuren met 4K OLED schermen, maar de AF9 heeft een bijkomende rijkdom van kleur.

Er zijn minder opvallende verschillen tussen de meerdere beeld modi als je kijkt in 4K HDR: Bijvoorbeeld, voor de meeste televisietarieven is Standaard wederom de betere optie. De nieuwe Custom image is eigenlijk een aanpassing van de oude Cinema Pro instelling van het merk, een die de ontwikkelaars hebben afgestemd op SOny's Pro OLED mastering monitor, de BVM-X300. In een donkere ruimte werkt dat opvallend goed.

Als het aankomt op UHD detail, dan doet de X1 Ultimate beeldprocessor van het merk het uitstekend. Het verbeteren van de definitie en nuance bij landschappen en grotere close-ups, zonder overduidelijk nadruk te leggen op de randen.

HDR prestatie is net zo indrukwekkend. We hebben de piek in de helderheid gemeten bij 900 cd/m2 (nits) met een 5% HDR scherm. HDR pixels gaan snel omhoog en nemen een beperkt aantal schermruimte in beslag, dus deze Sony zal geen problemen ondervinden met de meeste HDR. Lichteffecten, explosies, reflecties, glinsterende objecten, worden allemaal verhoogd en met precisie weergegeven.

Natuurlijk, HDR legt evenveel nadruk op de donkere aspecten van het beeld, en er is genoeg schaduwdetail om te ontdekken. Al kunnen de beeldinstellingen die je hebt ingesteld wel effect hebben op hetgeen wat je ziet op het scherm.

Nu we het er toch over hebben, HDR-ondersteuning omvat standaard HDR10, broadcast HLG en de eigen Dolby Vision. Dat laatste beperkt zich niet tot de interne app van de set, het werkt ook met externe bronnen (Star Wars The Last Jedi op UHD Blu-ray ziet er exceptioneel uit in DV.) Helaas, is er geen ondersteuning voor HDR10+.

Met Dolby Vision is er een keuze uit donkere en lichte modi, zogenaamd ter compensatie van de kijkvoorwaarden. Maar Dolby Vision Dark is net een beetje te agressief, en heeft de neiging om alle zwarte details te verpletteren, zelfs als je het bekijkt in een volledige donkere ruimte. We vonden het lichte alternatief bijna altijd een betere keus.

Een van de meer omstreden opties die in de Master Series reeks is geïntroduceerd is een Netflix-gekalibreerde modus die het beeld van de Netflix-mastering monitoren zou nabootsen. Het is een Cinema instelling bekend onder een andere naam en niet eens bijzonder boeiend. Hij overschrijft de Dolby Vision presentatie, en ziet er ietwat levenloos uit.

De bewegingsafhandeling echter is extreem goed. Voor de meeste filmische beelden, zonder overduidelijke interpolatie effecten, raden we de Motionflow Custom instelling aan, met Smoothness set 1, en Clearness op laag. Vermijdt de hoge scherpte optie, aangezien dit het beeld donkerder maakt en er onacceptabele flikkering ontstaat.

Geluid

Vol geluid, directionele audio

Speciale midden-luidspreker modi

Sony herschreef de regelgeving voor TV audio met de introductie van Acoustic Surface technologie. Door het gebruik van aandrijvers om het OLED paneel uit zichzelf te laten trillen, een techniek die we bij verschillende apparaten hebben gezien. Dit bleek een briljante techniek te zijn voor tv: met Acoustic Surface+, krijgen we een derde midden aandrijver, ontworpen om de dialogen beter te vergrendelen in een stereobeeld.

Deze uitbreiding is misschien minder significant op de 55-inch iteratie dan zijn grotere broer, maar in combinatie met de twee middenklassers luidsprekers produceert de hele set een heftig geluid.

Als je ervoor kiest om de middenkanaal audio modus te gebruiken, dan worden de afzonderlijke versterker-modules van de set samengevoegd en wordt het inkomende audiosignaal versterkt. Hoewel het eindresultaat prima werkt, zal de tv niet in staat zijn om de output van iets anders dan een goedkope home cinema versterker te evenaren. Je zal ook de klankverschillen horen tussen de Acoustic Surface output en de conventionele drivers.

Andere panelen om te overwegen...

De grootste concurrent van de AF9 is de Panasonic TX-FZ952/FZ950. Deze heeft een vergelijkbare indrukwekkende beeldprocessor, in de vorm van zijn tweede generatie HCX silicon en het voordeel van de nieuwe innovatieve Dynamic LUT (Look up table) technologie van het merk, die je verzekert van superieure kleuren. Het heeft ook een bandgeluidssysteem, met dank aan de Technics Dynamic Blade soundbar.

Nog steeds indrukwekkend, maar aanzienlijk goedkoper dan deze Master Series Sony is de LG C8 OLED, Sony's eigen AF8 OLED en Philips 803. Hoewel geen van allen een vergelijkbare prestatie levert, betaal je een aanzienlijk prijsvoordeel voor wat als een kleine verhoging in de prestaties kan worden beschouwd.

Eindoordeel

De AF9 is zonder twijfel Sony's beste OLED aanbieding van dit moment, en mogelijk een sterke kanshebber voor high-end scherm van het jaar. Als het aankomt op beeldkwaliteit en audioprestaties is hij heel indrukwekkend. Terwijl wij wat hinder ondervonden (met name de aanpassing van de zwarte niveaus op Dolby Vision en de Netflix gekalibreerde modus), is dat op zo'n set wel te verwachten. Als je je niet stoort aan het licht eigenzinnige design, en je kunt het je veroorloven dan is het een prachtig UHD display.