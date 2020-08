EPOS Adapt 660 koptelefoon

Van de naam EPOS heb je waarschijnlijk nog nooit gehoord, maar als we zeggen dat dit een dochtermerk van Sennheiser is, dan gaan er waarschijnlijk wel een paar belletjes rinkelen. Voor deze review zijn we aan de slag gegaan met een van de duurste koptelefoons van het merk (en in het algemeen), namelijk de EPOS Adapt 660. Door zijn advies van 399 euro zijn onze verwachtingen alvast hooggespannen.

Niet het meest doordachte design

Het eerste wat opvalt is dat de EPOS Adapt 660 een erg slanke en compacte koptelefoon is. De draagtas is erg dun en door het eivormige ontwerp van de oorschelpen ziet de koptelefoon er erg stijlvol uit. Bij ons paste de koptelefoon net over onze oren, maar we kunnen ons voorstellen dat hij niet voor iedereen ruim genoeg zal zijn. In de doos zitten ook nog een audiokabel, twee dongles om verbinding te maken met een pc (USB-A en USB-C) en de oplaadkabel.

De oorschelpen van de EPOS Adapt 660 zijn daarnaast aanraakgevoelig. Toch zijn er aan de rechteroorschelp de nodige knoppen aanwezig. Om de een of andere reden zit er bovenaan de rechteroorschelp een aparte knop om bluetooth aan en uit te schakelen. Dit is echter niet de knop om een apparaat te laten verbinden met bluetooth en het feit dat die kleine knop niet wordt getoond in de quick start guide kan erg verwarrend zijn. Aan de zijkant van de rechteroorschelp vinden we een schakelaar om de noise-cancelling te regelen, een pairing-knop, audiopoort en micro-USB-poort voor de oplader. We hadden hier liever een USB-C-poort gezien, aangezien de meeste apparaten die aansluiting gebruiken. Voor een koptelefoon op dit prijspunt is USB-C echt geen overbodige luxe.

(Image credit: EPOS)

Iets wat we niet vonden, was een aan/uitknop. De simpele reden daarvoor is dat die er niet is. De enige manier om de EPOS Adapt 660 aan en uit te zetten, is door de oorschelpen te draaien. Wij vonden dit niet de meest praktische manier. Bij het afnemen van de koptelefoon vergaten we vaak de oorschelpen te draaien en door het gebrek aan een auto-off functie bleef hij ook heel de tijd aan staan. De batterijduur van 30 uur is indrukwekkend, maar wij zijn alvast meerdere uren verloren omdat we de koptelefoon per ongeluk aan lieten staan op deze manier.

Lastige software

Een koptelefoon in 2020 is geen koptelefoon zonder de nodige software. De EPOS Adapt 660 kan je namelijk naar wens instellen met de Smart Control-app. Die app is ontwikkeld door moederbedrijf Sennheiser en maakt momenteel geen duidelijke vermelding van EPOS als merk. Dit is iets waar in de toekomst nog aan gewerkt mag worden. De app zelf geeft je instellingen voor de noise-cancelling, equalizer en kan de Alexa-integratie activeren. In Nederland en België is Google Assistant echter de populairste spraakassistent, maar daarvoor is geen integratie voorzien.

Het was daarnaast fijn geweest als er ook een optie was om het omgevingsgeluid deels door te laten. In de plaats daarvan heeft de EPOS Adapt 660 alleen een optie die de muziek pauzeert en al het geluid doorlaat zodat je een kort gesprek kan voeren zonder de koptelefoon af te zetten. Omdat deze functie wel aanwezig is, vinden we het heel vreemd dat er geen optie is om geluiden door te laten en muziek te blijven luisteren.

(Image credit: EPOS)

Als we overstappen naar de pc, dan wordt het verhaal wat moeilijker. Je moet een van de twee dongles in de doos gebruiken om alle functies van de EPOS Adapt 660 op een pc te activeren, wat op zich geen probleem is want Windows heeft niet de beste reputatie met bluetooth-koptelefoons. De dongle zorgt ervoor dat je enkele integraties met Microsoft Teams krijgt. Door een enkele tik op de paarse knop op de zijkant wordt Teams meteen geopend en kan je ook een oproep beantwoorden.

Vervolgens is er nog het Epos Connect-stuurprogramma dat de koptelefoon van updates kan voorzien. We hadden verwacht dat dit automatisch gedownload zou worden bij het invoeren van de dongle, maar dat was helaas niet het geval. Epos Connect wou bij ons ook niet meteen openen. Nadat we het programma hadden aangeklikt, duurde het een vijftal minuten voordat het instellingenmenu plots geopend werd. De app biedt bovendien niet erg veel nuttige opties. De zaken die je kan instellen zijn erg beperkt en een equalizer ontbreekt volledig.

(Image credit: EPOS)

Heldere audio

Hoewel de software problematisch kan zijn, zijn de audio en de ingebouwde bediening dat absoluut niet. De audio is over de gehele lijn erg gebalanceerd en helder. Bij popmuziek was de bas voldoende aanwezig zonder te overheersen en elk detail in de muziek konden we goed horen. We hadden wel de indruk dat het geluid een zekere punch en levendigheid miste. Bij gesprekken waren de stemmen van onze gesprekspartners dan weer erg duidelijk.

De EPOS Adapt 660 wist ons omgevingsgeluid goed te dempen. Je kan de noise-cancelling zelf instellen in de app en met de schakelaar op de koptelefoon kan je hem uitschakelen, op het ingestelde niveau, of op het hoogste niveau zetten. Dit is weliswaar niet de beste noise-cancelling die we al gezien hebben en de Sony WH-1000XM4 wint nog steeds met gemak.

(Image credit: EPOS)

De microfoon van de koptelefoon ving onze stem altijd erg goed op. We lieten muziek afspelen op de achtergrond en die werd volledig geblokkeerd tijdens onze meeting. Je gesprekspartners zullen je altijd helder kunnen horen, maar de geluidskwaliteit van de microfoon is niet fantastisch. We konden namelijk een lichte ruis horen bij enkele audio-opnames.

Waar we tot slot erg positief over zijn, zijn de touch controls. Dit is veruit de meest nauwkeurige aanraakbediening die we ooit geprobeerd hebben op een koptelefoon. Zowel op mobiel als pc konden we accuraat nummers terugspoelen, pauzeren en overslaan, evenals het volume eenvoudig aanpassen en oproepen beantwoorden of weigeren.

Eindoordeel

De EPOS Adapt 660 probeert heel veel te doen, maar slaagt daar niet altijd in. Enkele designkeuzes roepen vraagtekens op, zoals de aan/uitfunctie van de draaiende oorschelpen en het verborgen bluetooth-knopje. Door de dongle zijn er meer mogelijkheden op een pc, maar bepaalde opties, zoals een equalizer, ontbreken hier nog steeds. De software vormt hier duidelijk het grootste pijnpunt. Zowel qua audio als noise-cancelling scoort de koptelefoon redelijk, maar hij weet de concurrentie op dit hoge prijspunt niet te overtreffen. We zijn tot slot wel enorm tevreden over de nauwkeurig touch controls op de koptelefoon zelf.