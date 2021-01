De Samsung Galaxy S21 kunnen we met recht een 'Minimum Viable Product' noemen, wat grofweg betekent dat er nét voldoende features aanwezig zijn om tot de premium S21-lijn te mogen horen. Er is een groot 6,2 inch display aanwezig, nieuwe camerasoftware en de nieuwste chipset onder de Android-telefoons. Daartegenover staat dat de resolutie is verlaagd ten opzichte van zijn voorganger, glas plaats heeft gemaakt voor polycarbonaat, en dat microSD-kaartjes niet meer in het toestel passen. Door deze compromissen is de prijs van de Galaxy S21 wel behoorlijk scherp te noemen, iets wat veel consumenten kunnen waarderen vandaag de dag.

Verrassing! De Samsung Galaxy S21 is officieel uit de doeken gedaan tijdens het Galaxy Unpacked-evenement op 14 januari. Dat is één maand eerder dan doorgaans het geval is bij de nieuwe Samsung-smartphones. Niet alleen komen de toestellen eerder op de markt, ook zijn ze stuk voor stuk goedkoper dan hun voorgangers.

Vergeleken met de 5G-versie van de Samsung Galaxy S20 zien we een prijsdaling van maar liefst 150 euro, een vrij ongekend fenomeen in het high-end segment. Ondanks de prijsdaling krijg je tot je beschikking: nieuwe camerasoftware, een betere chipset, een verbeterde (en grotere) vingerafdrukscanner en meer.

Het lijkt erop dat dit de manier is van Samsung om te concurreren met de iPhone 12 Mini van Apple. Bij de S21 krijg je wel een groter 6,2 inch display, 3x camerazoom (de Mini kent geen optische zoom), en een 80 procent grotere accucapaciteit. Een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding is waar Samsung zich op focust met de Galaxy S21. Voor een echt klein formaat (en een opvolger van de Galaxy S10e uit 2019) moet je echter niet aankloppen bij Samsung dit jaar.

Naast de reguliere Samsung Galaxy S21 heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant ook de Galaxy S21 Plus en Galaxy S21 Ultra uit de doeken gedaan, twee toestellen die gemaakt zijn voor iedereen die net dat beetje extra nodig heeft. Weet je nog niet of je tot die laatste groep behoort? Lees dan vooral verder over onze eerste bevindingen in onze hands-on met de Galaxy S21.

Samsung Galaxy S21 releasedatum en prijs

(Image credit: Samsung)

De Samsung Galaxy S21 is op 14 januari officieel uit de doeken gedaan op het Galaxy Unpacked-evenement, alsook de Galaxy S21 Plus en Galaxy S21 Ultra.

De Samsung Galaxy S21 releasedatum staat gepland voor 29 januari 2021 in de Benelux. De startprijs van de Galaxy S21 bedraagt zoals gezegd 849 euro voor het instapmodel met 128GB en 8GB RAM. Er is ook een variant te koop met 256GB aan opslag die 899 euro kost.

De adviesprijs is een flink stuk lager dan de Galaxy S20 van vorig jaar. Het 5G-model daarvan kostte bij de release namelijk 999 euro. Zoals reeds vermeld heeft Samsung wel hier en daar wat compromissen gesloten om tot dit prijspunt te komen bij de S21, waarover later meer.

Design en display

(Image credit: Future)

De Samsung Galaxy S21 is uitgerust met een matte finish en verkrijgbaar in vier verschillende kleurversies: Phantom Gray, Phantom White, Phantom Violet en Phantom Pink. Ook is het camerablok onder handen genomen; het nieuwe blok steekt vrijwel niet uit en is van een ander kleurtje voorzien. De glimmende, matte afwerking van het toestel brengt iets verfrissends in de serie, maar er is meer.

Het licht gebogen scherm heeft bij de S21 plaats gemaakt voor een plat display. Verder zien we dat de resolutie van een downgrade is voorzien: waar de S20 nog gebruikmaakt van een WQHD+ display, is er nu 'slechts' een Full HD+ resolutie aanwezig. De 120Hz ververssnelheid is wel behouden gebleven, een functie die de S20 sowieso niet kan rijmen met de WQHD+ resolutie, waardoor 120Hz-gebruikers van de S20-serie geen verschil zullen merken. Bovendien zal de meerderheid van de gebruikers geen problemen hebben met deze nog altijd oké resolutie voor zo een schermgrootte.

De vingerafdrukscanner onder het display is nu groter dan bij de Galaxy S21 line-up, wat het gebruiksgemak zeker ten goede komt. Verder is de vingerafdrukscanner een stuk sneller dan de vorige twee generaties. Althans, dat claimt Samsung. In onze volledige review komen we hier zeker op terug.

Een opvallende zet van Samsung is dat de glazen achterzijde is vervangen door een plastic achterzijde. Samsung noemt het lieftallig 'Glasstic', iets wat we kennen van de Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Plastic blijft echter plastic en voelt een stuk minder premium aan dan het glas van de Galaxy S21 Plus en Galaxy S21 Ultra. Verder is S Pen-ondersteuning exclusief voor de Ultra-versie van het drietal.

Camera en batterij

(Image credit: Future)

De Galaxy S21 camerahardware is niet veranderd ten opzichte van zijn voorganger, waarbij de stap van de S10 naar de S20 in camerahardware significant was. Dit jaar draait het allemaal om de software. Ook heeft Samsung een manier gevonden om het camera-eiland af te slanken.

Aan de achterzijde vinden we de volgende camera's terug: een primaire 12MP-camera, 12MP-groothoekcamera, en een 64MP-telefotocamera met 3x hybride optische zoom. Al deze drie sensoren wisten prima foto's te nemen op de S20, alsook de 10MP-frontcamera. Bij de S21 verwachten we dus dankzij de nieuwe software wat verbeteringen hier en daar, mede dankzij de geüpdatete nacht- en portretmodus.

Samsung heeft de Single Take-modus verder onder handen genomen, de functie die tegelijkertijd foto's en video's kan opnemen: vanaf nu is het ook mogelijk om slowmotion-video's op te nemen via Single Take. De nieuwe Director's View laat je tegelijkertijd vloggen met de camera aan de achterzijde en frontcamera. Alle vier de camera's zijn in staat om in 4K met 60 frames per seconde op te nemen. De primaire camera aan de achterzijde kan als enige in 8K video's schieten met 24 frames per seconde.

De batterij is onveranderd ten opzichte van vorig jaar: onder de behuizing zit nog altijd 4.000mAh aan accucapaciteit. Een jaar geleden was dat genoeg om het een volle dag uit te houden op één cyclus, en we verwachten niet dat dit bij de Galaxy S21 anders zal zijn. De maximale laadsnelheid bedraagt 25W. Draadloos opladen behoort, evenals omgekeerd draadloos opladen, tot de mogelijkheden.

Prestaties en software

We kunnen nog niet heel veel vertellen over de exacte prestaties van de Samsung Galaxy S21. Wel weten we dat er onder de motorkap een Exynos 2100-chipset zit. Dit is een gloednieuwe chipset die we nog niet eerder zijn tegengekomen. We zijn dan ook erg benieuwd of Samsung het gat in prestatiekracht heeft weten te dichten met de Bionic-chipsets van Apple.

De lager dan verwachte prijs van de Galaxy S21 is ook goed nieuws voor iedereen die behoefte heeft aan meer dan 128GB opslaggeheugen, wat het instapmodel aanbiedt. De 256GB-versie kost 50 euro meer. Zoals gezegd is het niet mogelijk om het geheugen uit te breiden via een microSD-kaartje. Schat van tevoren dus ook goed in hoeveel opslag je waarschijnlijk nodig gaat hebben.

Beide opslagversies beschikken over 8GB RAM, wat meer dan goed genoeg moet zijn om alledaagse taken aan te kunnen. Ook het draaien van Samsung Dex moet mogelijk zijn, de software waarmee je jouw monitor in een virtuele desktopmonitor omtovert.

De Galaxy S21 draait op Android 11 uit de doos, met daaroverheen Samsung One UI 3.0. One UI is op dit moment een van onze meer geliefde softwareschillen. De jaren van het trage en lelijke TouchWiz liggen duidelijk al jaren achter ons.

Voorlopig oordeel

De Samsung Galaxy S21 is het nieuwe instapmodel van de o zo bekende vlaggenschipserie voor 2021. Er is een groot 6,2 inch AMOLED-display aanwezig, een nieuwe, matte laklaag en vier originele kleurpaletten, alsook de nieuwste chipset uit de koker van Samsung.

Hoewel de camerahardware niets nieuws onder de zon is en de schermresolutie verlaagd is, lijken die compromissen op te wegen tegen de uitermate scherpe prijs die Samsung heeft weten te bewerkstelligen voor haar high-end toestel.