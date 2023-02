Samsung Galaxy Book3 Pro 360 hands-on review

De Galaxy Book3 Pro 360 is een topklasse 2-in-1 laptop met een prachtig en responsief touchscreen, een comfortabel toetsenbord, groot touchpad en natuurlijk met een stylus in de doos. We denken wel dat zijn grote scherm van 16 inch geïnteresseerden kan afschrikken.

Voordat de officiële onthulling hadden we de kans de drie nieuwste laptops in de Samsung Galaxy Book-serie uit te testen. Naast de extreem lichte Galaxy Book3 Pro en extreem krachtige Galaxy Book3 Ultra, had Samsung nog de 2-in-1 Galaxy Book3 Pro 360. Het grote 16-inch touchscreen valt hier het meeste op, aangezien de meeste 2-in-1 laptops vaak niet groter zijn dan 14 inch.

Het is een flexibele toevoeging aan de Samsung Galaxy Book-laptops en ideaal voor mensen die een laptop met touchscreen en stylus handig vinden. Hoewel we geen volledige details over de prestaties weten totdat we hem uitgebreid getest hebben, zijn we wel alvast fan van dit ontwerp.

Samsung Galaxy Book3 Pro 360: Prijs en beschikbaarheid

Op 1 februari 2023 heeft Samsung de Galaxy Book3 Pro onthuld, samen met de Book 3 Pro360, Book3 Ultra en Galaxy S23-telefoons.

Vanaf 17 februari 2023 liggen de Galaxy Book3 Pro en Pro360 al in de winkel, terwijl de Galaxy Book3 Ultra vanaf 22 februari beschikbaar zal zijn. Voor die laatste kan je wel vanaf 14 februari al een pre-order plaatsen.

De Galaxy Book3 Pro zal je kunnen krijgen vanaf 2.099 euro. De prijzen voor de overige configuraties werden niet meegedeeld, maar zullen stijgen afhankelijk van de opslag en de chipset.

Swipe to scroll horizontally Onderdeel Specs Prijs Vanaf 2.099 euro CPU Tot 13e generatie Intel Core i7 Graphics Intel Iris Xe Geheugen 16GB LPDDR5 Opslag 512GB of 1TB SSD PCie Display 16-inch WQXGA+ (2880 x 1800p) Dynamic AMOLED 2X (Touch)

Samsung Galaxy Book3 Pro 360: Design

We waren geschokt door hoe licht de Galaxy Book3 Pro 360 is, zelfs met zijn grote 16-inch scherm. Hier zien we eveneens zilver en zwart als kleurenopties. Het scherm mag dan groot zijn, maar de laptop zelf blijft enorm dun en lichter dan de Galaxy Book3 Ultra. Wel hadden we hier ook graag een 14-inch versie gehad zoals bij de gewone Galaxy Book3 Pro.

Het lagere gewicht komt waarschijnlijk omdat Samsung de extra glaslaag van het scherm heeft verwijderd, waardoor het responsiever is dan de meeste andere touchscreens. Verder krijg je een volledig toetsenbord met numpad, een ruim trackpad en een stylus voor het touchscreen. De 1080p-webcam gaf ons in de demoruimte een mooi helder beeld en ondersteunt onder andere HDR en auto framing voor betere beeldkwaliteit en focus.

We krijgen dezelfde aansluitingen als bij de andere twee: een HDMI-poort, twee Thunderbolt 4-poorten, een Type-A USB-poort, een audio-aansluiting en een SD-kaartslot. Houd er wel rekening mee dat een van de USB-C-poorten voor de oplader is, waardoor je niet heel veel accessoires kan aansluiten. In dat opzicht was een tweede reguliere usb-poort welkom geweest.

Samsung Galaxy Book3 Pro 360: Prestaties

Hoewel we de Galaxy Book3 Pro 360 niet aan een prestatietest konden onderwerpen, zijn de specs die we kennen niet slecht. Hij beschikt over de nieuwste 13e generatie Intel CPU, ofwel een i5 of i7. Gaming en high-res videobewerking zullen daardoor niet heel vlot gaan, maar fotobewerking en tekentools zullen wel prima werken. Het touchscreen met de S Pen stylus is het grote pluspunt van deze laptop. Als je niet van plan bent te tekenen op deze laptop, kan je beter voor de gewone Galaxy Book3 Pro gaan.

Voor de grafische prestaties moet je het dus doen met de standaard Iris Xe Graphics in de Intel CPU's. Wel krijg je de keuze tussen 512GB en 1TB SSD-opslag. Op vlak van RAM-geheugen kan je alleen de versie met 16GB vinden in Nederland en België.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Book3 Pro 360: Vroeg oordeel

De Galaxy Book3 Pro 360 is een uitstekende 2-in-1 laptop voor iedereen die een touchscreen met stylus nodig heeft. Het 16-inch display geeft je enerzijds veel werkruimte, maar maakt de laptop tegelijk minder compact en natuurlijk zwaarder. We hadden hier ook graag de keuze tussen 14 en 16 inch gehad.

Hoewel er geen afzonderlijke GPU voor verbeterde grafische prestaties is, is de 13e generatie Intel CPU meer dan voldoende voor fotobewerking en wat schetsen. De prijs is aan de hoge kant, maar dat is te verwachten van een Samsung Galaxy Book. We zijn alvast benieuwd naar zijn prestaties in de praktijk.