Nuki Power Pack review

Het Nuki Power Pack is een bijzonder handige toevoeging voor iedereen met een Nuki Smart Lock. Het maakt je slot een stuk duurzamer en bovendien goedkoper in gebruik. Wel is het jammer dat het Nuki Power Pack tot dusver lang niet altijd verkrijgbaar is. Ook ziet het er vooralsnog uit dat de beloofde 12 maanden niet gehaald kunnen worden op één cyclus. Desalniettemin is het zeker een vooruitgang ten opzichte van alkaline-batterijen.

Nuki kondigde eind vorig jaar een upgrade aan voor zijn eerste en tweede generatie smart locks, in de vorm van een oplaadbaar accupakket. Dit accupakket moet een van de grote nadelen van de sloten wegnemen: het gebruik van batterijen.

De sloten werken standaard namelijk op vier AA-batterijen. Deze batterijen zijn duur in de aanschaf, onhandig om telkens te moeten vervangen, maar vooral ook slecht voor het milieu.

Met het Power Pack lost Nuki dus een belangrijke irritatie op. Hieronder vertellen we je meer over het nieuwe battery pack van de fabrikant.

Nuki Power Pack prijs en releasedatum

Het Nuki Power Pack is exclusief beschikbaar in de Nuki-webshop. Het product is niet altijd op voorraad, dus je moet er snel bij wezen als dit wel het geval is. Het Power Pack is enkel verkrijgbaar in het zwart en kent een adviesprijs van 49 euro.

Design en installatie

Over het design valt weinig op te merken. Het is een zwart geheel waarvan een groot deel in het slot wordt geschoven, waardoor je er weinig meer van ziet. Er steekt nog een klein stukje uit, maar storend vinden we dat niet. Het Power Pack vervangt de invoer van de vier batterijen volledig en steekt onderaan een klein beetje uit. Dit is vooral handig om de USB-aansluiting bereikbaar te houden (daarover later meer).

Het gebruik van het Power Pack is daarbij zo eenvoudig als opladen en inpluggen. Je Smart Lock herkent na het inpluggen het apparaat en werkt meteen.

Na een oplaadbeurt van 10 uur is het Power Pack gereed voor gebruik. Het opladen gebeurt via de meegeleverde USB-C kabel. Een adapter of USB-poort heb je wel zelf nodig, aangezien Nuki geen adapter meelevert.

Batterijduur

Nuki stelt dat het Power Pack je voor 12 maanden aan stroom moet voorzien. Dat is een stuk langer dan je met normale alkaline-batterijen kan doen. De batterijstatus in de app is daarbij ook een stuk nauwkeuriger dan met reguliere batterijen.

Tot dusver hebben we het Power Pack al een tijdje in gebruik, maar ziet het ernaar uit dat de 12 maanden niet gehaald worden. Het ziet ernaar uit dat de batterijduur ongeveer 9 tot 10 maanden wordt. Dat is nog altijd ontzettend lang en heeft zeker een meerwaarde, maar wel een stukje minder dan Nuki belooft.

Ook kun je je afvragen waarom Nuki niet meteen voor deze slimme oplossing heeft gekozen bij het uitbrengen van de Nuki Smart Lock 2.0. Wellicht dat de fabrikant deze accessoire integreert met de Nuki Smart Lock 3.0, mocht er ooit een nieuwe versie verschijnen.

Verdere voordelen

Het Nuki Power Pack komt met nóg twee belangrijke voordelen. Je kan het namelijk aansluiten op een constante stroombron via de USB-aansluiting de onderaan uitsteekt, waardoor je jouw batterijen of accu nooit meer hoeft te vervangen. Je zal hiervoor wel creatief moeten zijn om de oplaadkabel door of langs je deur te laten lopen.

Geen zin om je voordeur te verbouwen? Dan kan je er bij hoge nood ook gewoon een powerbank op aansluiten om de accu snel bij te laden. Dit is natuurlijk ook geen technisch hoogstaande oplossing, maar kan zeker heel handig zijn in noodgevallen.

Eindoordeel

Al met al zorgt het Nuki Power Pack voor een welkome upgrade van je Nuki-slot. Hoewel de beloofde 12 maanden niet gehaald lijken te worden, blijft de batterijduur stukken beter dan bij gewone alkaline-batterijen.

Ook rijst de vraag waarom Nuki niet al meteen voor deze oplossing heeft gekozen, aangezien de meerwaarde er zeker is. Mocht je een Nuki Smart Lock gebruiken en zie je dat het beperkt verkrijgbare Power Pack te koop is, dan raden wij je aan om snel je slag te slaan. Voor nu zit er niets anders op dan de meerprijs van 49 euro te betalen voor de upgrade.