Of we de Nokia 1.3 kunnen aanraden of niet, is afhankelijk van wat een smartphone voor jou moet kunnen. Zie jij een mobiel nog vooral als iets waarmee je belt en berichten stuurt, dan is Nokia 1.3 een meer dan degelijk toestel. Sterker nog, met een prijs van €99 zal je wellicht geen betere toestellen voor een lagere prijs. Ook voor iemand wie aan zijn eerste smartphone toe is en er niet al te veel aan wil besteden, kan de Nokia 1.3 een te overwegen optie zijn.

HMD Global stelde half maart de nieuwste generaties Nokia-smartphones voor. In de schaduw van de Nokia 8.3 en de 5.3 werd de Nokia 1.3 gepresenteerd. Toch is het de Nokia 1.3 die sinds vorige maand als eerste van de nieuwe generatie beschikbaar is. Bijgevolg is het dus ook de eerste die we hebben kunnen uitproberen.

De Nokia 1.3 valt misschien nog het hardste op door zijn lage kostprijs van slechts €99. In de smartphonemarkt van vandaag de dag, waarin toestellen steeds meer kunnen en ook meer en meer gaan kosten, is een smartphone van minder dan €100 een zeldzaamheid geworden. HMD Global kiest er bewust voor om ook de consumenten met een beperkt budget niet te vergeten. Maar heeft deze low-end smartphone ook wel wat te bieden?

(Image credit: HMD Global)

Sober ontwerp

We beginnen met de buitenkant. Het design van Nokia 1.3 straalt soberheid en degelijkheid uit. Smartphones binnen deze prijsklasse komen zelden met veel franjes, toeters en bellen. Je kan kiezen uit drie kleuren: wij hadden de zwarte versie, maar je kan ook kiezen voor cyaanblauw of goud als je dit mooier vindt. De smartphone zeker niet opvallend groot of zwaar, en zit die prima in je hand en broekzak. Een leuk detail is de speciale Google Assistant-knop op de zijkant van de plastic behuizing.

Ook over het scherm valt weinig speciaals te zeggen. De grootte van 5,71 inch is relatief klein en er zijn veel smartphones met een veel groter scherm te vinden. Minder mooi zijn de redelijk dikke bezels boven en onder het scherm. Maar het is nu ook weer niet storend. De resolutie is 1520 x 720 pixels, wat voor een smartphone binnen deze prijsklasse de norm is.

Vlotte software

Het innerlijk is belangrijker dan het uiterlijk. En op vlak van software scoort deze smartphone zeker goed. De Nokia 1.3 is de eerste smartphone van Nokia met Android 10. Hij draait wel de ‘lichtere’ variant Android Go, die speciaal werd ontwikkeld voor low-end smartphones met beperkt RAM-geheugen. Veel populaire apps zoals Gmail, WhatsApp en YouTube hebben ook een aangepaste versie voor Android 10. Dat zorgt er voor dat deze apps ook vlotjes draaien op de Nokia 1.3, ondanks de weinig indrukwekkende technische specificaties (waar we zo meteen op terugkomen). Dat maakt de smartphone zeer gebruiksvriendelijk.

Een typisch kenmerk van Nokia-smartphone zijn de regelmatige en langdurende updates. Ook daar mag je bij de aankoop van een Nokia 1.3 vanuit gaan. HMD Global heeft al verzekerd dat de 1.3 gegarandeerd zal geüpgraded worden naar Android 11, dat later dit jaar uitrolt. Daarbovenop zal je nog eens drie jaar lang op regelmatige basis beveiligingsupdates krijgen. Je zal deze dus gerust een paar jaar kunnen gebruiken.

(Image credit: HMD Global)

Geen krachtpatser

Met de technische specificaties van deze smartphone, zullen we minder kunnen imponeren. Nokia 1.3 is namelijk absoluut geen krachtpatser. Hij is uitgerust met een Snapdragon 215 processor, een minder krachtige processor die Qualcomm ontwikkelt voor goedkopere smartphones. Het RAM-geheugen is daarmee beperkt tot 1GB, de opslagruimte is slechts 16GB. Facebook, WhatsApp, Instagram en YouTube zal je zonder al te veel problemen kunnen gebruiken, maar als je iemand bent die gewend is veel applicaties te downloaden en een ruime bibliotheek van foto’s en muziek op te slaan, dan zal je met de Nokia 1.3 al heel snel aan de limiet komen.

De smartphone bevat nog een kenmerk wat we tegenwoordig minder en minder nog zien: de batterij is uitneembaar. De dikke en stevige behulzing maakt het voor ons best wel een klus om de smartphone open te maken en de batterij in te steken. De 3.000mAh-batterij kan wel moeiteloos één of zelfs twee dagen mee bij beperkt gebruik. Wat we wel vrij storend vonden, is dat de batterij redelijk langzaam oplaadt.

(Image credit: HMD Global)

Weinig indrukwekkende camera's

Het enige wat we nog niet hebben besproken, zijn de camera’s. Maar dar kunnen we eigenlijk vrij kort over zijn. Nokia 1.3 heeft namelijk maar twee camera’s: een selfiecamera aan de voorkant en een hoofdcamera aan de achterkant. Die hoofdcamera heeft een 8MP-sensor en de selfiecamera een 5MP-sensor. Je kan al raden dat dat geen indrukwekkende foto’s oplevert. Om gewoon even snel een leuk moment vast te leggen is dat meer dan prima, maar als je doelstelling is om volgers op Instagram te winnen, dan zal je beter materiaal nodig hebben. Wat wel een zeer leuke toevoeging is, is de integratie van Camera Go, Google’s nieuwe fotosoftware-applicatie voor budgetsmartphones. Deze software verhoogt de kwaliteit van je foto’s.

Eindoordeel

Of we de Nokia 1.3 kunnen aanraden of niet, is afhankelijk van wat een smartphone voor jou moet kunnen. Zie jij een mobiel nog vooral als iets waarmee je belt en berichten stuurt, dan is Nokia 1.3 een meer dan degelijk toestel. Sterker nog, met een prijs van €99 zal je wellicht geen betere toestellen voor een lagere prijs. Ook voor iemand die aan zijn eerste smartphone toe is en er niet al te veel aan wil besteden, kan de Nokia 1.3 een te overwegen optie zijn. Het is een goed instapmodel dat omwille van zijn prijs en gebruiksvriendelijkheid zeer laagdrempelig is. De doorwinterde smartphoneliefhebber die zijn gsm als een tweede computer gebruikt, zal zich heel snel ergeren aan de beperkingen van de Nokia 1.3. Die kan beter wachten op de Nokia 5.3 (die binnenkort aan beurt is) of zelfs de 8.3 .