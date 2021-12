Muse S Gen 2 review

De Muse S Gen 2 is de opvolger van de Muse S en stelt je in staat om je hersenactiviteit te monitoren tijdens je meditatiesessies en slaap. Als je de Slaagt deze tracker er echter wel in om je volgende meditatie-maatje te worden?

Muse levert met de Muse S Gen 2 een nieuwe versie van zijn meditatie-trackende hoofdband, de Muse S. Deze bracht er voor het eerst ook de mogelijkheid om je slaap te tracken bij, en de Gen 2 bouwt hier nog op verder. Slaagt de Muse S Gen 2 erin om zich van zijn voorgangers te onderscheiden? Wij gingen er voor jou mee aan de slag.

Prijs en beschikbaarheid

De Muse S Gen 2 is sinds 20 oktober 2021 beschikbaar, en dat tegen een prijskaartje van 379,99 euro. Daarmee is het zeker geen goedkoop gadget, maar wijkt het wel niet af van de prijs van zijn voorloper, de Muse S.

Ontwerp van de band

De Muse S Gen 2 is opvolger van originele Muse S, en dat merk je ook meteen op aan het ontwerp. Dat wijkt weinig tot niet af, wat nu ook geen gigantische ramp is. Muse houdt het bij de stoffen hoofdband waar je vooraan de sensor kan bevestigen.

Er vinden wel enkele aanpassingen plaats ten opzichte van zijn voorganger. Zo is er onder meer een verbeterde signaalkwaliteit. De oppervlakte van de elektrodes rond je oren is vergroot, waardoor ze beter signalen kunnen oppikken. De kwaliteit van de elektrodes en rekbaarheid van de band hebben tevens een upgrade gekregen, waardoor de hoofdband wat langer meegaat.

(Image credit: Muse )



Vooraan vind je twee sluitingen terug waartussen je de sensor, oftwel pod, kan plaatsen. Door deze open te klikken kan je de pod er makkelijk uit halen. Je kan de hoofdband in de lengte verstellen, en de magnetische sluiting achteraan zorgt ervoor dat hij stevig blijft zitten, zelfs tijdens woelige nachten.

Ook de batterij heeft een upgrade gekregen. De laadtijd is verminderd tot 3 uur. Helemaal gevuld gaat hij tot 10 uur mee, wat voldoende zou moeten zijn om je doorheen enkele meditatiesessies te gidsen, of om je slaap ’s nachts te tracken.

Muse App

De Muse Gen 2 werkt enkel in combinatie met de Muse-app. Je verbindt de hoofdband met een bluetoothverbinding met de applicatie, waarna deze in staat is om je hersenactiviteit op te vangen. Als je graag eens wilt zien wat de app allemaal te bieden heeft, dan kan je daar zelf mee aan de slag. De app zelf is gratis en komt met enkele gratis functies. Het leeuwendeel van de meditatiebegeleiding is echter enkel toegankelijk met een Muse Premium-abonnement. Dit kost 13,99 euro per maand, of 101,99 euro voor een volledig jaar. Echt goedkoop is het niet te noemen.

De verschillende meditatie- en slaapbegeleidingen komen met goede instructies die je steeds volledig door alle sessies loodsen. Er wordt ook steeds voor gezorgd dat je een goede connectie met je hoofdband hebt, zodat je geen verbinding verliest met de Muse S Gen 2.

Meditatie

De Muse Gen 2 legt zijn focus op het mediteren. De app zorgt dan ook voor ondersteuning bij zes verschillende vormen van meditatie. Zo heb je Mind Meditation, Heart Meditation, Body Meditation, Breath Meditation, Guided Meditation en Timer. Per categorie kan je sessies downloaden die je dan kan volgen. Voor de audio van de sessies moet je wel beroep doen op een paar bluetoothoortjes of een hoofdtelefoon. Zorg er dan wel voor dat ze comfortabel zitten en je niet afleiden, wat niet altijd even eenvoudig is.

(Image credit: Muse )

De meditatietracking werkt opvallend goed. Zodra je een meditatie opstart, wordt je helemaal doorheen de sessie begeleidt. Na de sessie krijg je de resultaten van je hersenactiviteit te zien. Tijdens de meditatiesessies hielden we ons op bepaalde momenten opzettelijk met andere zaken bezig. In de grafiek konden we zeer nauwkeurig terugzien wanneer we onze aandacht lieten verslappen.

De meditaties werken op basis van live feedback. Zo kan je bijvoorbeeld luisteren naar regengeluiden. De intensiteit van de regendruppels neemt toe naarmate je aandacht verslapt. Als je er in slaagt om een langere periode in rust te verkeren, dan ga je na een tijd vogeltjes horen fluiten. Hiermee weet je dan dat je goed bezig bent, zonder dat het verstorend werkt.

Slaaptracker

Naast de meditatie-functie komt de Muse S Gen 2 ook met een slaaptrackingsfunctie. Hiermee kan je verscheidene parameters van je slaap bijhouden, waaronder de duur, intensiteit, hartslag en beweeglijkheid tijdens je slaap. Dit wordt allemaal verzameld in een algemene slaapscore. Je kan alle scores trouwens afmeten ten opzichte van je vorige slaapsessies, om zo een evolutie te zien in je slaappatroon.

(Image credit: Muse)

Er zijn tevens enkele bijkomende programma’s die je kunnen helpen met in slaap te vallen. Zo zijn er de Digital Sleeping Pills, kleine begeleidingen die je vergezellen naar dromenland. Daarna treedt de slaaptracker automatisch in werking en neemt hij alle nodige data op. Er zijn ook soundscapes en gesproken begeleidingen die je kunnen helpen. Voor mensen die moeite hebben met slapen lijkt dit ons dit wel een handige functie. Je krijgt een goed overzicht van je nachtrust, zodat je kan zien waar en wanneer het fout loopt. Als je weet dat je problemen hebt om in slaap te vallen, dan kunnen de digitale slaappillen mogelijk een verschil maken.

Deze slaaptrackingsfunctie komt echter niet zonder nadelen. Je moet bijvoorbeeld de app de hele nacht laten lopen, wat ook zijn gevolgen heeft voor de batterij van je smartphone. De hoofdband moet ook steeds goed rond je hoofd zitten, waardoor hij toch wat strakker moet worden aangespannen. Dit zorgt al snel voor een oncomfortabel gevoel, waardoor je mogelijk moeite hebt om in slaap te vallen.

Bovendien moet je de batterij elke dag opnieuw opladen als je elke nacht je slaap wil opvolgen. Dat kan voor sommige gebruikers al snel vervelend zijn, of gewoon vergeten worden, waardoor je er al weinig aan hebt. Dit zorgt er toch voor dat we dan enkele vragen hebben bij de algemene functionaliteit van de slaaptracking-functie.

Conclusie

De Muse S Gen 2 is een zeer interessante hoofdband met enkele handige functies die je de nodige ondersteuning en feedback geven tijdens het mediteren. Je krijgt hiermee ook een goed overzicht van je slaap, waardoor je de pijnpunten kan terugvinden en ze vervolgens kan aanpakken. Hier hangt helaas, net als bij zijn voorgangers, nog steeds een flink prijskaartje van 379,99 euro aan vast, wat zelfs mensen die vaak mediteren en wat ondersteuning kunnen gebruiken toch niet zal overtuigen.

Daar komen ook de abonnementskosten bij voor gebruikers die het onderste uit de kan willen halen. Dit zorgt er allemaal voor dat de Muse S Gen 2 eigenlijk vooral een meerwaarde is voor mensen die meer controle willen en het geld er echt aan willen geven.