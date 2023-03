(opens in new tab)

MSI Raider GE67 HX: Review in een notendop

De MSI Raider GE67 HX is nogal een beest. Weliswaar niet zo krachtig en omvangrijk als de belachelijk krachtige MSI GT77 Titan (die zijn naam echt eer aan doet), maar toch een lompe, zware gaming laptop die topprestaties belooft en, tot ons genoegen, ruimschoots aflevert en zich kan meten met de beste gaming laptops op de markt.

Met meer dan twee kilo en een 15,6-inch scherm is de Raider GE67 HX zeker een flinke laptop die een goede desktopvervanger is. Maar in dat massieve frame zitten enkele indrukwekkende componenten, vooral een krachtige Intel Core i9-12900HX (waaraan de laptop een deel van zijn naam ontleent) en een RTX 3080 Ti grafische kaart voor scherpe, high-fidelity gaming.

De MSI Raider GE67 HX voelt duurzaam en robuust aan, met een premium ontwerp dat het onderscheidt van sommige van MSI's meer budget aanbiedingen. Als je hem aanzet, laat de dikke RGB lichtbalk die langs de voorkant loopt regenboogverlichting op je bureau schijnen, en de kwaliteit van het scherm wordt meteen duidelijk.

Verderop in deze review gaan we dieper in op de details, maar het scherm is het duidelijke verkoopargument van deze laptop: het is helder, kleurrijk en biedt een waanzinnig snelle 240Hz verversingssnelheid, perfect voor esports. Het toetsenbord, gebouwd in samenwerking met SteelSeries, is ook een hoogtepunt.

(Image credit: Future)

Qua prestaties is de RTX 3080 Ti in dit reviewmodel ruimschoots voldoende: de schermresolutie is 1440p, wat betekent dat je praktisch gegarandeerd 60fps haalt in zowat elk spel, hoger als je Nvidia's DLSS upscaling software gebruikt. Alle games die we speelden draaiden soepel en zagen er goed uit.

We hebben een paar kleine bezwaren. Ja, de laptop is zwaar de batterijduur is over het algemeen matig (iets waar zelfs de beste gaming laptop mee worstelen), maar dit zijn geen grote tekortkomingen wat ons betreft. Ons enige grote probleem met de GE67 HX was hoe luidruchtig de ventilatoren werden, maar als je deze laptop thuis gaat gebruiken met een gaming headset boven op je hoofd, zou je geen enkel probleem moeten hebben.

MSI Raider GE67 HX review: Prijs en beschikbaarheid

Vanaf 2.300 euro

Beschikbaar bij de meeste retailers

De MSI Raider GE67 HX is niet bepaald goedkoop. In feite zit hij aan de duurdere kant van gaming laptops met dezelfde GPU maar dat is niet de enige factor om te overwegen.

De meeste gaming laptops in dezelfde gewichtsklasse als de GE67 HX hebben normale laptop CPU's van Intel, aangeduid met een 'H' aan het einde van de naam in plaats van de HX variant van dit model. De HX chips zijn in wezen desktop processoren met meer kernen geperst in een laptop profiel, wat betekent dat de CPU prestaties van deze Raider veel van zijn collega's verslaan. Je kijkt ook naar een meerprijs voor dat prachtige scherm, maar dat is de moeite waard.

(Image credit: Future)

Prijs-kwaliteit score: 3,5/5

MSI Raider GE67 HX review: Specs

Swipe to scroll horizontally The specs of our MSI Raider GE67 HX review unit MSI Raider GE67 HX Prijs Vanaf 2.300 euro CPU: Tot Intel Core i9-12900HX GPU: Tot Nvidia GeForce RTX 3080 Ti RAM: Tot 32GB DDR5-4800 Display: 15,6 inch 2560x1440, 240Hz, OLED Opslag: 1TB PCIe Gen4 SSD Ports: 1x Thunderbolt 4, 1x USB-C 3.2 Gen 2, 2x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-A 3.2 Gen 2, RJ-45 Ethernet, HDMI 2.1, SD kaartlezer, 3.5mm audio Draadloos: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Camera: 1080p webcam Gewicht: 2,38 kg Afmetingen: 2,3 x 35,8 x 26,7 cm

(Image credit: Future)

MSI Raider GE67 HX review: Design

Mooi display

Stevig (maar zwaar) frame

Veel poorten

Allereerst: wow, dat is een prachtig scherm. Het 1440p OLED paneel gebruikt in de MSI Raider GE67 HX is fantastisch en biedt VESA-gecertificeerde TrueBlack 600 HDR met een verbazingwekkend contrast en geweldige kleurweergave, samen met een 0,2ms responstijd en 240Hz. We waren voortdurend onder de indruk van hoe goed het scherm eruit zag in verschillende games, met kleuren die knalden in combinatie met diepe, echte zwarttinten.

Dat betekent dat het niet alleen games er geweldig uit laat zien en supersnelle reacties en framerates biedt voor razendsnelle games. Dankzij de RTX 3080 Ti GPU kan het ook worden ingezet voor content creators. Als je op zoek bent naar een gaming machine die ook je hobby (of professioneel werk) kan ondersteunen, is dit een geweldige keuze.

Als we kijken naar het fysieke chassis, hebben we een mooie robuuste afwerking die praktisch 'gaming' schreeuwt. Van de prominente MSI branding op het deksel en de grote ventilatieopeningen tot de RGB lichtbalk en het toetsenbord, dit is een gaming product van top tot teen. Met andere woorden, als je op zoek bent naar iets dat niet opvalt in een kantooromgeving, is dit misschien niet de laptop voor jou.

(Image credit: Future)

Connectiviteit is zo goed als het kan, met drie USB-A poorten en twee USB-C's (waarvan een met Thunderbolt 4), samen met HDMI, een Ethernet-poort en een SD-kaartlezer. Deze poorten zijn gelijkmatig verdeeld over de linker-, rechter- en achterkant van de laptop, met de oplaadpoort aan de achterkant, zodat hij niet in de weg zit als je hem gebruikt, omdat je hem zo vaak mogelijk aangesloten wilt hebben.

Het door SteelSeries ontworpen toetsenbord is uitstekend, comfortabel in gebruik of je nu typt of gamet, met een een goede key travel en geen herkenbare inputlag. Ook kan de RGB-verlichting per toets eenvoudig worden gesynchroniseerd met andere SteelSeries-producten, dus je hele gaming setup kan dezelfde stijl gebruiken.

Het trackpad is een beetje minder indrukwekkend; het is niet zo groot als we zouden willen voor een laptop van dit formaat en de klik voelt een beetje zwak. Het is niet verschrikkelijk, maar als er één gebied is waar de fysieke buitenkant van de Raider GE67 HX tekortschiet, dan is het dat. Gelukkig leveren de 'Duo Wave' luidsprekers indrukwekkende audio zowel qua volume als helderheid, hoewel veel gaming laptops hier het onderspit delven. De webcam is ook 1080p, wat merkbaar beter is dan de 720p webcams die we nog steeds te vaak zien.

Design: 4,5/5

MSI Raider GE67 HX review: Prestaties

Sterke 1440p gaming prestaties

Intel HX-klasse processor is krachtig

Ventilatoren maken veel lawaai

Benchmarks Dit is hoe de MSI Raider GE67 HX het deed in onze benchmarkts: 3DMark Night Raid: 55.726; Fire Strike: 26.805; Time Spy: 11.914

Cinebench R20 multi-core: 8.862

GeekBench 5: 1.888 (single-core); 15.841 (multi-core)

PCMark 10 (Modern Office): 9.079

PCMark 10 (Batterijtest): 3 uur en 6 minuten

TechRadar Batterijtest: 3 uur en 55 minuten

Total War: Warhammer III (1080p, Ultra): 92 fps; (1080p, Low): 218 fps

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra): 109 fps; (1080p, Low): 266 fps

Dirt 5 (1080p, Ultra): 134 fps; (1080p, Low): 293 fps

Zoals je zou verwachten met deze krachtige interne componenten, maakte de MSI Raider GE67 HX korte metten met onze benchmarking suite. Vlekkeloos gamen op 1080p of 1440p is geen enkel probleem voor de RTX 3080 Ti en er is de optie om DLSS aan te zetten als je alle ray-tracing instellingen aan wilt zetten in games zoals Cyberpunk 2077.

In onze standaardtest benchmarken we games met een 1080p resolutie als basisnorm, maar ik heb alle drie de games ook getest op 1440p om de schermresolutie van de GE67 HX te evenaren. Alle drie haalden ze 60 frames per seconde bij Ultra grafische instellingen zonder DLSS nodig te hebben. Deze onbetwistbare indrukwekkende vertoning toont aan dat zelfs als de RTX 3080 Ti nu misschien een generatie achterloopt, deze gaming laptop nog steeds behoorlijk toekomstbestendig is.

Prestaties in synthetische grafische tests zoals 3DMark Time Spy waren eveneens sterk. De HX-serie CPU schittert in multi-core benchmarks, met zeer sterke scores in GeekBench 5 en Cinebench R20. Dagelijkse workloads moeten ook hier geen problemen opleveren, zoals blijkt uit de goede prestaties in de PCMark 10 'modern kantoor' benchmark.

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Om nog even terug te komen op het onderwerp van future-proofing, dit is een goede plek om te vermelden dat je de RAM en SSD in de MSI Raider GE67 HX kunt upgraden. De 32GB DDR5 RAM was in ons model meer dan genoeg, maar 1TB opslag zal niet altijd genoeg zijn voor sommige gebruikers.

Terwijl de algemene prestaties zeer sterk waren, had ik één punt van geschil tijdens het testen van de GE67 HX: dit ding is luidruchtig. Twin fans en zeven heat pipes lijken redelijk goed werk te leveren bij het koelen van de laptop (hijwordt zeker een beetje warm, maar lang niet zo heet als sommige gaming laptops die we hebben beoordeeld), maar die fans klinken als een paar kleine helikopters gepropt in de plastic behuizing.

Luidruchtige ventilatoren zijn tegenwoordig vrij normaal als het gaat om gaming laptops, dus dit is nauwelijks een dealbreaker, maar het blijft storend. De enige realistische manier om op de laptop te spelen zonder je kapot te ergeren is om een van de beste gaming headsets op te zetten.

Prestaties: 4/5

(Image credit: Future)

MSI Raider GE67 HX review: Batterijduur

Gigantische batterij redt de levensduur niet echt

Minder dan twee uur gamen

Minder dan vijf uur licht gebruik

Gaminglaptops zijn niet echt bepaald bekend om hun uitstekende batterijduur, maar de MSI Raider GE67 HX stelt nog steeds teleur. Ondanks een gigantische 99.9Whr batterij is het niet in staat om het door een acht uur durende werkdag te krijgen, zelfs met de helderheid op 50% en een simpele workload.

Gaming is vanzelfsprekend nog moeilijker. Op een avond speelden we Apex Legends op de volle batterij, met het volume op 50% en de helderheid op het hoogste niveau, waarna hij na net na 90 minuten onderuit ging. Natuurlijk is dit geen uniek probleem, maar het is jammer om te zien dat MSI de kracht van zijn enorme batterij in het marketingmateriaal van de Raider aanprijst.

Uiteindelijk valt de batterijduur in het midden van gaming laptops rond dezelfde prijsklasse: niet de slechtste, maar verre van de beste. Natuurlijk is het de moeite waard om in gedachten te houden dat de lagere modellen van de GE67 HX dezelfde interne batterij hebben en dus een iets betere batterijlevensduur zouden moeten bieden. Het duurt ook vrij lang om hem volledig op te laden (ongeveer twee en een half uur).

Batterijduur: 3,5/5

Moet je de MSI Raider GE67 HX kopen?

Swipe to scroll horizontally MSI Raider GE67 HX Categorie Opmerking Score Prijs Hij is aan de prijzige kant, maar als je er een met korting kunt kopen, krijg je een geweldige deal. 3,5 / 5 Design Robuust, stijlvol en stralend dankzij de RGB-verlichting en het prachtige OLED-scherm. 4,5 / 5 Prestaties De krachtige gaming prestaties en CPU zijn top, maar de buren zullen de ventilatoren wellicht horen als je gamet. 4 / 5 Batterijduur Een gemiddelde batterijduur voor een gaming laptop, dus slecht voor een gewone laptop. 3,5 / 5 Algemeen De MSI Raider GE67 HX is een sterke keuze in MSI's aanbod en toont de ruwe kracht van Intel's HX-serie mobiele processoren. 3,875 / 5

Koop hem als...

Je een desktop vervanger wilt

De MSI Raider GE67 HX is niet de meest draagbare laptop, met een gewicht van meer dan 2kg en een vrij omvangrijke behuizing. Wanneer je hem op één plek wilt gebruiken, is het de perfecte vervanging voor een volwaardige desktop.

Je esports games wilt spelen

Wil je competitieve titels zoals Valorant of Overwatch 2 spelen? Dankzij de krachtige GPU en het snelle 240Hz OLED-scherm hoef je je nooit meer zorgen te maken over framedrops of input lag.

Je gamet en creatief bent

Vreemd genoeg heeft deze gaming laptop een hoop functies die waarschijnlijk creatieve types zullen aanspreken. Een groot aantal poorten, waaronder een SD-kaartlezer en een hoogwaardig beeldscherm maken dit een goede keuze voor fotografen en videoliefhebbers.

Koop hem niet als...

Je veel onderweg bent

Deze Raider is net iets te groot en zwaar om gemakkelijk mee te nemen in een bad. De Asus ROG Zephyrus G14 is dan een betere keuze.

Je een laptop wilt voor op kantoor

Er zijn genoeg minimalistische gaming laptops die niet uit de toon vallen in een professionele kantooromgeving, maar de MSI Raider GE67 HX is daar echter niet één van. Dit is duidelijk een gaming product.

Je een laag budget hebt

De GE67 HX is niet belachelijk duur voor zijn specs, maar is zeker aan de duurdere kant voor een gaming laptop. Als je weinig geld hebt, zoek dan iets met een RTX 3060 of 3050 Ti.

MSI Raider GE67 HX: Alternatieven

Als de MSI Raider GE67 HX je andere opties laat overwegen, zijn hier nog twee laptops om te overwegen...

Swipe to scroll horizontally MSI Raider GE67 HX specs MSI Raider GE67 HX Lenovo Legion Pro 7i Asus TUF Dash F15 Prijs: Vanaf 2.300 euro Vanaf 1769 euro Vanaf 1.049 euro CPU: Tot Intel Core i9-12900HX Intel Core i9-13900HX Intel Core i7-11375H GPU: Tot Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Nvidia GeForce RTX 4070 Nvidia GeForce RTX 3070 RAM: Tot 32GB DDR5-4800 16GB DDR5-4800 16GB DDR4-3200 Opslag: 1TB PCIe Gen4 SSD 1TB NVMe M.2 PCIe SSD 1TB SSD

(opens in new tab) Lenovo Legion Pro 7i

Als je voor next-gen wilt gaan en een gaming laptop met een RTX 4000 GPU wilt, is dit een van de best geprijsde opties op dit moment. Het heeft wel wat nadelen, maar komt qua prestaties aardig in de buurt van de GE67 HX met een lager prijskaartje.

Lees het Lenovo Legion Pro 7i review (opens in new tab) hier.

(opens in new tab) Asus TUF Dash F15

De TUF Dash F15 is nog steeds een van de beste gaming laptops voor iedereen die met een budget wil gamen en is een uitstekend geprijsde laptop die niet inlevert op bouwkwaliteit. Je krijgt niet hetzelfde niveau van prestaties aangeboden met MSI's laptop, maar de componenten hier maken het beste van de Dash F15's 1080p scherm.

Lees de Asus TUF Dash F15 review (opens in new tab) hier.

Hoe we de MSI Raider GE67 HX hebben getest

(Image credit: Future)

Week lang gebruikt voor werk

Elke avond gamen

Zoals met de meeste gaming laptops die wij reviewen, nam deze laptop de plek in van alle apparaten voor ongeveer een week.

Dit betekende dat ik het ongeveer acht uur per dag gebruikte om allerlei gewone taken te doen, en vervolgens in de avond ging gamen (Op games zoals CS:GO en Overwatch 2). Natuurlijk was dit naast het uitvoeren van onze gebruikelijke reeks benchmarktests.

De meeste van deze tests werden uitgevoerd met de laptop aangesloten op het stroom, maar we gebruiken hem altijd een tijdje zonder stroom om de levensduur van de batterij te meten.