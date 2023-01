MSI Prestige 15 (2022) laptop

De MSI Prestige 15 is een business laptop die heel wat kracht en een meer dan degelijke batterij in zijn strakke design verstopt. MSI bewijst dat het de kracht van zijn gaming laptops ook in de vormfactor van een professioneel toestel kan presenteren. Helaas viel het toetsenbord bij ons niet helemaal in de smaak en is de ventilatie niet optimaal. Ook de kwaliteit van de webcam had iets beter mogen zijn.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Onze configuratie CPU: 12e generatie Intel Core i7-1280P GPU: Nvidia GeForce RTX 3050 Ti RAM: 32GB LPDDR4X Opslag: 2TB SSD Schermgrootte: 15,6 inch Resolutie: 4K met 120Hz refresh rate Aansluitingen: 2x USB-C met Thunderbolt 4 (eentje voor de oplader), 1x HDMI, 2x USB-A 3.2, 3,5mm-audiopoort, 1x microSD-kaartlezer Webcam: 720p met Windows Hello-ondersteuning

Wie denkt dat MSI alleen opzichtige gaming laptops maakt, moet die gedachte even bijstellen. Na een eerste blik zie de MSI Prestige 15 weet je meteen dat het bedrijf ook professionele laptops kan produceren. De matte afwerking ziet er hoogwaardig uit, maar prestaties verlies je hier niet. De laptop is uitgerust met een nieuwe 12e generatie CPU van Intel en krijgt zelfs een afzonderlijke Nvidia GeForce GPU zodat grafische taken geen probleem mogen vormen. Slaat MSI de bal ergens mis of is de Prestige 15 een schot in de roos? Je leest het hier.

MSI Prestige 15 review: Prijs

Beschikbaar vanaf 1.549 euro

Redelijke prijs voor de specs

De prijs van de MSI Prestige 15 hangt natuurlijk af van de onderdelen die je erin wil. Je kan hem vinden vanaf ongeveer 1.549 euro en daarvoor krijg je dan een Full HD-display met 60Hz refresh rate, 12e generatie Intel Core i7-1280P, een Nvidia GeForce RTX 3050, 16GB RAM en 1TB SSD-opslag. Zelfs zonder enige korting is dit een erg aantrekkelijke configuratie, want vooral de 1TB SSD is erg handig.

Onze configuratie (zie hoger) heeft een adviesprijs van 2.199 euro, wat alsnog heel redelijk is gezien de specificaties. Je vindt namelijk niet makkelijk een 4K-scherm en 2TB opslagruimte onder de 3.000 euro.

Prijs-kwaliteit: 5/5

MSI Prestige 15 review: Design en display

Stevig, minimalistisch ontwerp

Ruim voldoende aansluitingen

15,6-inch display met 4K-resolutie en 120Hz refresh rate

Het design van de MSI Prestige 15 is erg minimalistisch en professioneel met een gewicht van slechts 1,69 kg. Toch krijg je alles wat je nodig hebt. Zo heb je twee USB-C-aansluitingen met Thunderbolt 4 (eentje voor de oplader), twee gewone USB-aansluitingen, een HDMI-poort, een microSD-kaartlezer en 3,5mm-audiopoort. Een afzonderlijk docking station zal je daarom niet snel nodig hebben. Je kan zelfs twee monitoren tegelijk aansluiten als je de ene verbindt met USB-C-kabel en de andere met HDMI-kabel. Als je een compatibele monitor hebt, kan je zelfs die ene USB-C-kabel gebruiken om de MSI Prestige 15 van stroom te voorzien.

Het toetsenbord zit daarnaast iets lager in de behuizing en heeft witte achtergrondverlichting. Hoewel dit een laptop van 15,6 inch is, krijg je hier geen afzonderlijk numpad. Dat zorgt ervoor dat het toetsenbord zelf erg ruim is, maar toch is er ruimte voor verbetering. Het typt relatief aangenaam, maar sommige toetsen maakten vaak een soort piepend, rubberachtig geluid wanneer we ze indrukten. Het trackpad was daarentegen wel prima. Het is niet het grootste trackpad, maar het is redelijk langwerpig waardoor je alsnog genoeg ruimte hebt. Linksboven in het trackpad zit nog een vingerafdrukscanner om snel met Windows Hello in te loggen. Hij werkt tot slot goed en door de plaatsing in het touchpad zit hij altijd binnen handbereik.

Design score: 5/5

(Image credit: MSI)

Over het scherm kunnen we verder niet klagen. Het 15,6-inch display is omringd met dunne schermranden, waardoor het geheel relatief compact en licht blijft. MSI heeft kosten noch moeite gespaard hier, want je krijgt niet alleen een 4K-resolutie, maar ook 100% dekking van het AdobeRGB-kleurenspectrum en zelfs een refresh rate van 120Hz. Dat hoge refresh rate heb je voor professionele doeleinden wellicht niet nodig, maar als je (zoals wij) na je werk graag wat wil gamen, dan komt het wel goed van pas.

Zoals verwacht, zijn de kleuren op het scherm erg accuraat en kan je werkelijk alle details goed zijn. Wie vaak in Photoshop werkt of video's bewerkt met Adobe Premiere Pro, zal geen extra monitor nodig hebben. De MSI Prestige 15 doet het namelijk allemaal zelf en heeft geen extra hulp nodig.

Als we dan toch een minpuntje moeten uitzoeken, dan zou dat het type scherm zijn. Dit is namelijk nog een IPS-paneel, terwijl andere fabrikanten laptops met OLED-schermen hebben gelanceerd het voorbije jaar. Als MSI hier OLED had gebruikt, dan was het werkelijk de kers op de taart geweest. Nu heb je alsnog een heel lekkere taart, maar gewoon zonder kers erbovenop.

Display score: 4,5/5

(Image credit: MSI)

MSI Prestige 15 review: Prestaties en software

Sterke prestaties bij dagelijks gebruik

Problemen met oververhitting bij games

Handige bediening met MSI Center Pro

De MSI Prestige 15 wordt aangedreven door een 12e generatie Intel Core i7-1280P processor en een Nvidia RTX 3050 of 3050 Ti GPU. Verder kan je maximaal 32GB LPDDR4X RAM-geheugen krijgen. Onze laptop was uitgerust met de Nvidie RTX 3050 Ti GPU en 32GB RAM.

Tijdens het dagelijks gebruik hebben we nooit problemen ondervonden met oververhitting of vertraging. Geen enkele hoeveelheid tabbladen of geopende programma's vormden een probleem. Foto- en videobewerking gingen eveneens vlot met snelle renders dankzij de afzonderlijke GPU.

Wanneer we vervolgens gingen testen hoe de MSI Prestige 15 presteerde bij langere gamesessies, botsten we wel op een duidelijk gebrek. De ventilatie is hier namelijk niet optimaal. De twee luchtroosters zitten namelijk recht onder het scherm, waardoor de hete lucht niet naar achter afgevoerd wordt, maar tegen het scherm.

Na ongeveer een uurtje Overwatch 2 op Ultra-instellingen zagen we frame drops en clipping. We vermelden ook dat deze review geschreven is in de winter en dat de MSI Prestige 15 tijdens hete zomerdagen wellicht sneller kan oververhitten. Een bijkomende nadeel is dat het toetsenbord ook gloeiend heet wordt, waardoor het sowieso niet meer erg comfortabel is om te gamen zonder apart toetsenbord.

Prestaties score: 3,5/5

Image 1 of 14 MSI Center Pro (Image credit: Future)

(Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Het MSI Center Pro is de ingebouwde software waarmee je allerlei instellingen van de Prestige 15 kan aanpassen. Zo kan je de prestaties aanpassen door een van deze modi te selecteren: High Performance, Balanced, Silent en Super Battery. Je kan hier bijvoorbeeld ook instellen hoe de toetsenbordverlichting werkt en de webcam softwarematig blokkeren. Wie (om de een of andere reden) nog altijd videomeetings doet met speakers en microfoon van hun laptop, kan hier opties inschakelen voor noise-cancelling zodat je collega's je beter kunnen horen en zodat jij hen beter kan horen.

Hoewel MSI alles duidelijk maakt, is er nog steeds een optie voor gebruikers die echt niet graat zelf dingen instellen. De Smart Auto-mode gebruikt AI om te bepalen wat de beste instellingen zijn per situatie. Wanneer je batterij zakt, schakelt hij bijvoorbeeld automatisch naar de Super Battery modus en bij games kiest hij voor de High Performace modus.

Software score: 5/5

(Image credit: MSI)

MSI Prestige 15: Batterij en audio

Ongeveer vier uur batterij bij gemiddeld gebruik

Geen volledige werkdag mogelijk zonder opladen

Schelle, metaalachtige audio

Op basis van de specificaties vreesden we al dat dit geen laptop is die je een hele dag zonder oplader kan gebruiken. In onze test bleek dat ook zo te zijn. Met de Smart Auto modus haalden we op het werk gemiddeld vier à vijf uur. Dan gaat het over werk dat voornamelijk bestaat uit schrijven, de internetbrowser gebruiken voor research en soms een korte video kijken. Met de juiste instellingen kan je de batterij pushen naar een kleine zeven uur, maar een volledige werkdag ga je nooit halen. Wanneer de batterij ten slotte onder 30% zakt, dan wisselt hij automatisch naar de Super Battery-modus zodat je niet naar een stopcontact moet sprinten.

De audio is ronduit slecht te noemen. Het feit dat je geen zichtbare roosters voor de speakers bovenaan zit, was meteen een slecht voorteken. De speakers zijn namelijk naar beneden gericht en klinken ver het algemeen heel schel en metaalachtig. Voor een korte video tijdens de lunch of een videogesprek, zijn ze wel gewoon prima. Voor een volledige film of afspeellijst op Spotify neem je wel beter een koptelefoon of externe speakers.

Batterij score: 3,5/5

Audio score: 2,5/5

(Image credit: MSI)

Final Verdict

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerking Score Prijs Zelfs zonder kortingen is de MSI Presige 15 een erg aantrekkelijke laptop in eender welke configuratie. 5/5 Design Een stevig en compact design met alle aansluitingen die je ooit nodig zal hebben. 5/5 Display Helder 4K-display met 120Hz refresh rate zodat je geen enkel detail mist. Alleen jammer dat er geen OLED-paneel is. 4,5/5 Prestaties De sterke CPU en GPU zijn gepaard met gebrekkige ventilatie, waardoor de laptop snel oververhit raakt. 3,5/5 Software Het MSI Center Pro geeft je alle belangrijke instelling in een duidelijk overezicht. 5/5 Batterij Een hele dag op één lading werken is niet mogelijk, maar gemiddeld vijf uur batterij is zeker niet slecht. 3,5/5 Audio De schelle, naar beneden gerichte speakers zijn oké voor videogesprekken, maar niet voor lange films of series. 2,5/5

Moet je de MSI Prestige 15 kopen?

Koop hem als...

Je vaak foto- of videobewerking doet Met zijn 15,6-inch 4K-display heb je geen tweede monitor nodig om foto's of video's te bewerken. De CPU en GPU zijn eveneens sterk genoeg om alles snel te laten verlopen.

Je veel accessoires hebt De hoeveelheid aansluitingen is de grote sterkte van de MSI Prestige 15. Je kan twee monitoren aansluiten en nog poorten vrij hebben voor andere accessoires. Hier kunnen veel concurrenten nog wat van leren.

Je snel wil inloggen Door zowel een vingerafdrukscanner als webcam met Windows Hello-compatibiliteit ben je in een oogwenk (of vingerknip) ingelogd.

Koop hem niet als...

Je vaak videogesprekken voert De webcam is slechts 720p waardoor je niet heel scherp te zien zal zijn tijdens videogesprekken.

Je lang, ononderbroken wil gamen De ventilatie is een probleem waar we niet omheen kunnen. Een uurtje op de hoogste instellingen gamen, gaat nog net, maar daarna bots je op prestatieproblemen.