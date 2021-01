Motorola Moto G 5G review

De Moto G 5G van Motorola is een interessante en betaalbare smartphone die voor zijn prijs veel leuks aanbiedt, waaronder een indrukwekkende batterijduur. Daar komt dan nog eens de toevoeging van 5G bij, wat het zeker de moeite waard maakt. In het gebruik valt hij echter iets te groot uit, waardoor het soms oncomfortabel werken is. Daarnaast zijn de camera's niet zo geweldig, en laat het beeldscherm wat te wensen over.

De Amerikaanse smartphonefabrikant Motorola is geen onbekende speler in de communicatiesector en wordt geliefd vanwege zijn goedkope en toegankelijke smartphones. Daarnaast probeert Motorola te vernieuwen en nieuwe markten aan te boren, zoals we met de vouwbare Motorola Razr hebben gezien.

Ook met de Motorola Moto G 5G blijft het zijn focus op de meer budgetvriendelijke smartphones verder zetten. Met dit toestel probeert het dan ook een voet aan de grond te krijgen in de zich globaal steeds uitbreidende 5G-markt. Wordt de Moto G 5G de grondlegger voor de 5G-smartphones van Motorola? We nemen het toestel voor jou onder de loep.

(Image credit: Motorola)

Motorola Moto G 5G prijs en releasedatum

De Motorola Moto G 5G is werd door Motorola op 5 november 2020 onthuld, en op 7 december 2020 uitgerold. Daarmee verscheen het toestel 5 maanden later dan zijn grotere broertje, de Moto G 5G Plus, die sinds juli 2020 te koop is.

De Moto G 5G beschikt over 4GB RAM en 64GB aan (uitbreidbaar) opslaggeheugen. De adviesprijs in de Benelux bedraagt 249,99 euro, en het toestel is bij ons verkrijgbaar in de kleuren Frosted Silver en Volcanic Grey.

Design

De Moto G 5G maakt in zijn ontwerp duidelijk dat het om een smartphone van Motorola gaat. Het toestel is robuust en lijvig, maar het is duidelijk dat de vormgeving secundair is en onder het motto 'form follows function' past. Met een grootte van 166,1 x 76,1x 9,9 millimeter hebben we het over een aanzienlijk toestel, en het gewicht van 212 gram draagt daar enkel aan bij.

Hier merken we dan ook ons grootste probleem met deze smartphone op. Gezien de oncomfortabele grootte vormt het een lastig toestel om mee te werken. Hij weegt veel en past niet vlot in elke broekzak, waardoor je al snel op zoek moet naar een andere plaats om hem op te bergen. Hij is dan ook niet bedoeld voor mensen met kleine handen, tenzij je van plan bent om de Moto G 5G steevast in landschapsmodus te gebruiken. Dat kunnen we echter niet aanraden, dus hou er zeker rekening mee dat je een joekel van een toestel moet bedienen.

Vooraan heb je het scherm van 6,7 inch met afgebogen randen en een geperforeerde selfiecamera bovenaan in het midden van je scherm. Bij kleinere schermen kunnen de centraal geplaatste camera's best storend zijn, maar gezien de grootte van het toestel is dat hier niet echt het geval. Wat ons best stoorde was het feit dat de onhandigheid van het gebogen scherm ervoor zorgt dat je af en toe op de randen drukt en daarmee onbedoeld applicaties opent of teruggaat naar je vorige scherm. Hier zou een doorgedreven palm rejection wel nuttig zijn, maar helaas is deze niet voorzien.

Achterop vinden we linksboven het vierkante camerablok met daarin de vier camera's. In het midden krijg je dan het Motorola-logo te zien waarin de vingerafdrukscanner verborgen zit. Deze scanner werkte in het algemeen goed, al hebben we wel enkele momenten opgemerkt dat hij moeite had met registreren, zeker als je een hoesje gebruikt. Dit is slechts enkele malen voorgevallen en is daarom geen dealbreaker, maar toch iets dat in sommige situaties, zoals bij betalingen, lastig kan zijn.

(Image credit: Motorola)

De behuizing is gemaakt van polycarbonaat en de kleur geeft steeds een licht metalen glans, waardoor het geheel er best redelijk uitziet. Motorola voorziet ook een transparant hoesje waardoor dit effect soms wordt versterkt. Wij gingen voor deze review met het Volcanic Grey-toestel aan de slag en merkten dat de kleur ook tinten paars vertoonde in de glans.

Aan de rechterrand zien we de aan/uit- en volumeknoppen, en deze kunnen soms nogal lastig zijn om te bereiken. Links vinden we de simkaartsleuf voor een simkaartje en een microSD-kaart, of dubbele Nano-SIM, vergezeld van de Google Assistant-knop. Onderaan vind je de 3,5mm audiojack terug, samen met de USB-C-poort en speakers.

De Moto G 5G komt standaard met 64GB aan opslaggeheugen. Dat is uit te breiden met een microSD-kaart, waardoor je tot 1TB kan toevoegen.

(Image credit: Motorola)

Display

De Motorola Moto G 5G komt met een 6,7 inch LCD-display wat niet enkel een stevig scherm lijkt, maar dat ook is. De randen rondom het scherm zijn vrij beperkt gehouden. De screen-to-body-ratio van de Motorola Moto G 5G is 85,7 procent en levert je een bijna tablet-achtige kijkervaring als je bijvoorbeeld YouTube opent.

Met een resolutie van 2400 x 1080 heb je een Full HD+ display met 394 ppi, voorzien van HDR10-ondersteuning. Met de helderheid zit het zeker goed bij dit LCD-display. Er zijn echter wel schermen die minder vermoeiend zijn voor je ogen dan dat van de Motorola Moto G 5G, al komen ze dan wel tegen een meerprijs. Voor een toestel van dit budget zit je goed, maar meer ook niet.

Wat ons wel opviel bij een toestel van dit formaat, waar de focus toch (al dan niet bedoeld) op de schermgrootte ligt, was de beperkte beeldverversing van 60Hz. Een hogere beeldverversing vermindert natuurlijk de batterijlevensduur, maar aangezien we dit toch bij andere budgettoestellen reeds zien, zoals de Xiaomi Poco X3, hadden we hier toch een upgrade naar 90Hz verwacht.

Camera

De Moto G 5G komt met vier verschillende camera's. In het camerablok achteraan vinden we 48MP hoofdcamera, een 8MP groothoeksensor en een 2MP macrocamera. Vooraan vinden we een 16MP selfiecamera.

De smartphone komt met een reeks interessante camerafuncties, waaronder Night Vision, al zien we hier toch enkele beperkingen opkomen. Bij daglicht presteert de hoofdcamera niet slecht en krijg je heldere foto's te zien. Zodra je echter in donkere omgevingen foto's begint te nemen, begin je snel ruis op te merken. Daar heeft Motorola de Night Vision-functie voor toegevoegd, maar we moeten hier helaas melden dat het geen indrukwekkende resultaten oplevert.

Deze functie slaagt erin om de nodige helderheid toe te voegen aan foto's die bij weinig licht worden genomen, maar daar komt bijna onvermijdelijk een boel ruis in gesijpeld. We vermoeden dat Night Vision leuke resultaten zal opleveren, maar dat enkel in specifieke omstandigheden. Van zodra je daar wat van afwijkt, heb je al snel te maken met kwaliteitsverlies, waardoor het eerder een gimmick lijkt.

Afbeelding 1 van 7 Een kiekje met de hoofdcamera. (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 7 En hier levert de groothoekcamera zijn bijdrage. (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 7 Wat dichter naar je onderwerp met de hoofdcamera levert nog steeds prima beelden op. (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 7 Hier is de macro-lens aan het werk, (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 7 In slechter verlichte omgevingen geeft de macro-lens al snel ruis. (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 7 De primaire camera doet zijn best bij laag verlichte omgevingen. (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 7 Night Vision slaag erin voldoende licht toe te voegen, maar zeker ten koste van de beeldkwaliteit. (Image credit: Future)

De 8MP groothoeksensor doet wat hij moet doen en geeft je een vervormingsvrij beeld. Let wel dat het hier om een 8MP-camera gaat en dat je voor dit soort beelden niet de hoogste kwaliteit moet verwachten.

De macrolens geeft leuke en gedetailleerde close-ups, al merken we hier ook weer op dat het enkel in goed verlichte omstandigheden is. Van zodra er wat minder licht beschikbaar is, dan merk je dat snel aan de kwaliteit van je afbeeldingen.

De 16MP selfiecamera vooraan is vrij degelijk en gaf ons steeds helder en vlot weer in videogesprekken, zowel staand als in portretmodus, waardoor er weinig op aan te merken valt.

Als het op video aankomt, dan zijn er weinig speciale toevoegingen. Filmen kan in Full HD tegen 60 fps met de hoofdcamera, en 30 fps voor de groothoeksensor. Bij de macrolens wordt het HD tegen 30 fps.

Prestaties en software

De Motorola Moto G 5G is de eerste smartphone die vergezeld wordt van een Qualcomm Snapdragon 750G-chipset. Daarmee krijg je voor de prijs van deze smartphone een stevige chipset die wel wat aankan, en dan nog eens 5G -ondersteuning biedt. De Motorola Moto G 5G is met stip een van de meest betaalbare 5G-smartphones van dit moment.

De 5G-chipset bevat een 8nm octacore CPU en Adreno 619 GPU. Daarnaast vind je in het toestel 4GB RAM geheugen, wat niet uitzonderlijk veel is, maar genoeg voor de meeste applicaties waar je mee werkt. Als je er zwaar op wil gamen, dan kom je wat RAM tekort, maar die inspanningen lijken ons ook niet de reden waarom je deze smartphone koopt.

Op vlak van prestaties valt er eigenlijk weinig aan te merken op de Moto G 5G. Voor een budget tot midrange smartphone werkt hij aardig, wat ook in sommige gevallen aan de Snapdragon 750G-chipset te wijten is. Je mag er geen wonderen van verwachten, maar voor deze aardige prijs is dat ook niet de bedoeling. Bij het multitasken (zeker met intensievere applicaties) begin je wel wat haperingen te zien, maar dat lijkt ons niet meer dan normaal.

(Image credit: Motorola)

De smartphone draait op Android 10, wat voor ons wel een klein minpuntje is. Het toestel is uitgebracht nadat Android 11 is verschenen, dus we hoopten stiekem dat de nieuwste versie van het besturingssysteem reeds op de smartphone te vinden was. Verder hebben we op moment van schrijven nog geen bevestiging wanneer de upgrade naar Android 11 zal plaatsvinden. Motorola heeft zelf al aangegeven dat de update er snel kan zijn, maar het kan dus nog even duren.

Motorola heeft natuurlijk ook zijn eigen My UX-software-laag over de stock Android 10 gelegd, al was deze minimaal en hebben we daar geen echte hinder van ondervonden. De toevoeging van de Google Assistant-knop maakt er een handige hub en afstandsbediening voor als je een goed overzicht wil bewaren van de smart home-applicaties in je woning, maar helaas valt deze knop niet aan andere functies te koppelen.

De 64GB opslaggeheugen is prima voor een toestel uit deze prijsklasse, maar voor een kleine meerprijs heb je zo een microSD-kaartje op de kop getikt om het geheugen flink mee uit te breiden. De Motorola Moto G 5G ondersteunt tot 1TB, wat meer dan voldoende lijkt voor eender welke smartphone.

Batterijduur

De Moto G 5G komt, zoals we wel vaker zien in toestellen van Motorola, met een stevige batterij van maar liefst 5.000mAh, en belooft daarmee een indrukwekkende batterijduur. Gezien de grootte van de smartphone is het eigenlijk weinig verwonderlijk dat er een kanjer van een batterij in past. De aanwezigheid van het grote scherm zorgt ervoor dat je wel wat kracht kan gebruiken, maar dankzij een vrij energiezuinige Android 10 hoef je je eigenlijk weinig zorgen te maken.

Motorola meldt zelf dat de accu je meer dan twee dagen op de been houdt bij regulier gebruik. Na onze eigen tests kunnen we enkel zeggen dat ze hiermee niet overdrijven. Bij regelmatig gebruik, waaronder om te bellen, WhatsAppen, browsen en af en toe op YouTube te zitten, konden we het makkelijk twee dagen uitzingen met een enkele oplaadbeurt.

Zelfs bij meer intensief gebruik, zoals YouTube, games en enkele videogesprekken hadden we het moeilijk om de batterij er op een dag volledig door te jagen. Als het op batterijduur aankomt, dan hoef je je met de Moto G 5G zeker geen zorgen te maken.

Daar komt dan nog eens het TurboPower 20W-snelladen bij waarmee je volgens Samsung 10 uur stroom krijgt na slechts 15 minuten opladen. Volgens onze eigen bevindingen klopt dit ongeveer, waarmee je er dus na een korte oplaadbeurt eigenlijk best wel lang mee verder kan.

Moet ik de Moto G 5G kopen?

(Image credit: Motorola)

Koop hem als...

Je een futureproof smartphone met 5G wil Ben je op zoek naar een grote smartphone met prima prestaties die zeker enkele jaartjes mee zal gaan? Dankzij de 5G-ondersteuning heb je met de Moto G 5G een toestel dat je nog een tijdje up to date zal houden.



Je op zoek bent naar een sterke batterijduur Dankzij de batterij van 5.000 mAh met een snellader van 20W kan je tot twee dagen ongestoord aan slag op een enkele oplaadbeurt. Met een toestel als dit zijn powerbanks verleden tijd.

Je op zoek bent naar waar voor je geld De Moto G 5G is geen gigantische krachtpatser, maar wel een prima smartphone voor een meer dan prima prijs. Hij presteert goed en betrouwbaar, en je kan je portefeuille wat sparen.

Koop hem niet als...

Je op zoek bent naar een bescheiden smartphone De Moto G 5G valt iets te groot uit om vlot werkzaam te zijn, zeker als je vaak met slechts één hand scrolt. Het grote display zorgt voor een zware telefoon die je niet zomaar kan wegsteken.

Je een premium beeldverversing wil De Motorola Moto G 5G komt met een beeldverversing van 60Hz die niet heel indrukwekkend is en zich soms laat merken. Voor de prijs van het toestel is het niet enorm verwonderlijk, maar de upgrade was niet onmogelijk.

Je van uitmuntende foto's houdt De camera's op de Moto G 5G zijn exact wat je verwacht voor een goedkopere smartphone. Ze werken prima bij voldoende licht, maar durven toch wat kwaliteitsverlies te laten zien bij minder optimale omstandigheden. Dat hoeft geen gigantisch probleem te zijn, maar als je verwachtingen hoger liggen, dan stelt de Moto G 5G je misschien teleur.