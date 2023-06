Lego 2K Drive review

Review informatie Tijd gespeeld: 15 uur

Platform: PC

Beschikbaar op: Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

Lego 2K Drive vindt het wiel misschien niet letterlijk opnieuw uit, maar bouwt er wel op voort. Deze open world racegame, die zowel een spannende racegame als een uitgebreide builder is, kan met gemak niet alleen worden beschouwd als een van de beste Lego-games, maar ook als een van de beste racegames. Met een duidelijke inspiratie van onder andere Forza Horizon 5, Sonic and All-Stars Racing Transformed is dit een van de beste nieuwe kartraces in jaren.



Je speelt in het uitgestrekte Bricklandia als de volgende grote talent in de Lego-racescene. Onder leiding van Clutch Racington (want ja, waarom ook niet niet) rijd je over wegen, heuvels en zelfs rivieren, ontmoet en versla je nieuwe rivalen en bouw je allerlei voertuigen om de eerste plaats te bemachtigen.



Het is een eenvoudig concept, maar wel een dat tot zijn recht komt met Lego's typische humor die erg populair is geworden door The Lego Movie van een aantal jaar geleden.

Een echte LEGO wereld

(Image credit: 2K)

Het spannendste aan Lego 2K Drive is hoe goed het voelt om door de verschillende speelgebieden van de game te ploegen. Of je nu off-road gaat in de rotsachtige vlakten van Big Butte County (prachtige naam overigens) of door de drukke straten van Prospecto Valley raast: de manier waarop je je voortbeweegt is anders dan in andere racegames van dit type. Voertuigen kunnen namelijk transformeren zodat ze bij hun omgeving passen. Dit kan automatisch zijn of handmatig gedaan worden. Je unieke creatie veranderen in een van de drie verschillende voertuigen op de weg, off-road of op het water.



Je hebt namelijk een loadout van drie verschillende voertuigen. Tijdens het cruisen en driften door de drukke straten van een stad is een nauwkeurig getunede Lego sportwagen natuurlijk de beste keuze, maar die auto kan je moeilijk off-road gebruiken. Wat in eerste instantie slechts een leuke gimmick lijkt, blijkt echter gewoon een centraal onderdeel van de gameplay zijn.

Daarnaast heb je ook de mogelijkheid om te springen, snel om te draaien d.m.v. je handrem, of sneller te gaan met een boost. Je kan het zo gek maken als je wilt en als je alles optimaal benut, kan je dingen doen die de eerste dertig minuten onmogelijk lijken.

De handmatige transformatie van je voertuigen, gewapend met de mogelijkheid om te springen, boosten, snel te draaien en te driften, voegt een nieuwe dimensie toe aan verkennen en racen. Deze transformaties maken van een vrij standaard kartracer iets heel eigens. Het ene moment neem je een scherpe bocht op Vessel Run of Cat Scratch Freeway en lijkt het erop dat je van de baan vliegt, voordat een zorgvuldig getimede sprong en overstap op een off-road wagen je weer terug in de race gooit.



Of als je meedoet aan een bootrace kan je zeer strategisch een sprint maken op de rotsen om zo een afkorting te pakken die niet per se wordt aangegeven.

(Image credit: 2K)

De gameplay geeft erg veel voldoening, of je nu meedoet aan een van de gedetailleerde races of gewoon lekker rondrijdt. De hoeveelheid voertuigtransformaties in combinatie met de open wereld is ongekend in games zoals Mario Kart 8 Deluxe, Crash Team Racing Nitro-Fueled of zelfs Sonic and All-Stars Racing Transformed's track-to-track format. De races zijn altijd vermakelijk met allerlei interessante Lego-geinspireerde dingen die om de track plaatsvinden terwijl de Legomobilisten tegen elkaar botsen en stukjes Lego van de auto's vliegen.

Zoals verwacht van een open-wereld racegame, zijn er naast het racen een heleboel andere dingen te doen in deze verschillende gebieden, hoewel sommige duidelijk beter doordacht zijn dan andere.

De open-wereld ervaring wordt gekenmerkt door een levelsysteem. Je verdient ervaringspunten en geld als je taken voltooit, variërend van missies tot minigames die zo nu en dan opduiken. Quests zijn over het algemeen kort maar krachtig en kunnen variëren van het terugvinden van verloren dolfijnen bij een waterval tot hoeveel Lego-paddenstoelen kan kapot maken op een quad.

Helaas worden de minigames snel erg saai en repetitief. Er zijn twee soorten missies die je moet spelen: een escorte- en een verdedigingsmissie. In het begin zijn deze missies prima, maar ze worden al snel te lang en de gameplay maakt weinig tot geen gebruik van de indrukwekkende mogelijkheden van Lego 2K Drive.

Lego bouwen, maar dan digitaal

(Image credit: 2K)

Lego 2K Drive is niet alleen een racer, maar ook een 'builder'. In de Garage kun je nieuwe straat-, terrein- of watervoertuigen bouwen en bestaande voertuigen aanpassen. Het is een ongelooflijk uitgebreid en gedetailleerd systeem waarmee je zo'n beetje elk voertuig kunt bouwen dat je maar wilt. Zodra je een basisonderstel hebt gekozen, krijg je toegang tot een gigantische bibliotheek legoblokjes waarmee je de auto van je dromen kan ontwerpen.



Er is een hele catalogus met gedetailleerde tutorials die je helpen met het bouwen van de beste auto's en boten. Wat 2K heeft gedaan met de Builder is echt bizar. Je kan werkelijk alles veranderen en het voelt echt als een soort van digitale versie van wat ik vroeger deed met echte Lego. Het kwam op een punt dat ik meer aan het bouwen was dan racen. Het zal me niets verbazen als mensen het spel kopen alleen maar voor de Builder. Je kan natuurlijk ook gewoon je zwaarbevochten auto's, zoals de Lego-versie van de McLaren Solus GT, een nieuw likje verf geven en het daar bij houden.

Waar ik veel minder enthousiast over ben, is Unkie's Emporium, een in-game winkel om al je Lego Brickbux uit te geven. Het komt erop neer dat je een relatief klein bedrag verdient na elke gewonnen race of voltooide missie, wat betekent dat het je heel wat moeite kost om een nieuw voertuig, personage of accessoire voor je auto te vinden. In mijn tijd met Lego 2K Drive kon ik maar net 4.000 Brickbux bij elkaar sprokkelen, wat verbleekt in vergelijking met de prijskaartjes van de Beach Runner, Go Kart of Zombie Smasher Roadster, die allemaal tussen de 10.000 en 14.000 units kosten.

Dit zijn ook enkele van de goedkoopste sets. Sommige bundels kunnen oplopen tot 22.400 Brickbux, en veel ontwerpen zitten opgesloten achter de Drive Pass, wat vergelijkbaar is met de manier waarop free-to-play games zoals Fortnite zaken doen. Voor een spel waarvan de basiseditie 59,99 euro kost, is het zuur om te zien dat je voor veel dingen moet betalen.

Pak me dan, als je kan

(Image credit: 2K)

Wat me aangenaam verraste, was hoe uitdagend de races zelf werden naarmate de campagne vorderde. Iedereen die Mario Kart heeft gespeeld, weet dat de moeilijkheid begint bij 50cc en daarna oploopt. Dat is ongeveer hetzelfde systeem als Lego 2K Drive, maar dan met de klassen C, B en A om de snelheid en de moeilijkheidsgraad van een race te bepalen.

Naarmate je verder komt in het spel, zie je al snel dat de andere Lego-coureurs sluipwegen gebruiken, power-ups effectief gebruiken en je aftroeven in scherpe bochten. De vijandelijke A.I. is indrukwekkend en laat je echt werken voor die overwinningen. Het is een enorme verbetering ten opzichte van de toernooi-opstellingen uit Mario Kart 8 en dat is alleen maar goed.

Afgezien van de microtransacties is Lego 2K Drive het beste wat het kart-racegenre in ruim tien jaar is overkomen. Hoeveel races ik ook heb gewonnen of hoeveel verwoestingen ik ook heb aangericht, de wereld en gameplay blijfven verrassend strak. Als je op zoek bent naar iets anders dan je standaard race-sim of arcade titel, dan is Lego 2K Drive voor jou.