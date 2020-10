JBL Quantum 800 headset

Met de JBL Quantum 800 zet het merk een goede eerste prestatie neer op de gaming markt. Qua design is alles tot in de puntjes in orde en ook de nauwkeurige instellingen voor de audio zijn afgestemd op de noden van gamers. Bij het stuurprogramma zelf is er weliswaar ruimte voor verbetering, aangezien dit niet de meest stabiele software is, en ook de microfoon kan nog wat bijgeschaafd worden.

Gaming headsets worden vaak gezien als een apart onderdeel van de audiomarkt. Bekende audioproducenten zoals Sony en Bose hebben bijvoorbeeld helemaal geen gaming headsets. Dit was niet zo lang geleden ook nog zo voor JBL, maar daar bracht het merk verandering in met zijn nieuwe Quantum-headsets. Deze reeks bestaat uit verschillende modellen voor ieder budget en wij zijn aan de slag gegaan met een van de premium modellen, de JBL Quantum 800.

Prijs en beschikbaarheid

De JBL Quantum 800 zit met zijn richtprijs van 199 euro zeker en vast in het premium segment. Binnen de Quantum-reeks zit alleen de JBL Quantum One hier nog boven met een richtprijs van 249 euro.

Alle gaming headsets in de Quantum-reeks zijn sinds september 2020 verkrijgbaar op de website van JBL of bij retailers in heel de Benelux.

(Image credit: JBL)

Design

De JBL Quantum 800 combineert het iconische design van JBL met enkele gaming elementen. In dit geval zijn die elementen voornamelijk de RGB-verlichting in de oorschelpen. Hier heb je als gebruiker natuurlijk niet veel aan, maar als je zou streamen, dan ziet het er wel leuk uit voor kijkers.

In de doos zelf vinden we naast de headset nog een verrassend grote connector ter grootte van je pink, een oplaadkabel (USB-A naar USB-C) en een 3,5mm-audiokabel. De grootte van de connector kan hier mogelijk een probleem zijn als je computer te dicht bij een muur staat of je zou er tegen kunnen lopen als je hem aan de voorkant zou stoppen. Het voordeel is dat de connector ook gebruikt kan worden bij spelconsoles zoals de PS4. Je kan ook verbinding maken via bluetooth, maar dat gaat ten koste van de audiokwaliteit en stabiliteit, dus wij raden alsnog de connector aan.

(Image credit: JBL)

Wat ook opviel was de beperkte flexibiliteit van de microfoon. Persoonlijk draaien wij graag onze microfoon in de juiste positie voor een optimale geluidskwaliteit, maar dat leek niet helemaal goed te gaan bij de JBL Quantum 800. Je kan de microfoon wel verschillende kanten op bewegen, maar hij heeft over het algemeen de neiging om terug te keren naar zijn oorspronkelijke positie.

Op de oorschelpen van de JBL Quantum 800 vind je een heleboel knoppen. We vinden de keuze voor fysieke knoppen hier goed zodat je tijdens het gamen snel bepaalde zaken kan aanpassen. Je vindt hier twee schuifwielen: eentje voor het volume en eentje voor de balans tussen gesproken audio van een voicechat en de audio van je game. Daarnaast is er nog de aan/uitschuifknop (ook een goede keuze zodat je de koptelefoon niet uitzet door een misplaatst tikje), de knop voor noise-cancelling en een mute-knop.

Quantum Engine stuurprogramma

Een gaming headset is natuurlijk geen gaming headset zonder stuurprogramma en in dit geval is dat Quantum Engine. De JBL Quantum 800 geeft echter niet zelf aan dat je het stuurprogramma nog moet downloaden, dus je bent hier op jezelf aangewezen (of je klikt hier).

Voor ons was het niet helemaal duidelijk wat JBL dacht bij het ontwerpen van het stuurprogramma. Het design van de interface lijkt thuis te horen op Windows XP, maar goed, het is in zekere zin wel overzichtelijk.

Links krijg je een menu met verschillende opties die je kan aanklikken om een soort van boomdiagram met extra instellingen te openen. Je hebt hier onder andere toegang tot instellingen voor de equalizer, RGB, balans tussen game-audio en gespreksaudio. Al deze instellingen zijn bovendien enorm uitgebreid en je hebt de mogelijkheid om eigen geluidsprofielen en lichtprofielen aan te maken.

(Image credit: JBL)

We moeten er tot slot wel bij zeggen dat dit niet het meest stabiele stuurprogramma is. Zo gaf de Quantum Engine een paar keer aan dat de verbinding met de JBL Quantum 800 verbroken zou zijn, terwijl onze audio wel bleef werken. Op dat moment konden we wel met de sneltoetsen op de headset zelf nog zaken aanpassen, maar het stuurprogramma in het midden van een game heropstarten is niet altijd wenselijk.

Het feit dat het stuurprogramma de enige manier is om de batterijduur te controleren is hierdoor ook niet heel handig. Als je van plan van bent om een hele dag te gamen met de RGB-verlichting aan, dan hebben ook iets minder goed nieuws voor je, aangezien de JBL Quantum 800 slechts een zestal uur meegaat. Zonder de verlichting kan je dit gelukkig optrekken tot twaalf uur.

Audio en microfoon

Het stuurprogramma mag dan niet geweldig zijn, maar de audio zelf is dat gelukkig wel. Door de uitgebreide equalizer kan je de JBL Quantum 800 voor zowat alles gebruiken. In games raden we de ruimtelijke audio aan waardoor je tegenstanders daadwerkelijk hoort aankomen.

In een game als League of Legends hoorden we onze held van links naar rechts gaan en in Overwatch konden we duidelijk horen waar ons tegenstander zich precies bevond. Op die manier geeft de JBL Quantum 800 je niet alleen goed geluid, maar kan hij je ook beter helpen presteren in games!

Voor muziek en series kan de headset ook gebruikt worden door instellingen als bass boost, al merk je wel dat hij toch net dat beetje beter presteert in games. Dat is hier natuurlijk geen minpunt, aangezien het gaat om een gaming headset. We waren wel verrast door de extra noise-cancelling. De dikke oorschelpen schermen je redelijk goed af van de omgeving, maar met de noise-cancelling aan is de kans klein dat je enig geluid rondom je zal horen.

(Image credit: JBL)

De optie om de audio van je game en je voicechat af te stemmen, bleek ook meerdere keren erg nuttig te zijn. Als je van een luide game zoals Overwatch wisselt naar een rustiger spel hoef je dus niet naar het stuurprogramma te gaan om de audiobalans opnieuw in te stellen. Draai even aan het wieltje tot de geluidsniveaus goed zijn en je kan meteen verder gamen. De JBL Quantum 800 herkent ook automatisch wat gespreksaudio en game-audio is, dus hiervoor hoef je helemaal geen geavanceerde instellingen aan te raken.

De audio van de microfoon is daarentegen niet altijd geweldig. Dit hangt deels samen met de beperkte flexibiliteit van de microfoon waardoor we hem niet in de gewenste positie konden zetten. Een van onze gesprekspartners zei dat het voor hem klonk alsof we in een kerk aan het spreken waren.

Eindoordeel

Met de JBL Quantum 800 zet het merk een goede eerste prestatie neer op de gaming markt. Qua design is alles tot in de puntjes in orde en ook de nauwkeurige instellingen voor de audio zijn afgestemd op de noden van gamers. Bij het stuurprogramma zelf is er weliswaar ruimte voor verbetering, aangezien dit niet de meest stabiele software is, en ook de microfoon kan nog wat bijgeschaafd worden.