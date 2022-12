Als je op zoek bent naar een dunne en gemakkelijk mee te nemen productiviteitsmachine met een OLED-scherm en een geweldige batterijduur, dan is de HP Envy 13 x360 een goede aankoop. Alleen het touchpad is misschien wat minder.

HP Envy 13 x360: Review in een notendop

De HP Envy 13 x360 is een vrij standaard 2-in-1 laptop. Hij is beschikbaar in het zwart en zilver, maar meer kleuren ontbreken. Maar als je een dunne en lichte laptop met een vrij goede batterijduur nodig hebt om mee te nemen voor werk of school, is dit een prima keuze. Het 13 inch OLED-scherm is de perfecte maat om overal mee naartoe te nemen en dankzij de dunne randen heb je veel schermoppervlakte. Bovendien beschikt de laptop over een 1080p webcam en dat is goed nieuws voor mensen die vaak moeten vergaderen.

De prijs is niet slecht voor de specificaties en voor de duurste configuratie tel je zo'n 1.500 euro neer. Het toetsenbord is degelijk, met mooie brede toetsen die langdurig typen een makkie maken, en een mooie witte achtergrondverlichting om 's avonds laat te kunnen werken. Je krijgt verder bijna elke aansluiting die je van een 2-in-1 verwacht, inclusief USB-C en audio-aansluitingen. Helaas mist hij een HDMI-aansluiting.

Hoewel het touchscreen geweldig is, is het touchpad niet zo sterk. De HP Envy 13 x360 heeft een paar gevoeligheidsproblemen die slechts deels verholpen kunnen worden door de instellingen te tweaken. Als je normaliter veel gebruik maakt van een touchpad dan kan deze laptop wat minder zijn voor jou. Overschakelen op een muis is een goede workaround, maar dat is minder handig als je op de trein wil werken.

Het feit dat de batterij meer dan negen uur meegaat op een enkele lading, ondanks dat de Envy een OLED-scherm heeft, is ronduit indrukwekkend. Je hoeft dus niet in te leveren op een prachtig scherm of een geweldige batterijduur, want de HP Envy 13 x360 biedt beide.

Op vlak van benchmarks voldoet de HP Envy 13 x360 aan hetzelfde prestatieniveau als veel van zijn concurrenten. Hij is in staat om tal van productiviteitstaken zoals documenten, spreadsheets, videogesprekken en editing te combineren met het streamen van films en lage tot zelfs enkele mid-range pc-games. Hij kon titels als Civilization VI met relatief gemak aan, waarbij de framerate soms bijna 70 FPS benaderde. Voor een 2-in-1 is er echt geen enkel gebied waarin hij hapert; zelfs de tabletmodus presteert goed.

HP Envy 13 x360: Prijs en beschikbaarheid

Start vanaf 899 euro

Nu beschikbaar

HP Spectre x360 2022 specificaties Dit is de HP Envy 13 x360 configuratie die TechRadar heeft getest: CPU: Intel Core i7-1250U

Graphics: Intel Iris Xe Graphics

RAM: 16 GB LPDDR4x

Scherm: 13,3 inch, 2.8K (2880 x 1800), OLED

Opslag: 1 TB

Optische drive: Geen

Poorten: 2 USB Type-A, 1 USB Type-C Thunderbolt 4, 1 headset (hoofdtelefoon en microfoon), 1 SD-card, 1 adapter

Connectiviteit: Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) en Bluetooth 5.2 combo

Camera: 1080p HP True Vision 5MP IR

Gewicht: 1,33 kg

Formaat: 29,84 x 21,48 x 1,60 cm

Het model dat wij ontvingen kost 1.149 euro en is de volledig geüpgradede Intel-versie van de laptop. Met minder sterke specs kan je de prijs verlagen tot 899 euro. De prijzen zijn helemaal niet slecht en je vindt makkelijk kortingen waarmee je deze laptop voor nog minder kan aanschaffen.

Prijs-kwaliteit: 4/5

HP Envy 13 x360: Design

Uiterst draagbaar

Geweldig toetsenbord

... maar geen geweldig touchpad

Esthetisch gezien is de HP Envy 13 x360 een standaard laptop, met de keuze tussen zwarte en zilveren tinten. Maar wat het mist in schoonheid maakt het meer dan goed met zijn slanke, dunne en lichtgewicht ontwerp. Dankzij het 13 inch scherm en de slanke vorm is de laptop makkelijk overal mee naartoe te nemen.

De selectie aansluitingen is ook niet slecht met twee USB Type-A poorten, een USB Type-C Thunderbolt 4 poort, een 3,5mm-audiopoort (koptelefoon en microfoon combo), een SD-kaartslot en de aansluiting voor de oplader. Hij mist echter de HDMI-poort die het 15 inch model wel heeft; waarschijnlijk is deze designkeuze genomen om de laptop slank te houden. Aan de geluidskwaliteit is niet op dezelfde manier bezuinigd, want de dubbele luidsprekers doen hun werk ruimschoots.

De laptop beschikt over een mooi OLED-scherm van 13 inch met dunne randen en een uitstekend touchscreen dat goed reageert op elk gebaar. De webcam is 1080p en biedt een solide beeldkwaliteit, die kan worden verbeterd door de verlichting aan te passen met HP Enhanced Lighting.

Er is ook een sneltoets voor de sluiter van de camera. Hoewel een fysieke sluiter onze voorkeur krijgt, hebben veel laptops helemaal geen functie hiervoor. We kunnen dit dus alleen maar aanmoedigen.

Het toetsenbord voelt als een luxe om op te typen, met brede toetsen die precies de juiste hoeveelheid weerstand bieden. Maar helaas is het touchpad niet zo premium, dankzij de wisselvallige prestaties. Gelukkig is het niet op het niveau van de het gevreesde niveau van het HP Spectre x360 touchpad. Je kan de gevoeligheid van de Envy 13 x360 zelf aanpassen, maar het blijft een ergernis. Onderweg gebruikten we het touchscreen en op kantoor een muis.

Design: 4/5

HP Envy 13 x360: Prestaties

Goede balans qua prestaties op zowel werk als vrije tijd

Sterke geluidskwaliteit

Qua prestaties doet de HP Envy 13 x360 het goed in vergelijking met andere 2-in-1 laptops tijdens standaard benchmarktests. Gezien het feit dat dit een van de kleinste laptops is die we hebben getest, is het feit dat hij kan concurreren met 16-inch 2-in-1 laptops meer dan indrukwekkend. Het is duidelijk dat de Core i7-1250U een sterke rol speelt, maar de normaal gesproken middelmatige Iris Xe Graphics GPU kan ook behoorlijk meekomen.

De krachtige benchmarkscores betekenen dan ook dat de HP Envy 13 x360 in staat is om goed te presteren met meerdere productiviteitstaken tegelijk. We konden spreadsheets, tekstverwerkers, meetings en meerdere browsertabbladen die video's afspelen tegelijkertijd uitvoeren zonder echte vertraging. Livestreaming en filmstreaming kan ook gemakkelijk terwijl andere taken worden uitgevoerd. En er zijn ook geen problemen met oververhitting, of het nu gaat om werken of gamen. Dankzij het robuuste ventilatiesysteem wordt hij hooguit een beetje warm.

Benchmarks Dit is hoe de HP Envy 13 x360 presteerde in onze benchmarktests: 3DMark: Night Raid: 14.575; Fire Strike: 3972; Time Spy: 1487

Cinebench R23 Multi-core: 7893 punten

GeekBench 5: 1619 (single-core); 7355 (multi-core)

PCMark 10 (Home Test): 5420 punten

Battery Life (TechRadar filmtest): 9 uur en 43 minuten

Civilization VI (1080p, Ultra): 69 fps; (1080p, Low): 23 fps

Civilization VI liep vrij goed, met de hoogste framerate rond de 70 FPS en verder weinig vertraging. Andere lage en mid-range games draaien net zo goed, dus zolang je niet een premium spel zoals Cyberpunk 2077 wilt spelen, is een groot gedeelte van je Steam-bibliotheek goed te doen.

De geluidskwaliteit, hoewel niet in de buurt van de beste Ultrabooks of andere high-end laptops, is nog steeds vrij solide voor het formaat. Het volume is hoog genoeg om in een andere kamer te horen en bij het luisteren naar muziek is elk instrument te onderscheiden, ook al is de kwaliteit niet kristalhelder.

Prestaties: 4,5/5

HP Envy 13 x360: Batterijduur

Gaat verrassend lang mee voor een laptop met OLED-scherm

Laadt snel op

Ondanks dat de HP Envy 13 x360 een OLED-scherm heeft, is de batterijduur vrij uitstekend, want hij gaat gemakkelijk meer dan negen uur mee tijdens onze filmbatterijtests en zelfs langer tijdens normaal werk. Vergeleken met de meeste andere 2-in-1 laptops zonder OLED-scherm is dit een absolute uitkomst.

Nog beter is dat de HP Envy 13 x360 snel oplaadt en binnen een uur ongeveer 80 procent bereikt. Dus niet alleen gaat de laptop langer dan de gemiddelde werkdag mee zonder een extra oplaadbeurt, zelfs een enkele oplaadbeurt van een uurtje geeft een gezonde boost. Aangezien de batterijduur een van de belangrijkste factoren is bij een 2-in-1, maakt dat deze laptop nog aantrekkelijker.

Batterijduur: 5/5

Moet ik de HP Envy 13 x360 kopen?

HP Envy 13 x360 Score

Swipe to scroll horizontally Waarde De prijzen, vooral met de constante kortingen, zijn vrij goed. 4 / 5 Design Heeft een slanke en lichte vorm met een geweldig scherm en poortkeuze. Maar het touchpad heeft problemen met de gevoeligheid. 4 / 5 Prestaties Geweldig voor zowel productiviteit als entertainment, met een solide geluidskwaliteit. 4,5 / 5 Batterijduur Gaat verrassend lang mee voor een OLED-scherm en laadt ook snel op. 5 / 5 Totaal Row 4 - Cell 1 4,5 / 5

Koop hem als...

Je sterke specs wilt

Voor zo'n kleine en dunne laptop heeft hij toch een aantal indrukwekkende specificaties, wat betekent dat hij de meeste productiviteitstaken met gemak aankan.

Je een OLED-laptop wilt met een geweldige batterijduur

Deze 2-in-1 laptop heeft een uitstekende batterijduur, die vooral indrukwekkend is aangezien de laptop over een OLED-scherm beschikt.

Je een uiterst draagbare 2-in-1 wilt

Deze laptop is licht, slank en houdt de schermgrootte binnen de perken, waardoor hij zeer draagbaar is.

Koop hem niet als...

Je de voorkeur geeft aan een touchpad van hoge kwaliteit

Het touchpad op deze machine is niet slecht, maar soms slordig, zelfs met de aangepaste gevoeligheid.