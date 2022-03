Dying Light 2: Stay Human review

Dit is zonder twijfel een van de meest ambitieuze zombie-games ooit gemaakt. Een volwaardige actie-RPG is samengemengd met een prima verhaallijn, onweerstaanbare parkour en melee-actie. Daarnaast is er nog een open wereld waarin je helemaal los kunt gaan op zombies.

Reviewinformatie Platform: PS5 & pc Tijd gespeeld: 35 uur

Wie het origineel gespeeld heeft zal zich meteen op zijn gemak voelen in Dying Light 2. De sterke elementen uit die game – het doorkruisen van de wereld aan de hand van je parkour skills en het tot moes slaan van zombies met een hele collectie melee wapens – zijn meteen aanwezig in het begin van het spel en beide werden voorzien van wat verfijning.

Dying Light 2 speelt zich 15 jaar na het origineel af en de wereld is er sinds de uitbraak alles behalve beter op geworden. Een beetje zoals in het echte leven dus, of in The Walking Dead als je liever een fictieve vergelijking maakt. We volgen Aiden, een Pilgrim die tussen steden reist als een van de weinige manieren van communicatie en op zoek is naar zijn zus Mia. Zijn zoektocht leidt Aiden uiteindelijk naar Villedor.

Omdat de dingen natuurlijk nooit mee zitten tijdens een apocalypse, is Villedor overspoeld door zombies. Deze zijn gelukkig wel zo vriendelijk om allergisch te zijn voor zonlicht, dat hen al snel in een hoopje as veranderd. Hierdoor kan je overdag vrij ongestoord rondlopen als je de schaduwen vermijdt. ‘s Nachts breekt de hel los en zal je moeten rekenen op UV-licht om je veilig te voelen. Het voordeel is dan wel weer dat de zombies hun wonignen verlaten, die vol liggen met handige voorwerpen.

Dying Light 2 prijs en releasedatum

Wat is het? Een first person open wereld RPG die zich afspeelt in een met zombies gevulde dystopische wereld

Releasedatum? 4 februari 2022

Waar kan ik het op spelen? Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, PS4, pc

Prijs? 59,99 euro

RPG onder de motorkap

Het klinkt allemaal heel eenvoudig, maar Dying Light 2 heeft veel meer diepgang dan je zou denken. Onder het oppervlak vind je zo een enorm uitgebreide RPG met veel verschillende systemen. Inhibitors helpen je bijvoorbeeld je stats te verhogen, terwijl de XP die je verzamelt gebruikt kan worden om nieuwe parkour skills aan te schaffen. Het is best veel wanneer je het samen neemt en we vragen ons af of ‘less is more’ geen betere aanpak zou zijn geweest.

Het verhaal zelf geeft je ook steeds mogelijkheden, al maken de meeste beslissingen die je moet maken niet echt een enorme impact. Wel kan je de wereld naar je hand zetten door bepaalde gebouwen, zoals watertorens en windmolens te activeren, waarna de locatie fysiek zal veranderen.

Hierdoor valt er dan weer andere loot te verzamelen, van wapens en armor tot crafting materials die je aan de hand van blauwdrukken omzet in handige voorwerpen. Helaas zijn vuurwapens afwezig, waardoor je niet dezelfde sfeer krijgt als in Left 4 Dead. Gelukkig zijn er wel genoeg andere creatieve wapens te vinden.

Net als in de eerste game is de dag-nachtcyclus een prominente functie. De zombies slapen overdag meestal binnenshuis en komen ’s nachts de straat op om schade aan te richten. Dus wanneer je ’s nachts je een weg door Villedor moet banen, bieden de daken van de stad een veilige route. In eerste instantie is de actie beperkt tot de wijk Old Villedor, maar Aiden is wanhopig om de Central Loop te bereiken, een centraal gedeelte van de stad dat bezaaid is met wolkenkrabbers. Daar moet hij informatie kunnen vinden over zijn zus Mia.

Zo stuurt het verhaal je door meerdere gebieden van de stad. Zo is er een metrotunnel, die van Old Villedor naar andere delen van de stad gaat. Deze staat onder controle van de Peace Keepers, wiens leider is vermoord. Aiden raakt verstrikt in het conflict van de Peace Keepers, wat zo door het verhaal wordt gewoven.

Het verhaal vertakt zich ook, waardoor je op bepaalde punten beslissingen moet nemen. Deze kunnen je in een goed of kwaad daglicht zetten bij bepaalde facties, afhankeljik van de keuze die je maat. Al kun je het je wel veroorloven om dit niet al te serieus te nemen, aangezien vrijwel iedereen die je tegenkomt je op een gegeven moment zal verraden.

Goed voor completionists

Hoewel de dialoog in Dying Light 2 niet altijd even overtuigend overkwam, is het overkoepelende verhaal prima te noemen. Er zijn bovendien vijf verschillende eindes vrij te spelen, waarvan het ene al beter is dan het andere. Gemiddeld zal je er 20-25 uur over doen om tot aan dat punt te komen, maar wil je echt alles gedaan hebben, dan meent Techland dat je daar tot wel 500 uur voor nodig hebt.

Wordt de ultieme zombie-slachter

De game biedt een enorme hoeveelheid loot om te zoeken, waaronder crafting materials, wapens, kleding en waardevolle spullen die je later kunt verkopen. Craftmasters verkopen je blauwdrukken waar je weer nieuwe voorwerpen mee kunt maken, zoals molotovs, verbanddozen, mijnen en nog veel meer. Het doden van verschillende soorten zombies levert troeeën op die je kunt verkopen bij een Craftmaster om de blauwdrukken te upgraden. Zo zijn er eindeloze opties om voorwerpen te blijven verzamelen en een sterke uitrustig voor jezelf te maken.

Naarmate Aiden in levels stijgt, worden er betere wapens en bepantsering beschikbaar. Het duurt niet lang voordat je hem omtovert in een echte zombie-slachter. In gevechten kun je een aantal geweldige bewegingen gebruiken om zombies af te maken, zoals eentje waarin Aiden in een cirkel rondraait en alles om hem heen met een mes beschadigt. Geweren zijn volledig afwezig, de wapens die je gebruikt zijn in elkaar geflanst van roestige machetes, straatnaamborden, cricketbats en meer. Je kunt wel bogen vinden om wat schade te doen van afstand. De beste wapens kunnen worden geüpgraded met vuur-, elektriciteits-, gif- of explosieve effectien. Daarnaast zijn er ook veel behulpzame voorwerpen te vinden op de map, zoals gasflessen die je op een bende aan zombies kunt gooien.

In het begin word je verteld om alleen 's nachts naar de zombie-nesten te gaan, wanner velen van hen op straat zwerven. Het duurt echter niet lang voordat je realiseert hoe bevredigend het is om tientallen zombies in één keer uit te schakelen. Op bepaalde plekken zijn er zombie-bosses te vinden, die nuttige beloningen bieden als je ze verslaat. Als je 's nachts de straat op gaat zullen de omringende zombies je achtervolgen, maar er zijn genoeg schuilplaatsen te vinden om ze te ontwijken. Ook kun je een locatie met UV-licht opzoeken, aangezien de zombies daar niet tegen kunnen. Al met al is er een overvloed aan mogelijkheden om de strijd aan te gaan met de zombies.

Grafisch: NVIDIA DLSS en Ray Tracing

Wij ontvingen onze review key van NVIDIA zodat we op PC aan de slag konden met Dying Light 2. De game is namelijk geoptimaliseerd voor DLSS dat de prestaties moet verbeteren en ray tracing, dat realistische belichting toevoegt aan de omgevingen.

Om hiervan gebruik te kunnen maken heb je een RTX kaart nodig, in ons geval de 3060 TI. Niet de meest high-end kaart, maar wel een pak beter dan exemplaren van de vorige generatie, zoals de RTX 2060 Super. Ray tracing is dan ook enorm veeleisend. Gelukkig hebben we de game niet getest in 4K, maar een ultra-wide resolutie van 2560 x 1080. Omdat we een 75Hz monitor hebben, was dat ook het aantal frames per seconde dat we stabiel wilden bereiken tijdens het spelen. Hiervoor moesten we de juiste balans vinden tussen DLSS en ray tracing.

Kort samengevat werkt DLSS (Deep Learning Super Sampling) op de volgende manier: DLSS rendert frames aan een lagere resolutie dan ze uiteindelijk getoond gaan worden en gebruikt dan deep learning (AI) om het beeld te upscalen naar de gewenste resolutie. Dit vereist minder grafische kracht, wat zorgt voor betere fps. DLSS heeft standaard drie modi: Quality, Balanced en Performance.

Het verschil tussen de drie was in ons geval steeds 5fps. Het grotere verschil was echter te merken tussen DLSS aan en upscaling uit. Waar we 75fps haalden in performance mode, haalden we zonder DLSS nog maar een magere 40fps, wat toch een heel andere speelervaring is.

Bovenstaande resultaten behaalden we met ray tracing op ultra (motion blur af). Kozen we voor High graphics zonder ray tracing, dan haalden we ongeveer 80 fps. Met DLSS aan werd dat 110 fps.

Je vraagt je dan mogelijk af waarom ray tracing zo’n grote impact op je framerate heeft. Dat komt omdat ray tracing effect heeft op zowat alles dat je ziet in de spelomgeving. In het geval van Dying Light 2 heb je bijvoorbeeld ray-traced reflections, wat ervoor zorgt dat de omgeving weerkaatst wordt in bepaalde oppervlakken, zoals de ramen van kantoorgebouwen of een plas water op de grond. Dit kan het geval zijn voor wat je ziet op je scherm, maar ook voor objecten die buiten je scherm vallen.

De wereld lijkt hierdoor een pak echter, want zonder raytracing zijn ramen vaak niet meer dan een blauw vlak. Een game die dit nog beter doet is Cyberpunk 2077, waar de neon in de straten echt overal weerspiegelt.

Ray-traced shadows zorgen dan weer voor intensere schaduwen. Schaduwen houden ook hun vorm beter vast, wat je vooral zal merken bij gras en bomen. De zon lijkt zo echt door de bomen te schijnen, in plaats van volledig geabsorbeerd te worden door de boom. Ray-traced global illumination tenslotte zorgt voor een betere weergave van lichtinval, waardoor voorwerpen bijvoorbeeld niet langer uit één kleur bestaan wanneer er licht op valt. Hierdoor krijg je een meer waarheidsgetrouwe ervaring.

De meerwaarde van ray tracing is er zeker in Dying Light 2, zoals je ook kan zien in bovenstaande screenshots. Let bijvoorbeeld op de reflecties in de ramen van het kantoorgebouw, zoals rechts onderaan waar de zon die op de huizen weerspiegelt in het raam. Aan diezelfde huizen zie je ook dat de overgang tussen licht en schaduw veel minder extreem is met ray tracing aan.

Kijk tenslotte ook naar het verschil in de kwaliteit van de lucht, die van eentonig blauw naar heel dynamisch gaat. Dankzij ray tracing zal je tijd in Dying Light 2 er dus een pak levensechter uitzien, maar je hebt er wel de nodige hardware voor nodig, wat momenteel nog steeds niet zo eenvoudig is dankzij de wereldwijde tekorten in GPU’s.

Eindoordeel

Dying Light 2 is een zeer vermakelijke game die er dankzij ray tracing en DLSS ook nog eens zeer goed uit ziet. Techland probeert weliswaar heel veel te doen, waardoor niet alle onderdelen even geslaagd aanvoelen en je soms met heel veel rekening moet houden. Hierdoor misten we soms de motivatie om de game even snel op te starten wanneer we ergens een half uurtje tijd hadden en gewoon wat chaos wilden aanrichten. Toch hangt alles zo goed samen dat het een genot is om doorheen te spelen. Het geheel hangt ontzettend goed samen.