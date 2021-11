Arlo Essential (XL) review

De Arlo Essential (XL) heeft een aantrekkelijk prijskaartje, terwijl het gebruikmaakt van dezelfde slimme functies als het duurdere aanbod van Arlo. De beeldkwaliteit is met een resolutie van 1080p niet de scherpste op de markt, maar het volstaat. De kijkhoek is wel wat aan de mindere kant. Wil je je niet druk maken om je slimme beveiligingscamera eens in de zoveel maanden aan de lader te leggen, dan biedt de Essential XL met een batterijlevensduur van maximaal twaalf maanden soelaas. De niet-XL-variant houdt het met zes maanden overigens ook lang vol.

De Essential-reeks van Arlo staat bekend om zijn aantrekkelijkere prijskaartje. De Arlo Essential (XL) biedt de beste slimme beveiligingsfuncties van het bedrijf, al moet je het dan wel met een HD-kwaliteit doen. De Essential XL beschikt daarnaast over een twee keer zo lange batterijduur als andere camera's van het merk.

Met de Arlo Essential (XL) krijg je geen scherpe 2K- of 4K-resolutie zoals bij de Arlo Pro 4 en Arlo Ultra 2. De Essential (XL) moet het doen met een beeldresolutie van 1080p (Full HD), wat voor veel gebruikers meer dan voldoende zal zijn. Bovendien komt de slimme beveiligingscamera daardoor met een stuk aantrekkelijker prijskaartje dan de premium broertjes.

De Arlo Essential (XL) is geschikt voor gebruik buitenshuis. Het apparaat is draadloos te gebruiken en is weersbestendig. Indien je een beveiligingsoplossing voor binnen zoekt, heeft Arlo ook de Essential Indoor Camera in zijn assortiment. Die camera beschikt bovendien over een handig privacyschild, maar is wel enkel bedraad te gebruiken.

Arlo Essential (XL): prijs en beschikbaarheid

De Arlo Essential heeft een adviesprijs van 149,99 euro, terwijl de XL-versie voor 169,99 euro over de toonbalk gaat.

Ook deze slimme camera's van Arlo vereisen een abonnement om vol gebruik te kunnen maken van alle functies. Een abonnement voor één camera kost 2,99 euro per maand, maar er is ook een Arlo Secure-abonnement van 9,99 euro per maand beschikbaar voor een onbeperkt aantal camera's.

Design

(Image credit: Arlo)

Op het eerste zicht zou je niet snel kunnen herkennen om welke slimme camera van Arlo het gaat. De camera’s van Arlo beschikken namelijk allemaal over een identiek minimalistisch wit-zwart design (hoewel er ook volledig zwarte opties verkrijgbaar zijn).

Bij de Arlo Essential is dat niet anders, hoewel de Arlo Essential XL toch een stuk makkelijker te onderscheiden is. Deze flinke jongen is namelijk een heel stuk langwerpiger dan de andere camera’s van het merk. Het formaat is ongeveer een derde toegenomen en dat zorgt ervoor dat de camera iets meer opvalt.

Dat is niet zonder reden, want door de grotere behuizing is er ruimte voor een grotere batterij. De accu van de Essential XL gaat volgens Arlo twee keer zo lang mee: twaalf maanden. De standaard Essential-uitvoering moet na een halfjaar aan de lader, wat overigens een prima tijdsduur is.

Prestaties en functies

De Arlo Essential (XL) beschikt over alle functies die je nodig hebt in een smart home-beveiligingscamera: de camera stuurt meldingen naar je smartphone als er beweging wordt gedetecteerd, er zijn een geïntegreerd spotlight en een sirene aanwezig om potentiële indringers af te schrikken en door middel van tweewegaudio kun je spreken met voorbijgangers.

Als je gebruikmaakt van het Arlo Secure-abonnement kun je daarnaast activiteitszones instellen en videoclips van gebeurtenissen bekijken op je smartphone die je tot dertig dagen kunt terugkijken via de cloud. Dit maakt een abonnement jammer genoeg zo goed als verplicht. Met Arlo Secure is de camera dan in staat om onderscheid te maken tussen pakketjes, personen, dieren en voertuigen. Dit abonnement kost 2,99 euro per maand voor één camera. Voor een onbeperkt aantal camera’s ben je 9,99 euro per maand kwijt.

De beeldkwaliteit van de Arlo Essential (XL) bedraagt 1080p (Full HD). Hoewel de beelden lang niet zo scherp en duidelijk zijn als bij de Arlo Ultra 2, zijn personen duidelijk genoeg te herkennen. Ook is er kleurennachtzicht aanwezig, waardoor de camera ook in het donker goede beveiligingsbeelden kan opnemen.

(Image credit: Arlo)

De kijkhoek is echter niet zo groot als enkele andere alternatieven van het merk. Deze bedraagt namelijk slechts 130 graden. Hierdoor kun je een heel stuk minder van de omgeving in de gaten houden dan bij het 180-graden gezichtsveld van de Ultra 2 of de kijkhoek van 160 graden bij de Pro 4. Heb je een enorme tuin of oprit, dan is de Essential-reeks waarschijnlijk iets minder geschikt voor jou.

Hoewel de Arlo Essential (XL) een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding heeft, zijn er ook wat minpuntjes op te merken. Zo is de batterij niet te verwijderen, waardoor je deze niet kunt verwisselen met een andere volle batterij. Hierdoor kun je tijdens het opladen tijdelijk geen gebruik maken van de camerabeveiliging.

Ook is er geen magnetische houder beschikbaar, wat wel het geval is bij de het duurdere aanbod van Arlo. Er wordt wel een kabel meegeleverd in de doos, maar deze is zeer kort en betreft een Micro-USB-kabel in plaats van een oplaadkabel met magneetaansluiting.

Moet ik de Arlo Essential (XL) kopen?

Koop het als...

Je een beveiligingscamera met lange batterijduur zoekt

De Arlo Essential heeft een batterijduur van zes maanden, maar de Essential XL houdt het maar liefst éér jaar vol op een oplaadbeurt.

Je kleurnachtzicht wil voor een aantrekkelijke prijs

De Arlo Essential (XL) beschikt over een handige spotlight, waardoor je ook in het donker beelden in kleur kunt bekijken. De Essential-reeks is bovendien goedkoper dan andere Arlo-camera's met spotlight.

Je gebruik wil maken van slimme beveiligingsfuncties

Arlo biedt een hoop handige slimme functies, waaronder pakketdetectie en activiteitszones. Bovendien stuurt het meldingen naar je smartphone als het bewegingen detecteert.

Koop het niet als...

Je hoge resolutie bewakingsbeelden nodig hebt

De Arlo Essential (XL) biedt een prima beeldkwaliteit, maar de Ultra 2 en Pro 4 doen het met hun 4K- en 2K-resolutie nog een stuk beter.

Je geen abonnement wil afsluiten

Om alles uit deze slimme camera te halen, dien je naast de aankoopprijs van de camera een abonnement aan te schaffen. De 2,99 euro per maand voor één camera is te overzien, maar het is jammer dat het zo goed als verplicht is.