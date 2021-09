AOC Q32p2 review

De AOC Q32p2 heeft heel wat te bieden op vlak van ergonomie en connectiviteit, maar de zwakke kleurweergave maakt dat deze monitor eerder geschikt is voor spreadsheets en Word-documenten dan voor grafische taken. Dat gezegd zijnde is het aanbod betaalbare QHD-monitoren van 31,5 inch niet meteen uitgebreid en kan de Q32p2 een goede keuze zijn als je vooral veel schermruimte wil.

Met de Q32P2 introduceert AOC een QHD-monitor voor een wel heel scherpe prijs. Met zijn IPS-display van 1440p, ingebouwde USB-hub en uitgebreide ergonomische mogelijkheden heeft de monitor heel wat te bieden voor de work-from-home professional die op het einde van de dag wil ontspannen met een film of een game. AOC heeft echter wel enkele opofferingen moeten maken om de budgetvriendelijkheid te bewaren.

(Image credit: AOC)

Wie op zoek is naar heel veel schermruimte zit meteen goed bij de Q32P2 met zijn 31,5-inch (80 centimeter) IPS-display. De beeldverhouding van 16:9 zorgt er bovendien voor dat je in de hoogte heel wat scherm hebt, wat de monitor uitermate geschikt maakt om meerdere documenten of webpagina’s naast elkaar te plaatsen. Perfect voor zakelijke gebruikers, die ook de instelbaarheid van de monitor zullen kunnen appreciëren.

Je kan hem immers makkelijk in de verticale positie gebruiken en hij is in de hoogte verstelbaar tot maar liefst 15 centimeter. Voor ons was de laagste positie meer dan voldoende, want op dat punt komt de bovenste rand van het scherm gelijk met je ogen, wat algemeen wordt aanzien als de perfecte positionering voor ergonomie. Het scherm kan ook voldoende naar voor en naar achter gekanteld worden (van -5 tot 21 graden) indien je graag in een bepaalde hoek werkt. Aardig wat mogelijkheden dus, en een combinatie die je niet snel tegenkomt bij zakelijke monitoren in dit segment omdat 180 graden draaien bepaalde eisen stelt tijdens het ontwerpproces.

Ontwerp

De AOC Q32P2 ziet er hoe dan ook goed uit. Zijn voet is zeker aan de grote kant, maar heeft een even oppervlak, waardoor hij functioneel is gebleven en je er je smartphone op kwijt kan. Rond het scherm stoort de extra oppervlakte iets meer. De bezels zijn daar aardig breed, tot meer dan een centimeter onderaan. Daar zitten natuurlijk de knoppen voor de bediening in verwerkt, maar aan de andere zijden hadden we het liever wat stijlvoller gezien. Verder is er weinig aan te merken op het mat zwarte ontwerp, dat er meteen ook voor zorgt dat je minder last hebt van vingerafdrukken.

(Image credit: AOC)

Connectiviteit

Op het vlak van connectiviteit komen we de eerste beperkingen tegen bij de Q32P2. Zo is er geen USB C-aansluiting beschikbaar, wat ons verplichtte om een extra dongle toe te voegen aan onze recente laptop zonder HDMI-poort. Voor een FHD-scherm hadden we dit door de vingers gezien, maar zij die in de markt zijn voor een 1440p-scherm hebben waarschijnlijk ook toegang tot iets modernere hardware of zullen deze in de toekomst aanschaffen.

Helemaal onvergeeflijk is het ontbreken van een USB B-kabel. Nee, dit is geen typo. Deze kabels worden voornamelijk gebruikt bij printers en zoals in dit geval om de usb-hub van de monitor van stroom te voorzien. Het is ook een kabel waarvan de kans heel klein is dat je hem zomaar thuis of op kantoor hebt liggen. Absurd dat deze ontbreekt, maar er wel een HDMI-kabel in de doos zat en zelfs een cd met de handleiding, terwijl er nog amper computers met een cd-station zijn. Zo’n kabel kost gelukkig maar een vijftal euro, maar voor AOC was die kost ongetwijfeld nog minder geweest.

De aanwezigheid van 2 keer HDMI 1.4 en een enkele DisplayPort 1.2 is zeker genoeg en, als je bovenstaande kabel aanschaft, heb je met vier usb-poorten ook meer dan voldoende mogelijkheden.

(Image credit: AOC)

Beeldscherm en kleurprestaties

Zoals je dat zou verwachten, krijg je met dit QHD-display extra scherpe beelden te zien. De contrastratio van 1000:1 is prima terwijl de maximale helderheid met 250 nits net voldoende blijkt voor een kantooromgeving, maar zeker niet indrukwekkend vergeleken met andere monitoren op dit prijspunt. Gelukkig helpt de antiglare-technologie met het tegenhouden van reflecties.

Wat de kleurweergave betreft, zullen we de AOC Q32p2 voor niet veel meer dan kantoorwerk gaan gebruiken en dat is op zich best jammer. De monitor is voorzien van 102 procent sRGB dekking en 72 procent NTSC. In de praktijk vertaalt dat zich in vrij doffe kleuren en geen enkele van de voorinstellingen maakte daarbij een verschil. Dat is jammer, want het maakt de monitor ongeschikt voor grafische ontwerpers en alles wat met fotografie of videocontent te maken heeft.

(Image credit: AOC)

Tegelijkertijd heeft de AOC Q32p2 wel een aardige verversingssnelheid van 75Hz, een reactietijd van slechts 4 milliseconde en ondersteuning voor AMD FreeSync. Dat is prima voor casual gamers die na de uren al eens een spelletje willen spelen, maar als het je belangrijkste hobby is dan ga je beter op zoek naar een gaming monitor die ook nog eens dienst kan doen als monitor voor het werk. Daarvoor kan je ook bij AOC terecht en heb je aardig wat keuze, zoals de prachtige AOC Agon PD27 QHD-monitor met Porsche-ontwerp.