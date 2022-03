Philips OLED+936 review

Philips brengt deze wat meer betaalbare high-end OLED-tv in drie groottes uit (48 inch, 55 inch en 65 inch). De OLED+936 beschikt over een uitstekende beeldkwaliteit en excellente speakers van Bowers & Wilkins. De Ambilight aan vier kanten laat ons volledig onderdompelen in sommige van de beste OLED-beelden tot nu toe. Het gebruikersgemak laat echter wat te wensen over.

Review in een notendop

Als je op zoek bent naar geweldige beeldkwaliteit en weinig poespas, dan ben je het beste uit met de LG C1 OLED. Maar als je iets extra zoekt, dan kun je terecht bij de OLED+936-tv van Philips.

Het is een van de meer betaalbare high-end OLED-tv's van Philips en beschikbaar in de formaten 48 inch, 55 inch en 65 inch. De tv maakt gebruik van het nieuwste 'evo'-OLED-paneel, wat voor een geweldige helderheid moet zorgen. Toch koop je deze tv niet alleen voor zijn premium beeldkwaliteit.

Specificaties Schermformaten: 48, 55 en 65 inch | 4K: Ja | HDR10: Ja | HLG: Ja | Dolby Vision/Atmos: Ja/Ja | Paneeltechnologie: LED-LCD | Smart-tv: Google TV | Ingangen: 4x HDMI 2.1 (1x eARC), 3x USB, RF, satelliet, ethernet | Uitgangen: optisch, subwoofer, koptelefoon

De kleuren zijn weelderig, beweging is vloeiend en de zwartwaardes zijn zo diep als je zou willen. De OLED+936 heeft echter drie dingen die de gemiddelde OLED-tv niet heeft: een helderder paneel, een ingebouwde speakerstandaard van Bowers en Wilkins en het oogverblindende Ambilight-systeem van Philips.

De opvolger van de OLED+935 is naast de speakerstandaard voorzien van verbeterde versterkers, een betere Dolby-decoder en subwoofer. De audio klinkt ongelofelijk indrukwekkend, maar de beelden zijn dat ook. Het paneel biedt het helderste wat OLED kan bieden, maar toont ook uitstekende contrasten en zwartwaarden.

Ambilight is een andere belangrijke verkoopreden. De dynamisch veranderende kleuren in je kamer komen overeen met wat er op het scherm wordt weergegeven. Het is bovendien fantastisch hoe het automatisch HDR kan identificeren.

Het kost wel wat gepruts met de beeldmenu's, die niet zo makkelijk te vinden zijn, maar de OLED+936 is tot enorm filmische beelden in staat en bevindt zich aan de top van OLED-beeldprestaties.

In het kort

Wat is het? Nieuwe Philips-tv uit 2022

Nieuwe Philips-tv uit 2022 Welke formaten zijn er? 48 inch, 55 inch en 65 inch

48 inch, 55 inch en 65 inch Wat kost het? Vanaf 1.999 euro

Philips OLED+936: prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Philips)

Er zijn drie modellen verkrijgbaar in de OLED+936-reeks: een 48 inch, 55 inch en 65 inch model. Het zijn alle high-end keuzes met een ingebouwde speakerstandaard van Bowers & Wilkins en Ambilight aan vier zijden.

De Philips OLED+936 is onder andere verkrijgbaar bij Coolblue en Bol.com.

Philips 48OLED936: 1.649 euro

Philips 55OLED936: 2.059 euro

Philips 65OLED936: 2.999 euro

Design

De OLED+936 ziet er uit als een schilderij, vanwege het uiterlijk van geborsteld staal en de manier waarop het de geïntegreerde speaker van Bowers & Wilkins gebruikt in combinatie met een beugel aan de achterkant als bureaustandaard. De luidspreker zelf is bedekt met stof en heeft een tweeter-on-top-ontwerp wat het een iconisch uiterlijk geeft.

Het enige probleem is dat de Ambilight aan vier zijdes wordt verspild als je hem niet aan de muur hangt. Enkel bij een muurbevestiging (VESA-muurbeugel wordt meegeleverd) krijg je de volledige Ambilight-ervaring zoals bedoeld is.

Aan de achterzijde zitten vier HDMI 2.1-poorten, waarvan twee aan de zijkant (ARC-compatibel) en twee aan de achterkant (één eARC-compatibel voor Freesync, VRR, ALLM). Daarnaast zijn er drie USB-poorten, een ethernetaansluiting, ingangen voor satelliet- en RF, evenals in- en uitgangen voor optische audio, koptelefoons en een subwooferuitgang.

Smart-tv (Android TV)

(Image credit: Future)

Philips maakt gebruik van een ietwat gedateerd besturingssysteem voor tv's wat gebaseerd is op Android 10. Toch ziet het er strak uit op de OLED+936. Naast een hoop kleur, vind je er de populairste apps, direct uit de doos: Amazon Prime, Netflix, Disney Plus, YouTube en Apple TV Plus. Daarnaast zijn er nog veel meer apps te downloaden via de Android TV-app store. Het is mogelijk om tot 16GB aan opslag vol te maken.

In de praktijk merken we wel wat problemen op de met de selectie van apps, waar Disney Plus oorspronkelijk niet tussen stond. Dit probleem werd opgelost door de tv terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, maar gedurende onze review verloren we ook de Spotify-app. Als het gaat om streamingapps als Amazon Prime, Disney Plus of Netflix, bieden zij aanbevelingen aan bij de 'ontdek'-sectie.

Hoewel de apps centraal staan op de OLED+936, hadden we wel wat problemen met de instellingen voor beeld, geluid en Ambilight. Hoewel we met de bekendere streamingapps aanpassingen konden maken tijdens het afspelen (terwijl we de actie op het scherm pauzeren), stonden sommige apps ons niet toe om iets te doen. Als je het Quick Menu oproept, keert de tv dan gewoon terug naar het startscherm. Het ziet er erg gepolijst uit, maar er zijn duidelijk nog wat bugs te vinden in de user interface.

Beeldkwaliteit

(Image credit: Philips)

De OLED+936 gebruikt het helderste OLED-paneel dat er tot nu toe bestaat - wat LG 'evo' noemt in de Gallery-reeks. De vijfde generatie P5 AI-engine omvat beweging, contrast, scherpe, brondetectie en kleur. In de praktijk heeft de OLED+936 weinig moeite met de beeldkwaliteit.

De P5 detecteert automatisch waar je naar kijkt en past de beschikbare beeldinstellingen daar op aan. Zet je een film op dan wordt Filmmaker Mode ingeschakeld, waarbij alle beweging- of onscherpte-reducerende frame-interpolatie-technologie ontbreekt. Sommige gebruikers zijn gek op deze modus, die het beeld laat zien zoals de regisseur het bedoeld heeft, maar we denken dat de meesten de voorkeur zullen geven aan de soepelere, kleurrijkere Home Cinema-modus.

Om optimaal te profiteren van het helderdere OLED-paneel, heeft de OLED+936 een lichtsensor die het omgevingslicht meet en het beeld automatisch aanpast. Die technologie draagt ​​ook bij aan de HDR10+ Adaptive-modus. Deze treedt in werking wanneer HDR10+ wordt gedetecteerd en in realtime fijne aanpassingen maakt.

We vinden daarnaast de Dolby Vision Bright-modus erg sterk. Het is de eigen getweakte versie van Dolby Vision van Philips, die HDR-beelden helderder en iets scherper maakt.

Betekent een helderder OLED-paneel ook dat er minder indrukwekkende zwartwaardes zijn? Het lijkt er niet op, aangezien de OLED+936 helderdere highlights over het hele scherm naar buiten duwt en tegelijkertijd echt diep zwart produceert. Het zorgt niet alleen voor een dynamisch beeld, maar ook voor een weelderig en subtiel gekleurd beeld.

Belangrijk om te weten is echter dat als je (veel) met de beeldinstellingen speelt, je perfecte huidtinten kunt creëren met behoud van oogverblindende kleuren en contrasten. Aan de andere kant hebben we veel verwerkingsopties van Philips uitgeschakeld, waaronder Color Enhancement en Ultra Resolution.

(Image credit: Future)

De Philips OLED+936 heeft niet veel problemen met bewegingsonscherpte, maar OLED-technologie is nu eenmaal niet zo immuun voor het probleem als sommigen je willen doen geloven. Bewegingsstijlen kun je het beste op de standaardinstelling laten, die de lichte bewegingsonscherpte verwijdert die inherent is aan de filmvoorinstelling. Er is echter geen reden om naar de krachtigere Smooth-modus te springen.

Ook hebben we niet veel behoefte aan de speciale Fast Motion Clarity frame-interpolatietechnologie, die je naar onze mening het beste op de zwakste stand kan laten. Op sterkere instellingen verbetert het niets significant, terwijl sommige beelden - vooral slowmotion herhalingen van sportwedstrijden - een waterige halo bevatten rond zowel een langzaam draaiende bal als de spelers.

De OLED+936 weet SD- en HDTV-bronnen buitengewoon goed te upscalen. Op andere gebieden is het weer minder indrukwekkend, zoals bij het omgaan met standaard tv-taken. Ons testvoorbeeld kon bijvoorbeeld niet consistent een aangesloten opstelling via HDMI identificeren of er een snelkoppeling naar maken op de startpagina.

Ook bleek het niet mogelijk om tijdens het kijken naar de BBC iPlayer-app wijzigingen aan te brengen in de beeld- of audio-instellingen; elke poging om dit te doen sloot de app af. Als je tijdens een film wijzigingen aanbrengt in de beeld- of geluidsinstellingen in een van de belangrijkste streamingapps, wordt de film gepauzeerd. Dit zijn echter kleine problemen die hopelijk zullen worden opgelost door aanstaande software-updates.

Audio

(Image credit: Future)

Of je de OLED+936 nu ophangt aan de muur of niet, de Bowers & Wilkins-luidsprekerstandaard is een integraal onderdeel van het design en zorgt ook voor de aantrekkingskracht van de tv. Het fungeert als de bureaustandaard als je de OLED+936 op een tv-meubel zet, maar blijft precies waar het is als je het aan de muur bevestigt (met behulp van de VESA-bevestiging in de doos).

De 70W 3.1.2-kanaals luidspreker is een heus wonder te noemen. We probeerden de speaker met verschillende muzieknummers uit verschillende bronnen - van hi-res lossless bestanden op een USB-stick tot gecomprimeerde muziek via DAB-radio. We kregen altijd precisie, diepte en veel bas binnen een brede, warme en goed uitgebalanceerde soundstage. Vergeleken met de vorige OLED+935 heeft hij verbeterde versterkers, een betere Dolby-decoder en een verbeterde subwoofer. Dat is goed te horen.

De luidsprekerstandaard heeft drie standen: Movie Mode, Music Mode en Dialogue Mode.

In Movie Mode gaan de linker-, rechter- en middenkanalen goed om met de orkestmuziek van Star Wars: Rogue One op Disney Plus in Dolby Vision en Dolby Atmos, waardoor de audio indrukwekkend de kamer in wordt gegooid.

We zijn er echter niet van overtuigd dat de opwaartse luidsprekers veel andere hoogte-effecten laten horen dan het brengen van dialoog naar het midden van het scherm (belangrijk op een 65 inch paneel). Hoe dan ook, het geluidsbeeld is breed, gebalanceerd en zit boordevol heerlijk ingewikkelde details.

De Music Mode (stereo) toont de bekwaamheid van de luidsprekerstandaard met de bas, die soepel en zonder vervorming is, maar nooit de mix domineert. Je kunt uiteraard een subwoofer toevoegen aan de OLED+936 en velen zullen dat ook doen, maar we zijn er echt niet van overtuigd dat dit per se nodig is. Ondertussen is Dialogue Mode handig om tv te kijken, deels omdat Movie Mode de stemmen nogal onduidelijk maakt.

Iets wat ons wel opviel bij het gebruik van een settopbox die via HDMI op de OLED+936 was aangesloten, was een klein probleem met de lipsynchronisatie.

Hebben alle platte tv's vreselijke luidsprekers? Alleen als je ze laat, zoals Philips hier bewijst. De luidsprekerstandaard onder de OLED+936 is ongelofelijk en een geweldige extra reden - als je er nog een nodig hebt - om erin te investeren.

Moet ik de Philips OLED+936 kopen?

Koop het als...

Je het beste wilt dat OLED te bieden heeft

Met zijn extra heldere OLED-paneel biedt deze tv uitstekende beeldkwaliteit met prachtige zwartwaardes, en sterke details en kleuren.

Je geweldige audio zoekt

De Bowers & Wilkins-speakerstandaard is subliem met diens 70W 3.1.2-kanaals geluid.

Je HDR wilt voor streaming

Philips biedt op unieke wijze iedere smaak aan HDR aan, van HDR10 tot HDR10+Adaptive, tot HLG en Dolby Vision. Dat betekent dat je het beste kunt halen uit Amazon Prime, Netflix en Disney Plus.

Koop het niet als...

Je een excellente soundbar hebt

Hoewel het fijn is dat de Bowers & Wilkins speakerstandaard is ingebouwd, biedt het weinig extra als je al een geweldige soundbar (of homecinemaset) in huis hebt.

Je graag in het donker kijkt

Een van de belangrijkste punten aan de OLED+936 is dat hij wordt geleverd met vierzijdige Ambilight - het eigen verlichtingssysteem van Philips - dat jouw woonruimte met heldere kleuren bedekt. Het is zeker de moeite waard om het uit te proberen voordat je het koopt, en het kan in ieder geval gemakkelijk worden gedeactiveerd, maar het is een van de belangrijkste redenen om een ​​Philips-tv te kopen.