Nvidia GeForce Now voegt een hoop EA-games toe

GeForce Now ondersteunde voorheen slechts één EA-game om te streamen: de populaire battle royale Apex Legends. Daar komt nu verandering in. Er zijn namelijk vier nieuwe titels aan het rijtje toegevoegd: Dragon Age: Inquisition, Battlefield 1 Revolution, Mirror’s Edge Catalyst en Unravel Two.

Naast de EA-games zijn er ook andere titels aan GeForce Now toegevoegd. De volledige lijst is als volgt:

Away: The Survival Series (nieuw op Steam)

Lemnis Gate (nieuw op Steam)

The Eternal Cylinder (nieuw op Epic Games Store)

Hot Wheels Unleashed (nieuw op Steam en Epic Games Store)

Industria (nieuw op Steam en Epic Games Store)

The Last Friend (nieuw op Steam en Epic Games Store)

Rogue Lords (nieuw op Steam en Epic Games Store)

Europa Universalis IV (gratis op Epic Games Store)

Battlefield 1 Revolution (Steam en Origin)

Dragon Age: Inquisition (Steam en Origin)

Mirror’s Edge Catalyst (Steam en Origin)

Unravel Two (Steam en Origin)

Rustler (Steam)

Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist (Ubisoft Connect)

Analyse: een goed teken voor de toekomst

De EA-titels die worden toegevoegd aan GeForce Now zijn redelijk oud. Dragon Age is een grote franchisenaam, maar Inquisition werd al in 2014 onthuld. Het is hoe dan ook een goed teken voor de toekomst dat er meer EA-games naar GeForce Now komen.

Het belooft dat er in de toekomst nog meer games van de grote uitgever naar de gamestreamingdienst komen. Er zijn al gamers die graag zien dat FIFA 22 naar de dienst komt. Het lijkt een kwestie van tijd te zijn.

In juli 2021 kondigde Nvidia aan dat GeForce Now meer dan 1.000 games ondersteunt. Het bedrijf is dus goed op weg om zijn bibliotheek uit te breiden.