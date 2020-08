Microsoft Word krijgt nieuwe functie voor audiobestanden

Microsoft heeft een nieuwe functie voor Word onthuld die het maken van notities sneller en gemakkelijker dan ooit moet maken, zowel voor professionels als voor privégebruikers.

Volgens een blogbericht van Microsoft zal de populaire tekstverwerker gebruikers nu in staat stellen om audio in real-time te transcriberen en transcripties te genereren van bestaande opnames (inclusief .mp3-, .wav-, .m4a- en .mp4-bestanden).

De nieuwe toevoeging, genaamd Transcribe in Word, genereert interactieve transcripten die in de zijbalk naast het document staan, klaar om te worden doorzocht of bewerkt. Word kan ook onderscheid maken tussen de stemmen van meerdere sprekers, wat betekent dat transcripten eenvoudig te begrijpen zijn.

Transcribe is direct beschikbaar voor alle Microsoft 365-abonnees via de Microsoft Word webclient, maar is alleen compatibel met Edge en Google Chrome.

Door de toevoeging van de nieuwe transcriptiefunctie zal Word nu wedijveren met populaire spraak-naar-tekstprogramma's zoals Nuance Dragon en Speechmatics, die worden gebruikt om documenten samen te stellen met alleen ingesproken audio en voor andere zware transcriptietaken.

"Of je nu een verslaggever bent die interviews afneemt, een onderzoeker die focusgroepsessies opneemt of een online ondernemer die informele gesprekken opneemt, je wilt je kunnen concentreren op de mensen met wie je praat zonder dat je je zorgen hoeft te maken over het maken van aantekeningen", schreef Microsoft.

"Nu kun je je gesprekken direct in Word online opnemen en automatisch transcriberen. Na je gesprekken kun je delen van de opname opnieuw beluisteren door het geluid met tijdsmarkeringen af te spelen en je kunt zelfs het transcript bewerken als je iets fout ziet."

Naast het besparen van tijd voor iedereen die een lange opname moet transcriberen, kan de nieuwe functie ook een handig zijn voor mensen die niet snel kunnen typen.

Gebruikers zullen ook genieten van onbeperkte audio-opname en transcriptie, op voorwaarde dat de individuele opnames niet langer dan vijf uur duren en niet groter zijn dan 200MB.

Microsoft heeft bevestigd dat de nieuwe transcriptiefunctie tegen het einde van het jaar zal landen op Microsoft Word voor mobiele apparaten en dat ondersteuning voor een breder scala aan talen (meer dan alleen Engels) in de maak is.