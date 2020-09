Microsoft is klaar om Zoom van de troon te stoten

Microsoft test momenteel een nieuwe functie die videoconferenties direct integreert in het besturingssysteem Windows 10.

Deze functie, beschikbaar met de preview build 20211 van Windows 10, voegt een icoon toe aan de taakbalk waarmee gebruikers een videomeeting kunnen starten of bijwonen via de Meet Now-optie van Skype.

Meet Now zorgt ervoor dat gebruikers van Skype ruimtes krijgen om in samen te werken. Deze kunnen worden bijgewoond door deelnemers die een unieke link krijgen, of ze nu een Skype-account hebben of niet. Van zodra ze aanwezig zijn kunnen deelnemers met elkaar chatten, en telefoon- of videogesprekken starten.

Klikken op het nieuwe icoon zal de Skype-applicatie ofwel de online client van de dienst activeren.

Windows 10 videoconferenties

Sinds de aanvang van het jaar hebben platformen voor videoconferenties een overweldigende piek in populariteit gekend, dankzij de opkomst van het thuiswerken ten gevolge van de corona-pandemie.

Zoom in het bijzonder was een van de grootste winnaars bij de pandemie, met nationale lockdowns die het platform bijna een cultstatus gaven.

Dit had als resultaat dat de winst van het bedrijf groeide met 355% in het tweede kwartaal, om tot een totaal van $663,5 miljoen te komen.

Door het proces van het opstarten en bijwonen van videoconferenties te vergemakkelijken hoopt Microsoft dat deze nieuwe functie van Windows 10 helpt om Zoom van de troon te stoten.

De zet om een Skype-functie te integreren in Windows 10 is echter een verrassing, aangezien het bedrijf Microsoft Teams wilt profileren als het grote samenwerkings- en conferentieplatform sinds de start van de pandemie.

Skype zelf zou binnenkort mee in Teams worden verwerkt, met het aankomende pensioen van Skype for Business op 31 juli 2021. Sinds september 2019 werden bijvoorbeeld nieuwe klanten van Microsoft 365 direct naar Teams geleid.

Microsoft heeft tot nu toe nog niet geantwoord op onze vraag naar meer duidelijkheid of deze nieuwe Skype-functie in Windows 10 later zal worden vervangen door een equivalent van Teams.

Gebruikers die nu de nieuwe functie al eens willen proberen kunnen het Dev Channel van het Windows Insider Program volgen, dat gebruikers toegang geeft tot de nieuwste versies van Windows 10.

Net zoals bij andere functies die worden uitgerold naar het Dev Channel, is het mogelijk dat de nieuwe videoconferentie-tool nooit geïmplementeerd zal worden in een volledig publieke versie.

