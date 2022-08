Krijgen de AirPods van Apple USB-C vroeger dan verwacht?

De AirPods van Apple zouden in 2023 eindelijk oplaadcases krijgen met een USB-C aansluiting. Analist en betrouwbaar Apple-leaker Ming-Chi Kuo stuurde dinsdag een tweet dat hij verwacht dat Apple in volgend jaar oplaadcases met USB-C voor alle AirPods zal lanceren.

Dit zou een grote verrassing zijn, aangezien de meeste andere geruchten bijna niets vermelden over nieuwe AirPods met een oplaadcase in 2023.

I predict Apple will launch USB-C-capable charging cases for all AirPods models in 2023. However, the charging case of the new AirPods Pro 2 launched in 2H22 may still support Lightning.August 9, 2022 See more

Jammer genoeg vermeldt Kuo dat de AirPods Pro 2 nog geen USB-C aansluiting zullen krijgen. Als we die oortjes nog voor het einde van dit jaar zien verschijnen, zal dat hoogstwaarschijnlijk met de huidige Lightning-aansluiting zijn.

Enkele jaren geleden konden we ons haast niet voorstellen dat Apple ooit de Lightning-poort zou laten vallen. Langzaamaan heeft USB-C toch zijn weg gevonden in het Apple-ecosysteem. Het begon met een USB-C aansluiting in de MacBook en vervolgens in enkele iPads. De nieuwe opladers en oplaadkabels maken nu ook gebruik van USB-C, maar het uiteinde van de kabel dat je in je iPhone moet stoppen, blijft voorlopig de Lightning-connector. We zijn benieuwd hoe lang Apple nog vast zal houden aan de Lightning-kabel.

Of Apple USB-C introduceert op de AirPods Pro 2, die naar verwachting meer functies voor fitnesstracking en high-res muziekondersteuning hebben, kan daarnaast afhangen van de status van de Lightning-poort op Apple iPhones.

Momenteel maken alle iPhone-modellen gebruik van de Lightning-poort en er zijn nog geen indicaties dat Apple zal overschakelen op USB-C voor de iPhone 14.

Vooruit met de geit!

De dagen van Lightning zijn hoe dan ook bijna voorbij. Apple staat namelijk onder zware druk om in al zijn toestellen aansluitingen te gebruiken die aan de industriestandaard voldoen.

De Europese Unie heeft in het najaar van 2024 een deadline gesteld voor de invoering van de USB-C opladers voor elk toestel. Apple is daar niet blij mee en zegt dat zo'n regel innovatie negatief kan beïnvloeden. Toch zal Apple moeten gehoorzamen om hoge boetes en een mogelijk verkoopverbod te voorkomen.

Als de AirPods in 2023 een USB-C-poort krijgen, zitten ze netjes op schema. We gokken bovendien dat de iPhone 16 met USB-C in de herfst van 2024 op de markt zal komen. De kans bestaat dat de iPhone 15 in 2023 deze aansluiting reeds zal gebruiken en eerder dit jaar claimde Mark Gurman van Bloomberg nog dat iPhones met USB-C oplaadpoorten getest (opens in new tab) werden met het oog op een lancering in 2023.