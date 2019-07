Google Nest Hub Max lanceringsdatum, prijs, functies en nieuws

UPDATE: Google onthulde per ongeluk de lanceringsdatum van de Google Nest Hub Max op de Google Store, maar heeft die informatie sindsdien offline gehaald. Lees hieronder wanneer je het toestel mag verwachten.

Als de Google Nest Hub (voorheen de Google Home Hub genoemd) een beetje te klein was voor je, dan heeft Google iets nieuws dat je wel kan smaken - het is de nieuwe Nest Hub Max met een 10 inch HD scherm en Google Assistant.

Hij heeft niet alleen een groter, high-res scherm, maar wordt geleverd met een ingebouwde Nest Cam die je kan raadplegen als je niet thuis bent. Met Face Match kan de Nest Hub Max je waarschuwen als hij iemand ziet die niet in je familie zit en kan hij je persoonlijke kalenders en afspeellijsten tonen.

Ook nieuw op deze Hub is een Quick Gestures-functie waarmee je muziek en video's met handbewegingen kunt regelen. Volgens Google kan je de muziek pauzeren door je hand op te steken - als het bijvoorbeeld te luid is in je huis en de Assistant je niet kan horen - en vervolgens met hetzelfde gebaar de muziek verder afspelen.

Net als de oorspronkelijke Home Hub die we vorig jaar bespraken, zal de nieuwe Nest Hub Max toegang hebben tot Google Foto's en worden geleverd met ingebouwde Chromecast - twee functies die hem onderscheiden van Amazon's soortgelijke Amazon Echo Show.

Google onthulde de Hub Max tijdens de Google IO-keynote van dit jaar buiten het hoofdkantoor in Mountain View, Californië, samen met de nieuwe Pixel 3a.

Nest Hub Max lanceringsdatum en prijs

De gewone Google Nest Hub is sinds eind mei beschikbaar in Nederland en België en heeft een kostprijs van 129 euro. Er was daarentegen nog geen lanceringsdatum van de Nest Hub Max bekend tot de mensen bij Droid Life een datum hadden gespot in de Google Store, die daarna weer verwijderd is door Google.

In de VS, Australië en het VK zal de Nest Hub Max namelijk met zekerheid op 9 september gelanceerd worden. Voor de Benelux is er jammer genoeg geen datum verschenen, maar vermoedelijk zal het enkele weken duren vooraleer het toestel zijn weg naar hier vindt.

Een prijs voor de Next Hub Max is er wel. Je zal het toestel kunnen kopen voor 229 euro, waarmee hij bijna het dubbele kost van zijn kleine broertje.

Google Nest Hub Max specificaties

10-inch, 1280 x 800 display

Nest camera met gezichtsveld van 127 graden

Stereospeakers (2 tweeters en een woofer)

2 microfoonreeksen voor lange afstanden

Schakelaar om camera en microfoon uit te schakelen

Nest Hub Max nieuws

We hebben voor het eerst gehoord van de Nest Hub Max toen hij in maart per ongeluk gelekt was in de Google Store. Toen hoorden we dat hij een 10 inch HD-scherm zou hebben en de integratie van de Nest Cam. Op Google IO 2019 heeft Google bevestigd dat het apparaat bestaat en heeft het ons details over het apparaat gegeven.