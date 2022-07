Apple bevestigt bestelmoment M2 MacBook Air

Apple's vernieuwde MacBook Air (M2, 2022) komt later deze week beschikbaar voor vooruitbestellingen.

MacBook Air pre-orders gaan op donderdag 8 juli om 14:00 Nederlandse tijd live. Wie een vooruitbestelling plaats ontvangt de laptop vanaf 15 juli.

Veel geruchten wezen op deze datum. (opens in new tab) Speculatie over het vooruitbestelmoment was er niet: Apple opent pre-orders altijd een week voordat een product wordt uitgebracht.

Naar de nieuwe MacBook Air werd met smart uitgekeken na de introductie tijdens WWDC 2022 (opens in new tab). Alhoewel de MacBook Pro, welke ook op het recente evenement eerder werd uitgebracht, bracht deze niet veel vernieuwing (behalve de nieuwe M2-chipset).

Over het algemeen zijn mensen veel enthousiaster over de MacBook Air, zoals je je wel kunt voorstellen. Vooral over het design en de nieuwe M2-chip trekt veel interesse.

De MacBook Air heeft een startprijs van 1.519 euro voor het basismodel. Deze is verkrijgbaar in de kleuren middernacht, sterrenlicht (een ietwat beige kleur), spacegrijs en zilver.

Analyse: snel kopen, maar wel met enige voorzichtigheid

De vraag die nu blijft hangen rondom de MacBook Air is niet wanneer deze in de winkels verschijnt, maar hoe snel deze juist weer gaat verdwijnen. We zien tot nu toe online een heleboel enthousiasme over de laptop, dus is te verwachten dat je flink moet strijden om een pre-order te bemachtigen.

Ook vragen we ons af of Apple in staat is om de productie van de laptops robuust te houden, mede dankzij de lockdowns China. Er zijn dan ook zorgen dat de voorraad razendsnel uitverkocht is.

Vooral de betaalbaardere MacBook Airs zijn vermoedelijk populair, alhoewel een ander de kop zou kunnen opsteken: de SSD voor het basismodel van de MacBook Air dezelfde is als die van de M2 MacBook Pro (een anders geconfigureerde schijf die goedkoper, maar ook langzamer is in het basismodel (opens in new tab)).

Vanwege deze zorgen zouden we een aarzeling kunnen zien bij wie eigenlijk voor een MacBook Air-basismodel wil gaan. Wellicht dat deze afneemt of toeneemt als Apple bevestigt of de laptop dezelfde aanpak qua opslag heeft als de M2 Pro.