Trust GXT 709 Luminus bureau review

De Trust GXT 709 Luminus is een prima gamingbureau voor de beginnende gamer, of voor iemand die een strak design wilt, maar geen honderden euro's wil betalen.

De Trust GXT 709 Luminus Desk is het nieuwste gamingbureau van het bekende gamingmerk Trust. Het bureau heeft een unieke feature en dat is de RGB-verlichting aan de zijkanten waardoor jouw gaming set-up helemaal af is.

We hebben het bureau bijna anderhalve maand uitgeprobeerd en we zullen onze mening in deze review delen. Met een maximale hoogte van 76 centimeter is dit een gemiddeld bureau waar je prima achter kan zitten voor je gemiddelde gamingsessie en/of regulier werk.

De RGB-verlichting geeft een unieke touch aan het bureau, maar de plastic accessoires, de RGB die helaas niet de hele testperiode heeft overleefd (dit kan aan problemen liggen tijdens het verzendproces, maar dit weten we niet zeker) en de hoge prijs is dit niet meteen een bureau die we voor iedereen zouden aanraden. Echter, zonder de RGB-verlichting is dit nog steeds een prima bureau.

Trust GXT 709 Luminus (Image credit: Future)

Eerste indrukken

Er zijn online maar weinig reviews te vinden online over dit bureau, maar mijn opvatting was dat alles netjes en stevig verpakt was (wellicht is er toch iets fout gegaan, maar daarover later meer).

De montage ging gemakkelijk en alle onderdelen waren goed gelabeld en aangeduid in de handleiding. Naast alle gebruikelijke schroefjes komt het bureau ook met een kabel die je kan inpluggen onderaan het bureau voor het RGB-effect. Dit effect kan je bedienen via het menu.

Trust GXT 709 Luminus (Image credit: Future)

Design en kwaliteit

De meeste onderdelen van het bureau zijn gewoon van goede kwaliteit. De ijzeren stangen en het houten/polymeer blad ogen sterk en in de praktijk is dit ook het geval. Echter, ik raad niemand aan om de computer op het bureau te zetten, maar het zou in principe wel kunnen.

Het duurde iets langer dan 30 minuten om het bureau met twee personen in elkaar te zetten, maar ik ben dan ook belachelijk slecht in het in elkaar zetten van meubels. De instructies waren redelijk duidelijk en met een beetje getrek lukte het om alle schroefjes op de juiste plekken te krijgen. Twee schroefjes zitten wel beetje scheef, maar er is nog niks uit elkaar gevallen.

Het belangrijkste onderdeel van het bureau is natuurlijk de RGB. Hier hebben we goede en slechte dingen over te zeggen. Om te beginnen: onderaan het bureau zit de aansluiting voor de RGB-verlichting en Trust levert een kabel mee waarmee je de Aux-kabel kan omzetten in een USB-verbinding die je op jouw pc of wandstroom kan verbinden. Trust zelf raadt gewoon het stopcontact aan, dus dat heb ik ook gedaan.

Het werkte goed, en via het schermpje ingebouwd in het bureau kan je wisselen tussen modi en het licht aan en uit zetten. De RGB-verlichting zit in een strook aan de zijkanten van het bureau. Zelf heb ik na de eerste twee dagen dat ik het bureau had de RGB-verlichting uitgezet, want ik ben niet zo'n fan van RGB. Voor de liefhebbers past dit echter perfect bij de rest van hun gamingsetups vol met RGB-muizen, headsets, muizenmatten en nog meer.



Dat is ook de laatste keer dat de RGB-verlichting werkte... Ik heb niks raars gedaan en er is ook niks zichtbaars kapot, dus ik vermoed dat er tijdens het verzendproces iets misgegaan is waardoor de aansluitingen ergens fout zitten. Zelf ben ik niet technisch genoeg om dit op te lossen, en eerlijk gezegd ziet het bureau er ook goed uit zonder RGB-verlichting. Alleen jammer van de foto's.

Lillipad Standing Desk flattened (Image credit: Future)

In gebruik

In de afgelopen twee maanden dat ik dit bureau consequent heb gebruikt, ben ik het strakke ontwerp gaan waarderen. Wel is het bureau behoorlijk gevoelig voor vingerafdrukken.

Ik heb echt genoten van dit bureau voor werk, gaming, het testen van meerdere monitoren en laptops, videobewerking en nog veel meer. Na de eerste dagen heb ik de RGB eigenlijk helemaal niet meer gebruikt en zelfs zonder deze functie voelt het bureau geweldig om te gebruiken.

Wat niet geweldig voelt om te gebruiken, is het karige excuus voor een bekerhouder. Het enige wat ik hier in zou stoppen om bang te zijn dat het omvalt, is een shotglaasje. Maar als je die in een bekerhouder stopt, dan heb je wel meer problemen gok ik zo. De bekerhouder is gemaakt van de goedkoopste plastic en is maar een paar centimeter hoog waardoor een Red Bull gewoon nog gigantisch uitsteekt. Uiteindelijk gebruikte ik de bekerhouder als een plek om mijn draadloze oordopjes op te laden.



De koptelefoonhouder voelt ook ongelofelijk goedkoop, maar deze is tenminste nog nuttig. Het is een stuk plastic met een soort van haak, dus er kan ook weinig fout gaan.

Trust GXT 709 Luminus (Image credit: Future)

Een handige toevoeging zijn de twee gaten die links en rechtsachter zijn om kabels doorheen te rijgen. Standaard worden die geleverd met twee inzetstukken die je kan draaien, maar tenzij je alleen een oplaadkabel van een gaminglaptop hebt en de rest van je randapparatuur draadloos is, kan je het beste deze inzetstukken eruit halen voor meer ruimte.



Het was wellicht ook wel fijn geweest om een netje of een kabelgoot te hebben onder het bureau voor kabelmanagement.

RGB Monitor van de Trust GXT 709 Luminus. (Image credit: Future)

Eindoordeel

Het Trust GXT 709 Luminus bureau is een prima gamingbureau voor beginnende gamers en mensen die nog meer RGB willen toevoegen aan hun gamingsetup. Het bureau ziet er modern uit, de bouwkwaliteit is prima, en ook qua formaat stelt het niet teleur. Wel zijn de slechte bekerhouder en koptelefoonhouder jammer, en is het ontbreken van een vorm van kabelmanagement ook een gemis.

Voor dit bureau leg je een bedrag neer van 169,99 euro. Voor een bureau met RGB-verlichting van dit formaat en kwaliteit is dit een acceptabel prijsje.