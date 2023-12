Met zijn ruime 16-inch display, grote hoeveelheid aansluitingen, uitstekende batterij en lage adviesprijs is de Lenovo ThinkPad E16 een aanrader voor licht tot gemiddeld kantoorwerk. De kwaliteit van het display en de algemene prestaties zijn weliswaar niet geschikt voor creatief werk. De webcam is eveneens geen hoogvlieger. Al bij al is dit een prima laptop voor de prijs.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Voor elke professional heeft Lenovo wel een model van de ThinkPad-laptops. Eind 2023 heeft het bedrijf een nieuwe versie van de ThinkPad E-laptops gelanceerd, met name de Lenovo ThinkPad E16 Gen 1. Dit is de vervanger van de E15-serie, aangezien het scherm nu vergroot is van 15,6 naar 16 inch. Wij wisselden onze eigen laptop een paar weken om met deze ThinkPad en hier lees je onze bevindingen.

Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 review: prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future)

Beschikbaar sinds eind 2023

Adviesprijs vanaf 749 euro

Te koop bij B2B-retailers en Lenovo-webshop

Voor consumenten zijn de ThinkPads vaak niet goed beschikbaar bij de bekende retailers en je vindt ze meestal ook alleen met Windows 11 Pro. Je kan sinds eind 2023 enkele configuraties van de Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 vinden bij Coolblue en als je zelf elk onderdeel van de configuratie wil aanpassen, dan kan je in de webshop van Lenovo terecht. Hier kan je eveneens aangeven dat je Windows 11 Home wil gebruiken of helemaal geen besturingssysteem op de laptop wil, zodat je dit zelf kan installeren.

De goedkoopste configuratie van de Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 heeft een adviesprijs van 749 euro. Voor dat geld krijg je een AMD Ryzen 3 7330U, 8 GB RAM (DDR4) en een SSD van 1 TB. Deze specificaties zijn prima voor licht kantoorwerk en administratie en vooral de 1 TB opslag zien we niet vaak voor deze prijs. Voor deze review hebben we een andere configuratie gebruikt met AMD Ryzen 7 7730U, 16 GB RAM (DDR4) en 256 GB opslag. Die krijgt een adviesprijs van 948 euro.

Het enige onderdeel dat je niet kan aanpassen bij de configuratie is het display. Dat is altijd een display van 16 inch met resolutie 1920 x 1200, helderheid van 300 nits en refresh rate van 60 Hz. Dit is prima voor gewoon kantoorwerk en administratie, maar creatief werk zoals foto- en videobewerking vraagt om een beter display.

Al bij al heeft de Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 een scherpe adviesprijs en voldoende configuratiemogelijkheden. Het blijft alleen jammer dat er geen upgrades aan het display mogelijk zijn.

Prijs-kwaliteit score: 4,5/5

Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 review: specs

Swipe to scroll horizontally Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 configuraties Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 (basis) Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 (onze unit) Prijs: 749 euro 948 euro CPU: AMD Ryzen 3 7330U AMD Ryzen 7 7730U GPU: AMD Radeon graphics AMD Radeon graphics RAM: 8 GB DDR4 16 GB DDR4 Display: 16 inch IPS-display (1920 x 1200), ontspiegeld, 300 nits 16 inch IPS-display (1920 x 1200), ontspiegeld, 300 nits Opslag: 1 TB SSD 256 GB SSD Aansluitingen: 2x USB-C (Thunderbolt 4), HDMI, 2x USB-A, 1x audiojack, 1x ethernet 2x USB-C (Thunderbolt 4), HDMI, 2x USB-A, 1x audiojack, 1x ethernet Connectiviteit: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Webcam: 720p 1080p met Windows Hello Gewicht: 1,77 kg 1,77 kg Afmetingen: 356,1 x 247,7 x 19,9 mm 356,1 x 247,7 x 19,9 mm

Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 review: design

(Image credit: Future)

Ruim voldoende aansluitingen (incl. ethernetpoort)

Degelijke toetsenbord met numpad en trackpoint

Privacyklepje voor de webcam

Het design van de Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 is enorm herkenbaar. Het puntje van de i in het ThinkPad-logo op het deksel licht rood op wanneer hij in slaapstand staat en middenin het toetsenbord zit de rode trackpoint waarmee je de muis kan bedienen. Nu ga je ons nooit de trackpoint zien gebruiken, maar er zijn mensen die dit aangenamer vinden dan een touchpad.

Het touchpad zelf is verder niet enorm groot. Het werkt wel nauwkeurig en de fysieke knoppen erboven werkten goed en zaten binnen handbereik wanneer we typten. Het toetsenbord typt op zijn beurt comfortabel, hoewel de positie van de linker CTRL-toets en FN-toets heel verwarrend is. De FN-staat hier namelijk helemaal linksonder, terwijl we daar gewoonlijk de CTRL-toets zien. Dit zorgde voor redelijk wat irritante situaties (vooral bij het kopiëren en plakken van tekst) en we snappen oprecht niet waarom deze twee toetsen niet omgekeerd staan. Ondanks de aanwezigheid van een numpad voelt het toetsenbord niet te krap aan, dus op dat vlak hebben we dan weer niets te klagen.

(Image credit: Future)

Hoewel dit zeker geen lichte of kleine laptop is, heeft Lenovo wel goed zijn best gedaan om een 16-inch display in dit ontwerp te proppen. De randen errond zijn dun en het geheel oogt daarom veel duurder dan het is. De Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 weet zijn grote vormfactor wel te verantwoorden want letterlijk alles dat je ooit nodig zal hebben, is aanwezig.

Aan de linkerkant vinden we de meeste aansluitingen: 2x USB-C (eentje voor de oplader), 1x USB-A, 1x HDMI en de 3,5mm-audiopoort. Rechts vinden we ethernetpoort en nog een USB-A-aansluiting. Beide USB-A-poorten maken gebruik van USB 3.2 Gen 1, terwijl slechts één van de USB-C-poorten USB 3.2 Gen 2 gebruikt. De andere USB-C-poort gebruikt ook USB 3.2 Gen 1. De oplader werkt gelukkig in beide USB-C-poorten, dus de USB-C-poort met USB 3.2 Gen 2 is altijd vrij voor accessoires.

Daarnaast kan je de Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 uitrusten met een vingerafdrukscanner in de aan/uitknop én infraroodsensoren bij de webcam zodat hij werkt met Windows Hello. De gezichtsherkenning werkt niet altijd even goed, maar de vingerafdrukscanner was een goede back-up die wel altijd werkte. Voor de webcam zit ook een privacyklepje voor extra beveiliging.

Design score: 4,5/5

Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 review: display

(Image credit: Future)

16-inch display met 16:10-verhouding biedt veel werkruimte

FHD-resolutie kan je niet upgraden

300 nits maximale helderheid is wat laag

Het feit dat de Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 een display van 16 inch verpakt in dit formaat is zeker indrukwekkend. De 16:10-verhouding creëert daarnaast nog meer werkruimte waardoor we probleemloos twee vensters naast elkaar konden openen zonder dramatisch ver uit te zoomen. Als je een laptop zoekt die toch nog een beetje compact is en veel schermruimte nodig hebt, is dit een ideale keuze.

Helaas is het formaat het enige pluspunt van dit display. De resolutie van 1920 x 1200 pixels is oké voor kantoorwerk, maar niet hoog genoeg voor professionele video- of fotobewerking. Ook de kleurenweergave is niet optimaal en als je dan toch foto's wil gaan bewerken, heb je sowieso een aparte monitor nodig. De helderheid van 300 nits is op zijn beurt ondergemiddeld. We verwachten tegenwoordig eerder 500 nits en de Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 zit daar ver onder. Wie soms buiten werkt, zal snel merken dat dit niet geen goede laptop is daarvoor.

De FHD-resolutie op het basismodel is in feite geen ramp, want bijna elke fabrikant gebruikt deze resolutie. We vinden het eerder een probleem dat je niet kan upgraden.

Display score: 3,5/5

Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 review: prestaties en software

(Image credit: Future)

AMD Ryzen 7 7730U met 16 GB RAM is voldoende voor middelzwaar kantoorwerk

Webcam en speakers stellen teleur

Gebrekkige ventilatie

De prestaties van onze configuratie waren zoals verwacht. De AMD Ryzen 7 7730U is vooral een zuinige processor die geschikt is voor middelzwaar kantoorwerk. We raden wel aan om voor een configuratie met 16 GB RAM te kiezen, aangezien we merken dat 8 GB niet altijd voldoende is voor Windows 11 tegenwoordig. Multi-tasken ging probleemloos, tientallen tabbladen openen in Firefox veroorzaakte geen vertraging en ook tijdens videogesprekken konden we andere programma's blijven gebruiken.

Zodra je grafisch werk doet of games speelt, bots je op de limieten van de ThinkPad E16 Gen 1. Iets eenvoudigs als Minion Masters op gemiddelde instellingen levert weinig problemen op, maar zet de instellingen op hoog en dan krijg je hapering na hapering. Toen we de hoogste instellingen activeerden, bleef de laptop verdacht stil. Normaal beginnen de ventilatoren dan lawaai te maken, maar die blijven hier stil. Het kleine ventilatierooster zit namelijk in het scharnier tussen het scherm en het toetsenbord. Zodra de Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 moet beginnen presteren en de onderdelen warm worden, kan die hitte niet efficiënt afgevoerd worden en hapert de boel.

De case van de Pixel Buds Pro is even dik als de laptop. (Image credit: Future)

Iets anders dat even goed verstopt zit als het ventilatierooster zijn de speakers. We zitten hier met het fenomeen van speakers onderaan die een typisch metaalachtig geluid produceren. Als je van plan bent om veel muziek te luisteren of series te kijken op deze laptop, doe je dat beter met een koptelefoon of losse speakers. Stemmen in videogesprekken zijn wel goed verstaanbaar en het volume gaat hoog genoeg, maar de kwaliteit is allesbehalve goed. De webcam is eveneens geen hoogvlieger en wij hadden zelfs de webcam van 1080p. De kwaliteit is oké in een goed verlichte ruimte, maar bij gemengde belichting zagen we er altijd enorm bleek uit.

Gewoonlijk vermelden we hier nog het een en ander over de ingebouwde software. Dat doen we bij deze review niet, aangezien de Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 vastzat in een bootloop bij de set-up. Voor we hem konden gebruiken, moesten we dus een cleane installatie van Windows 11 doen vanaf een usb-stick en tijdens dat hele proces wordt alle software van de fabrikant volledig verwijderd.

Prestaties en software: 3/5

Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 review: batterij

(Image credit: Future)

Batterij gaat makkelijk zes uur mee bij normaal gebruik

Opladen van 0 naar 50 procent duurt 35 minuten

Met energiebesparing is acht uur batterij mogelijk

De batterij wist ons aangenaam te verrassen. Grotere Windows-laptops hebben vaak een erg teleurstellende batterijduur van amper vier uur. De Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 hield het daarentegen altijd minstens zes uur vol wanneer hij aangesloten was op een tweede monitor.

Zet je de energiebesparing aan, dan kan hij een hele werkdag (acht uur) mee zonder opladen. Alleen videogesprekken hebben een grote impact op de batterij, want in dat geval ben je na een halfuurtje videobellen al snel 20 procent kwijt.

We merkten ook geen groot prestatieverschil met batterijbesparing of de "gebalanceerde prestaties" op batterijstroom. Zolang je de schermhelderheid niet te hoog zet, moet je zeker zes of zeven uur kunnen werken.

Zoals eerder aangegeven, gebruikt de Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 een 65W-oplader met USB-C. Hoewel de batterijcapaciteit hoog is, duurt het maar iets meer dan een halfuur om de laptop van 0 naar 50 procent op te laden. Met die lading kan je toch weer drie uur verder. Van 50 naar 100 procent duurt wat langer, want pas na ongeveer 1,5 uur zat de batterij helemaal vol.

Batterij score: 5/5

Moet je de Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 kopen of niet?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit Een scherpe prijs voor een laptop met deze specs. 4,5/5 Design Zeker niet de slankste of lichtste laptop, maar zowel qua aansluitingen als inlogmogelijkheden krijg je het volledige pakket. 4,5/5 Display Het display is groot en je hebt veel werkruimte, maar daarmee is alles gezegd. De resolutie, helderheid en algemene kwaliteit zijn matig. 3,5/5 Prestaties en software Sterk genoeg voor kantoorwerk, maar niet voor grafisch werk. Zowel de speakers, webcam als ventilatie zijn gebrekkig. 3/5 Batterij Batterij kan de hele dag meegaan (indien nodig) en is na 30 minuten weer voor de helft opgeladen. 5/5

Koop hem als...

Je geen tweede monitor wil kopen Het 16-inch display met 16:10-verhouding is groot genoeg om probleemloos twee vensters naast elkaar te gebruiken.

Je niet altijd op netstroom kan werken De batterij van de ThinkPad E16 Gen 1 kan een hele werkdag meegaan, dus het is niet erg als je niet de hele tijd bij een stopcontact zit.

Je een hekel hebt aan pincodes en wachtwoorden Dankzij de gezichtsherkenning en vingerafdrukscanner moet je nooit meer je wachtwoord invoeren om in te loggen.

Koop hem niet als...

Je professionele foto- en videobewerking doet Het display mag dan groot zijn, maar de beeldkwaliteit zelf is niet goed genoeg om betrouwbaar foto's en video's te bewerken.

Je veel series en films wil kijken De ingebouwde speakers klinken heel metaalachtig. Een apart setje speakers of een koptelefoon is aan te raden.