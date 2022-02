Beste rugged smartphone 2022: onze favoriete robuuste telefoons

De beste rugged smartphones op de markt komen met een ongekende mate van robuustheid, flinke batterijen en een lading aan interessante features voor buitenshuis gebruik. Dit in tegenstelling tot de beste smartphones voor reguliere consumenten, die al snel schade oplopen na een val. We hebben de beste robuuste telefoons getest en hieronder voor je op een rijtje gezet.

De onderstaande rugged smartphones zijn stof- en waterbestendig, en in sommige gevallen zelfs volledig waterdicht, met behuizingen zo sterk dat je ze zorgeloos kunt laten vallen op harde ondergronden. Veel van deze toestellen lopen niet of nauwelijks krasjes op, wat ze ideaal maakt voor gebruik buiten de deur en in gevaarlijke omgevingen.

Sommige van de smartphones uit deze lijst zijn onderworpen aan zeer strenge tests, om te controleren of ze aan militaire normen voldoen en bestand zijn tegen extreme temperaturen, schokken en meer.

Beste rugged smartphones van 2022

De software op de beste rugged smartphones moet je niet onderschatten. Vaak zijn deze toestellen uitgerust met interessante extra features, die essentieel zijn in sommige beroepen. Zo zijn er robuuste telefoons met infraroodcamera's, geluidsmeters, en soms zelfs vluchtige organische stofdetectors (VOC).

Of het nu onderdeel uitmaakt van je hobby of je beroep om gevaarlijke plekken te bezoeken, je bent hier op de juiste plek voor een robuust toestel. Vergeet niet om regelmatig terug te keren, aangezien deze lijst aan verandering onderhevig is.

Beste rugged smartphones

1. Nokia XR20 Beste optie voor beveiliging Specificaties Releasedatum: Juli 2021 Gewicht: 248 gram Afmetingen: 171,6 x 81,5 x 10,6 mm Software: Android 11 Schermgrootte: 6,67 inch Resolutie: 2.400 x 1.080 CPU: Qualcomm Snapdragon 480 RAM: 6GB Opslag: 64GB/128GB Accucapaciteit: 4.630mAh Camera's achter: 48MP + 13MP Frontcamera: 8MP Redenen om te kopen + IP68-certificering + Speciale alarmknop Redenen om te vermijden - Weinig opslaggeheugen - Google Assistant-knop niet aanpasbaar

De Nokia XR20 is de eerste rugged smartphone die onder de Nokia-merknaam uit de doeken is gedaan. HMD Global, wat in handen is van de Nokia-licentie voor smartphones, mag trots zijn op de XR20: het is een uitstekende robuuste smartphone, met een strakke uitstraling en prima features.

De Nokia XR20 komt met een IP68-certificering, een militaire classificatie (MIL-STD-810), en het is de eerste rugged telefoon met Corning Gorilla Glass Victus. Het toestel beschikt verder over een rode alarmknop, alsook een niet-aanpasbare Google Assistant-knop.

De meest onderscheidende feature van de Nokia XR20 is echter het feit dat HMD Global vier jaar beveiligingsupdates garandeert en drie jaar lang software-updates. Het bedrijf biedt ook een gratis schermvervanging aan, mocht jouw display binnen een jaar stuk gaan.

Lees meer: Nokia XR20 5G review

Ulefone Armor 9 (Image credit: Future)

2. Ulefone Armor 9 FLIR Beste optie in veel gevallen Specificaties Software: Android 10 Schermformaat: 6,3 inch Resolutie: 2.340 x 1.080 pixels CPU: Helio P90 RAM: 8GB Opslag: 128GB Accucapaciteit: 6.600mAh Camera's achter: 64MP + 5MP + 2MP Frontcamera: 8MP Redenen om te kopen + Scherpe prijs + Endoscoopcamera en FLIR-camera Redenen om te vermijden - Geen VOC-sensor - Slechts 128GB opslag

De Ulefone Armor 9 FLIR is een van de beste rugged telefoons die je op dit moment kunt kopen. Het toestel is uitgerust met enkele zeer interessante extraatjes.

De Armor 9 FLIR komt met een endoscoopcamera en FLIR-camera, waardoor je een verscheidenheid aan taken kunt uitvoeren. Onder de behuizing zit tevens een grote accu, zodat de smartphone het lang volhoudt op een dag.

Het mooiste van dit alles is dat de Ulefone Armor 9 FLIR geen bakken met geld kost. Heb je een robuuste smartphone nodig die lang meegaat? Dan is dit zeker een toestel om te overwegen.

Lees meer: Ulefone Armor 9 FLIR review

Blackview BV9900 Pro (Image credit: Future)

3. Blackview BV9900 Pro Beste FLIR-cameraoptie Specificaties Software: Android 10 Schermformaat: 5,84 inch Resolutie: 2.280 x 1.080 pixels CPU: Helio P90 RAM: 8GB Opslag: 128GB Accucapaciteit: 4.380mAh Camera's achter: 48MP + 16MP + 2MP Frontcamera: 16MP Redenen om te kopen + Fantastische prijs + FLIR Redenen om te vermijden - Geen 5G - Relatief kleine accu

De Blackview BV9900 Pro was een tijdje onze favoriet voor wat betreft rugged smartphones. Hoewel er inmiddels betere opties zijn, blijft het een interessante koop.

De Blackview BV9900 Pro heeft een FLIR-camera, waarmee je infrarode straling zichtbaar kunt maken. Deze camera wordt bijgestaan door een reguliere 48MP camera, welke nuttig kan zijn in diverse gevallen.

De smartphone draait op een MediaTek Helio G90-chipset, gekoppeld met 8GB RAM. Meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren vormt geen probleem voor dit toestel. Dankzij de sterke behuizing is het ook een van de robuustere toestellen uit deze lijst.

De accucapaciteit had iets groter gemogen en we hadden graag 5G-connectiviteit gezien, maar buiten die minpunten blijft het een zeer slimme koop.

Lees meer: Blackview BV9900 Pro review

The Doogee S97 Pro (Image credit: Future)

4. Doogee S97 Pro De snelle optie Specificaties Software: Android 11 Schermformaat: 6,39 inch Resolutie: 1.560 x 720 pixels CPU: Mediatek Helio G95 RAM: 8GB Opslaggeheugen: 128GB Accucapaciteit: 8.500mAh Camera's achter: 48MP + 8MP + 2MP + 2MP Frontcamera: 16MP Redenen om te kopen + Laser + Grote accucapaciteit Redenen om te vermijden - Lage schermresolutie - Zwaar

De Doogee S97 Pro mag dan een lagere schermresolutie hebben dan de Doogee S95 van het jaar ervoor, toch heeft het nieuwe model een paar streepjes voor. Zo is er een laserafstandsmeter inbegrepen voor het berekenen van volumes, oppervlaktes en hoeken. Ook is de accucapaciteit met 8.500mAh behoorlijk te noemen.

Het toestel komt met een zwarte plastic achtergrond en grijs metaal. Het design is erg grof en industrieel, en qua gewicht behoort dit ook tot een van de zwaarste opties uit deze lijst (350 gram). Desondanks is de S97 Pro best prima te gebruiken, dankzij de gebogen randen en het felle display. Er zijn ook twee aanpasbare knoppen inbegrepen, alsook een vingerafdrukscanner.

De Doogee S97 Pro komt zonder 5G-ondersteuning. Dat is jammer, maar gelukkig is de chipset in onze tests wel behoorlijk snel voor een rugged telefoon. Combineer deze rappe chipset met de gigantische accu en de vier camera's aan de achterzijde inclusief laserafstandmeter, en je hebt een interessant totaalpakket.

Lees meer: Doogee S97 Pro review

Ulefone Armor 10 (Image credit: Future)

5. Ulefone Armor 10 Sterke 5G-connectiviteit Specificaties Software: Android 10 Schermformaat: 6,6 inch Resolutie: 2.400 x 1.080 pixels CPU: Dimensity 800 RAM: 8GB Opslaggeheugen: 128GB Accucapaciteit: 5.800mAh Camera's achter: 64MP + 8MP + 5MP + 2MP Frontcamera: 16MP Redenen om te kopen + Sterke camera's + Excellente bouwkwaliteit Redenen om te vermijden - Prijzig - Flinke camerabult

De Ulefone Armor 10 5G was de eerste 5G-ready rugged smartphone. Hoewel het misschien niet de meest robuuste telefoon is die we getest hebben, beschikt het toestel wel over genoeg interessante features.

Zo ondersteunt de Armor 10 5G draadloos laden, zijn er prima camera's inbegrepen, én mogen we de 5G-ondersteuning niet vergeten. Zijn deze features belangrijk voor jou? Dan is de Ulefone Armor 10 5G het overwegen waard.

Toegegeven: hij is iets groter dan veel consumenten zouden willen, en de opslag is voor menigeen wat aan de lage kant, maar wellicht zijn deze aandachtspunten voor jou verwaarloosbaar.

Lees meer: Ulefone Armor 10 5G review

6. Unihertz Atom XL Sterke allrounder Specificaties Software: Android 10 Schermformaat: 4 inch Resolutie: 1.136 x 640 pixels CPU: Helio P60 RAM: 6GB Opslaggeheugen: 128GB Accucapaciteit: 4.300mAh Camera's achter: 48MP Frontcamera: 8MP Redenen om te kopen + Oleofoob scherm + Primaire 48MP camera Redenen om te vermijden - Oude CPU - Geen bedekking voor poorten

Unihertz is een bedrijf dat altijd wel een toestel in deze lijst heeft staan bij ons, en momenteel is de Atom XL naar onze mening de beste robuuste smartphone van de fabrikant.

De Atom-telefoons zijn doorgaans behoorlijk smal. Zelfs deze 'extra grote' versie komt met een relatief klein 4 inch scherm. Het is indrukwekkend dat Unihertz er alsnog een redelijke 4.300mAh accucapaciteit, 48MP camera en 6GB RAM erin heeft weten te stoppen.

Helaas is niet alles even geavanceerd. Zo is de MediaTek Helio P90-chipset wat gedateerd, en vinden we het jammer dat er geen optie is om de USB- en koptelefoonpoorten te beschermen.

Lees meer: Unihertz Atom XL review

Cat S62 Pro (Image credit: Mark Pickavance)

7. Cat S62 Pro Sterke verbeteringen ten opzichte van zijn voorgangers Specificaties Software: Android 10 Schermformaat: 5,6 inch Resolutie: 2.160 x 1.080 pixels CPU: Snapdragon 660 RAM: 6GB Opslaggeheugen: 128GB Accucapaciteit: 4.000mAh Camera's achter: 12MP Frontcamera: 8MP Redenen om te kopen + Sterke behuizing + FLIR-camera Redenen om te vermijden - Matige camera - Aan de prijzige kant

De Cat S62 Pro is een zeer goede rugged smartphone, afkomstig van een van de populairdere merken in dit veld. De smartphone bouwt voort op zijn voorgangers, en het is zonder meer de beste Cat-smartphone die je vandaag de dag in huis kunt halen.

Onder de motorkap zitten specificaties die niet zouden misstaan bij een reguliere budget/midrange smartphone, zoals een Snapdragon 660-chipset, een FHD-scherm en 128GB opslag. Uit de doos draait het toestel Android 10, en ondertussen is Android 11 beschikbaar.

De FLIR-camera mogen we niet vergeten en kan uitkomst bieden in tal van situaties. De robuuste bouw is ook prettig en er zit een programmeerbare knop aan de zijkant.

De primaire camera vinden we iets minder goed werken, en ook de prijs is aan de stevige kant. Kun je daar allemaal mee leven, dan is dit zeker een robuuste telefoon om te overwegen.

Lees meer: Cat S62 Pro review

8. Oukitel WP8 Pro Sterke phablet Specificaties Software: Android 10 Schermformaat: 6,49 inch Resolutie: 1.560 x 720 pixels CPU: Helio P22 RAM: 4GB Opslaggeheugen: 64GB Accucapaciteit: 5.000mAh Camera's achter: 16MP + 2MP + 2MP Frontcamera: 8MP Redenen om te kopen + Elegant design + Oleofoob scherm Redenen om te vermijden - MicroUSB-poort - Matige chipset

De Oukitel WP8 Pro is een low-end rugged smartphone met een robuust design. Het toestel sluit enkele compromissen om de prijs laag te houden.

Onder de compromissen vallen: een micro-USB-poort, wat resulteert in tragere laadsnelheden dan via USB-C, een low-end chipset voor niet al te snelle prestaties, en een relatief lage schermresolutie.

Kun je leven met deze compromissen, en ben je op zoek naar een goedkope rugged smartphone? Dan kan dit een interessante optie voor jou zijn.

Lees meer: Oukitel WP8 Pro review