Onze favoriete noise-cancelling koptelefoon geniet van hoge korting tijdens de Amazon Prime Deal Dagen!

Je weet het misschien niet, maar Amazon houdt op dit moment een groot kortingsfestijn voor hun Prime-abonnees. Op 8 en 9 oktober 2024 kunnen abonnees genieten van exclusieve kortingen, net zoals tijdens de bekende Amazon Prime Days die in de zomer plaatsvinden. Naar goede gewoonte zijn wij ook nu op zoek gegaan naar de beste deals op onze favoriete gadgets.

Hoewel je nu voor enkele tientallen euro's al een noise-cancelling koptelefoon kan aanschaffen van een minder bekend merk, zijn er ook kortingen op de grote namen. Onze aandacht werd meteen getrokken door de Bose QuietComfort Ultra, die we momenteel aanraden als je de allerbeste noise-cancelling koptelefoon wil zonder compromissen.

Hoge korting op de Bose QuietComfort Ultra

(Image credit: Future)

Bose QuietComfort Ultra (zwart) Beste premium noise-cancelling koptelefoon Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht : 250 gram | Frequentierespons: N/A | Drivers: 35 mm | Batterijduur: 30 uur (ANC aan) Koop de Bose QC Ultra voor €329,95 i.p.v. €499,95 Fantastisch, gedetailleerd geluid met een rijke bas Noise-cancelling van topklasse Comfortabel, premium en opvouwbaar design Geweldige slimme features Matige batterij Geluid klinkt niet altijd neutraal

Dit is zonder twijfel de beste koptelefoon van Bose in jaren en de onbetwiste nummer één op vlak van noise-cancelling. Deze koptelefoon staat ver boven elke andere optie. We hebben hem getest in vliegtuigen, treinen, bussen, drukke steden, op kantoor en thuis. Overal was de ruisonderdrukking beter dan bij alle andere koptelefoons die we hebben geprobeerd.

De geluidskwaliteit is minstens even indrukwekkend, maar heeft een hoog prijskaartje. Toch zijn we van mening dat de Bose QuietComfort Ultra zijn prijs kan verantwoorden, omdat hij daadwerkelijk beter is dan elke concurrent. Verder zijn er een aantal handige slimme functies, waaronder aanpasbare actieve noise-cancelling en multipoint-connectiviteit, te bedienen via de intuïtieve Bose Music-app.

Het is een beetje jammer dat audio-ondersteuning van hogere kwaliteit beperkt is tot Snapdragon Sound met compatibele telefoons en de 3,5mm-audiokabel. De batterijduur van 24 uur is ten slotte minder dan onze standaard van 30 uur voor noise-cancelling koptelefoons.

Lees hier de volledige Bose QuietComfort Ultra review