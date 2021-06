Beste Amazon Prime Day bluetooth speaker en soundbar deals 2021: verwachtingen & tips

Amazon Prime Day 2021 is dichtbij. Het kortingsfestijn gaat officieel van start op 21 juni en duurt tot 22 juni. Traditiegetrouw vind je tijdens Amazon Prime Day ook de nodige deals voor bluetooth speakers en soundbars. We verwachten dat dit niet anders zal zijn in 2021.

in vergelijking met andere jaren vind Amazon Prime Day dit jaar een maand eerder plaats. In 2020 werd het koopjesfestijn overigens gehouden in oktober. Dit had alles te maken met de coronapandemie.

Tijdens Amazon Prime Day 2021 houdt TechRadar constant in de gaten welke aanbiedingen er op het platform verschijnen. Zo zal geen enkele topactie jou ontgaan. De lijst wordt tevens twee dagen lang geüpdatet. Zit er niet meteen iets leuks voor jou tussen, dan is het aan te raden om een paar uur later nog eens te kijken.

Belangrijk: als je nog geen Prime-abonnement hebt, dan kan je gebruikmaken van de gratis proefperiode van 30 dagen om te genieten van deze unieke deals!

Amazon Prime Day deals verwachtingen

Sommige bluetooth speakers zijn meer dan enkel een manier om je muziek luider af te spelen. Speakers zoals de Sonos Move hebben bijvoorbeeld een ingebouwde Google Assistant zodat je ze ook kan gebruiken om je smart home aan te sturen. Daarnaast verwachten we zoals elk jaar veel kortingen op verschillende speakers van JBL, waaronder de populaire Flip-reeks, en speakers van Ultimate Ears, zoals de Wonderboom.

Er zullen vooral veel oudere speakers kortingen krijgen. De gloednieuwe JBL Charge 5 zal waarschijnlijk geen hoge korting krijgen, maar de oudere Charge 4 en 3 hebben daarentegen meer kans op een hogere korting en zijn beide prima speakers. Je hoeft dus niet noodzakelijk op zoek te gaan naar het nieuwste van het nieuwste. De Sonos Move zou mogelijk een korting kunnen krijgen, maar de nieuwste Sonos Roam zien we nog niet snel voor een goedkopere prijs beschikbaar zijn.

Op het gebied van soundbars is de Sonos Arc de absolute koning. Omdat deze al een jaar oud is, is het goed mogelijk dat deze een korting krijgt tijdens Amazon Prime Day 2021. Verder verwachten we aanbiedingen voor de soundbars van Samsung, Sony en LG. Welke soundbar geschikt is voor jou, lees je in onze handige koopgids.

Beste Amazon Prime Day bluetooth speaker deals

Hieronder vind je de belangrijkste bluetooth speaker deals van vorig jaar terug. Dit geeft je een goede indicatie van wat je zou kunnen verwachten tijdens Amazon Prime Day op 21 en 22 juni 2021.

