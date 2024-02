I nuovi iPad Pro e iPad Air saranno più grandi (ma anche più sottili)

L'iPad Pro 2024 e l'iPad Air 6 di nuova generazione potrebbero essere più grandi e più sottili dei loro predecessori e dovrebbero arrivare quest'anno.

Questo secondo le fonti di 9to5Mac, che avrebbero dato alla pubblicazione una soffiata sulle dimensioni effettive di un trio di nuovi iPad, uno dei quali dovrebbe essere un nuovo iPad Air da 12,9 pollici. Quest'ultimo offrirebbe un'opzione per un tablet Apple con schermo grande senza dover sborsare una grossa somma di denaro per un iPad Pro da 12,9 pollici di fascia alta.

Secondo 9to5Mac, le misure dei presunti prossimi iPad saranno le seguenti, in contrasto con le dimensioni dei modelli attuali:

iPad Pro da 11 pollici 2022 : 247,6 x 178,5 x 5,9 mm

: 247,6 x 178,5 x 5,9 mm Nuovo iPad Pro da 11 pollici : 249,7 x 177,5 x 5,1 mm

: 249,7 x 177,5 x 5,1 mm iPad Pro da 12,9 pollici 2022 : 280,6 x 214,9 x 6,4 mm

: 280,6 x 214,9 x 6,4 mm Nuovo iPad Pro da 12,9 pollici : 281,5 x 215,5 x 5,0 mm

: 281,5 x 215,5 x 5,0 mm Nuovo iPad Air da 12,9 pollici: 280,6 x 214,9 x 6,0 mm

Stando ai numeri di 9to5Mac, i modelli di iPad Pro 2024 saranno un po' più grandi dei loro predecessori, aggiungendo probabilmente un po' di spazio potenziale in verticale sullo schermo, ma anche più sottili nel complesso. La ragione di questa riduzione è da ricercarsi nei presunti display OLED per i tablet, che sostituirebbero le opzioni LCD e mini-LED disponibili per gli attuali iPad Pro.

Da tempo si parla di display OLED per gli iPad Pro e sembra probabile che quest'anno gli iPad di fascia alta possano finalmente adottare questa tecnologia; del resto, i display OLED sono già presenti in alcuni dei migliori tablet Android.

Ma è il vociferato iPad Air da 12,9 pollici ad aver attirato la mia attenzione. Sebbene l'attuale iPad Air offra un discreto display da 10,9 pollici, lo schermo può risultare un po' angusto rispetto ai tablet Windows e Android di prezzo simile, che hanno schermi da circa 12 pollici.

Un iPad Air più grande potrebbe avere un prezzo competitivo e offrire uno schermo un po' più pratico per chi intende usarlo come dispositivo di produttività ma non ha bisogno di tutte le specifiche di fascia alta dell'iPad Pro. Mi aspetto che il prossimo iPad Air utilizzi un chip M2 o M3, entrambi molto potenti e in grado di trasformare l'Air di nuova generazione in un vero e proprio dispositivo da lavoro, che può ancora essere utilizzato come schermo per guardare i vostri programmi preferiti quando arrivano le 17:30.

Naturalmente, questo potrebbe intaccare la posizione dell'iPad Pro come tablet professionale. Non mi stupirei quindi se Apple trovasse il modo di dotare i nuovi iPad Pro di chip M3 più potenti, ad esempio l'M3 Pro, che potrebbe consentire un editing più rapido di video direttamente da una scheda SD o fungere da macchina per la composizione di codici touch-friendly.

Al momento ci aspettiamo che i nuovi iPad arrivino nel secondo trimestre dell'anno, ovvero in primavera per gli abitanti dell'emisfero settentrionale. Dato che non si prevede che i cambiamenti apportati agli iPad siano enormi, la loro rivelazione potrebbe avvenire tramite un piccolo aggiornamento di Apple, con Cupertino che risparmierà le grandi presentazioni per la Worldwide Developers Conference che si terrà probabilmente a giugno.

Se non potete aspettare e volete un nuovo iPad oggi, date un'occhiata alla nostra classifica dei migliori iPad, perché non potrete sbagliare con nessuna scelta.