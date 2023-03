Recensione Planetaria Amazon Basics

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

In una cucina moderna e ben dotata difficilmente può mancare la planetaria, cioè la macchina ideale per impastare pizze, pasta, pane e dolci. Da qualche anno questo elettrodomestico è diventato di gran moda e in molti lo hanno comprato o ci stanno pensando. Infatti, la planetaria è tanto apprezzata dal pubblico italiano (e non solo) che Amazon ha deciso di farne una nella linea Amazon Basics. Ciò significa un prodotto dalle caratteristiche essenziali, design basilare e prezzo competitivo.

Scopriamo se la Planetaria Amazon Basic vale la pena e se è l’elettrodomestico adatto a voi

Planetaria Amazon Basics - recensione breve

(Image credit: Future)

La Planetaria Amazon Basic è un elettrodomestico relativamente poco costoso, dal design semplice e funzionale. Non è necessariamente la planetaria meno costosa in commercio, ma con un prezzo di circa 90 euro è sicuramente una di quelle più competitive, dal punto di vista del prezzo.

La cosa interessante è che questa planetaria permette di fare quasi tutto quello che potreste voler fare con un’impastatrice, ed è anche dotata di un paio di accessori interessanti. Ha anche alcune piccole mancanze, come è normale per un prodotto di fascia bassa, ma niente di grave.

Bisogna tenere in conto che il motore è da solo 800 watt, e questo significa che potrebbe non essere abbastanza potente per alcune preparazioni o per grandi quantità di impasto. Durante l’utilizzo, occasionalmente fatica ad amalgamare bene tutti gli ingredienti, e bisogna intervenire con una spatola per spingerli verso l’accessorio centrale.

È anche un elettrodomestico relativamente rumoroso, diciamo più o meno quanto uno spremiagrumi: non vi impedirà di fare conversazione con qualcuno, ma non è l’ideale se volete leggervi una rivista in cucina mentre lei lavora.

Sicuramente è un prodotto meritevole, tuttavia Amazon in questo caso forse non riesce ad essere pienamente competitiva. Ci sono infatti prodotti alternativi che costano più o meno la stessa cifra, e offrono qualcosa di più, come più accessori o un motore più potente; e alcuni di questi sono prodotti da marchi soliti e apprezzati, il che sicuramente può spostare l’ago della bilancia nel momento in cui si vuole scegliere cosa acquistare.

Disponibilità e prezzo

(Image credit: Future)

La Planetaria Amazon Basic è disponibile direttamente su Amazon (Si apre in una nuova scheda) e costa 90 euro. È un elettrodomestico in commercio da oltre tre anni, e in passato il prezzo è sceso fino a 63 euro circa, che è uno sconto niente male. Se vi interessa una buona planetaria, forse ha senso aspettare il Prime Day 2023, oppure il Black Friday 2023, e cercare di portarsene a casa una con un bello sconto.

Questa Planetaria Amazon Basic ha prezzi allineati con alcuni concorrenti della stessa categoria, che tuttavia potrebbero risultare più appetibili per via della maggiore potenza, o perché sono di un marchio famoso.

Design

La Planetaria Amazon Basic si propone come un prodotto ideale per l’uso domestico. A meno che non abbiate aspirazioni da chef stellato, infatti, è adatta a gestire la stragrande maggioranza delle preparazioni. E allo stesso tempo ha un design compatto (per essere una planetaria), e non sarà troppo difficile da maneggiare - considerando che questo dispositivo si sposta e si ripone ogni volta che va usato. Con un peso di 4,6 Kg non è una piuma, ma sicuramente pesa meno rispetto ad altri piccoli elettrodomestici per la cucina.

Il design è ordinario, quello che ti aspetteresti da una planetaria economica. Il corpo è totalmente in plastica, tranne il contenitore principale e gli accessori, come gancio o frusta, che ovviamente non possono essere di plastica, e infatti sono di metallo. Tutte le superfici sono molto facili da pulire, e gli accessori possono andare tranquillamente in lavastoviglie. Amazon purtroppo la propone solo in nero, il che è un peccato perché nelle cucine moderne un tocco di colore ogni tanto è sempre gradito.

Sotto ci sono quattro ventose che danno un po’ più di stabilità durante il funzionamento. Il cestello è grande a sufficienza per ospitare impasti di medie dimensioni, ma senza esagerare. Come regola generale, meglio non andare oltre i 300/350 grammi di farina.

Gli unici controlli presenti sono sul lato destro, l’interruttore per il blocco e la manopole per avviare e regolare la potenza. Tutto semplicissimo e molto “basic”, ma fa quello che deve.

Esperienza d’uso

(Image credit: Future)

La Planetaria Amazon Basic non è né più né meno di quello che vi aspettereste. Una volta inseriti gli ingredienti crea gli impasti desiderati nel modo corretto e senza incidenti.

L’importante è non mettere troppi ingredienti, né creare impasti troppo duri. Questo perché la Planetaria Amazon Basic non è molto potente né molto capiente, e in alcune situazioni potrebbe rivelarsi non adeguata.

Di tanto in tanto, poi, bisognerà “aiutarla”, muovendo gli ingredienti con una spatola e spingendoli verso l’accessorio utilizzato. A volte, infatti, questa planetaria non riesce a raccogliere correttamente tutti gli ingredienti. Una cosa con cui i cuochi amatoriali possono convivere perfettamente, ma forse poco adatta ai più esigenti.

Durante il funzionamento, non è particolarmente stabile: anzi risulta un po’ traballante e dà l’impressione di qualcosa che è sul punto di rompersi (poi non succede, ma l’impressione è quella). Ciò è una caratteristica “tipica” dei prodotti economici. Le impastatrici di fascia superiore, che costano di più, hanno una struttura più pesante e solida.

Da notare che è anche leggermente rumorosa, forse un po’ di più di altre macchine simili - ma d’altra parte le planetarie in generale non sono esattamente degli oggetti silenziosi.

Planetaria Amazon Basic, ne vale la pena?

(Image credit: Future)

Questa Planetaria Amazon Basic è un elettrodomestico dal costo contenuto, ma in grado di fare davvero tante cose. Se siete alla ricerca di un’impastatrice che non costi troppa ma che possa offrire una buona qualità, è senza dubbio una scelta più che valida. Tuttavia ci sono alternative che forse sono preferibili.

Volete un’impastatrice planetaria poco impegnativa La Planetaria Amazon Basic non costa molto e fa quello che ci si aspetta. Semplice e senza fronzoli, è pronta a dare una spinta extra alle vostre preparazioni in cucina

Siete fan della semplicità Un interruttore di sblocco e una manopola per la potenza. La Planetaria Amazon Basic non ha nient’altro, e non ha bisogno d’altro. Fantastica per quelle persone che non amano gli elettrodomestici con tanti pulsanti e funzioni aggiuntive

La trovate in promozione A 89 euro forse la Planetaria Amazon Basic non è la più invitante delle offerte. Ma in passato gli sconti non sono mancati, e se la trovate a €75 o meno ne sarete più che soddisfatti.

Non compratela se …

Vi serve più potenza Con una potenza di 800 watt, la Planetaria Amazon Basic potrebbe non essere adeguata proprio per tutte le preparazioni. Sicuramente cuochi e pasticceri più esperti potrebbero preferire una planetaria più potente.

Preferite marchi affermati La linea Amazon Basic include prodotti essenziali, realizzati all’insegna dell’economia e della funzionalità essenziale. Tutto bene, ma alcune persone preferiscono affidarsi a marchi conosciuti e famosi.

Volete fare molte porzioni Questa Planetaria Amazon Basic permette di fare quantità relativamente piccole. Se volete pasta, pane o pizza per molte persone, non è adatta.

Alternative

Se la La planetaria Amazon Basic non vi ha convinto, ecco un paio di altri prodotti da prendere in considerazione

(Si apre in una nuova scheda) Klarstein Planetaria Professionale, Impastatrice Planetaria 5 Litri Costa quanto il modello Amazon ma ha più potenza (1.300 watt) e un cestello più grande. Klarstein è un marchio noto e affermato nel mondo degli elettrodomestici, e propone questo modello in diversi colori.