Recensione Jackery Explorer 1500 Pro

Jackery Explorer 1500 Pro è un generatore solare che vanta un ottimo rapporto tra dimensioni, autonomia e velocità di ricarica. La potenza di 1.5 kWh è abbastanza da garantire energia sufficiente per gran parte degli usi più comuni e la batteria si ricarica facilmente collegandola alla presa elettrica di casa. Si può anche usare l'energia solare se ci si trova fuori casa, ma per farlo è necessario acquistare dei pannelli solari venduti separatamente. L'elevato numero di prese e ingressi USB lo rende perfetto da usare sia in casa che in mobilità. Con una potenza massima di 3600 Watt consente di collegare qualsiasi elettrodomestico o utensile di uso comune. Se siete in cerca di un generatore solare compatto, facile da usare e super versatile, Jackery 1500 Pro è uno dei migliori che potete trovare sul mercato.

Se siete alla ricerca di un generatore portatile che sia compatto, versatile e potente, Jackery Explorer 1500 Pro è una delle migliori opzioni che potete trovare sul mercato. Facile da trasportare e bello da vedere, il Jackery Explorer 1500 Pro dispone di un'ampia gamma di ingressi e porte di ricarica che lo rendono estremamente versatile per tutti i casi d'uso, dal campeggio ai lavori all'aperto.

Se ad esempio vi trovate in un'area sprovvista di collegamenti elettrici ma avete bisogno di collegare dispositivi come PC portatili, smartphone, frigoriferi, fornelli elettrici e lampade, Jackery Explorer 1500 Pro può fare al caso vostro.

Certo, se vi serve solo per ricaricare lo smartphone conviene optare per un power bank, ma se vi trovate in viaggio e dovete stare fuori casa per giorni senza poter sfruttare fonti elettriche, Jackery Explorer 1500 Pro è una soluzione ideale. Al contempo, se avete bisogno di svolgere dei lavori di manutenzione all'aperto o vi trovate in un'area boschiva priva di collegamenti elettrici, questo piccolo generatore può fornirvi l'energia che vi serve.

Il suo formato compatto lo rende facile da trasportare, anche se il peso è tutt'altro che trascurabile (17KG). Del resto stiamo parlando di un generatore in grado di erogare fino a 1800 watt di potenza con un picco di 3600 watt. Questo valore è particolarmente elevato per consentire di collegare anche gli attrezzi più energivori, come trapani o seghe elettriche. A bordo troviamo un set di batterie da circa 1500 Wh (1512) che consentono, ad esempio, di alimentare un forno a microonde da 1000 watt per poco più di un’ora.

Come se non bastasse, Jackery Explorer 1500 Pro si può collegare a dei pannelli solari compatibili (da 200W) per la ricarica che avviene in tempi relativamente brevi. Certo, portarsi dietro un generatore e due pannelli solari da 200W non è uno scherzo, ma se siete in viaggio con un camper o con un VAN non avrete problemi a riporre tutto nel vano portaoggetti.

Se invece dovete fare una scampagnata, a meno che non vi portiate dietro una carriola, il peso e le dimensioni complessive del kit potrebbero risultare proibitive.

Jackery 1500 Pro è un generatore dal design curato e compatto con un'elevata quantità di opzioni per il collegamento e una potenza sufficiente a supportare un'ampia gamma di dispositivi. Ma come si sarà comportato durante i nostri test?

Scopriamolo insieme!

(Image credit: Tom's Hardware)

Jackery Explorer 1500 Pro: Prezzo e disponibilità

1.599€ per il generatore

2.289€ per il pacchetto con pannelli solari da 200W

Jackery Explorer 1500 Pro è un generatore ben realizzato e potente, ma la qualità ha un costo.

La sola stazione di ricarica ha un prezzo di 1.599€, mentre se decidete di acquistare il kit con pannelli solari la cifra sale a 2.289€. Il prezzo risulta leggermente più alto della media ma trattandosi di un prodotto premium la cifra non è eccessiva, soprattutto se si considera il kit completo.

Potete trovarlo facilmente su Amazon e presso i rivenditori autorizzati.

Jackery Explorer 1500 Pro: design

Design compatto e curato

Peso notevole (17 KG)

Jackery Explorer 1500 Pro è una stazione di ricarica atipica e presenta un design molto più curato di quello che ci si potrebbe aspettare..

Tuttavia, l'aspetto esteriore è solo parte del suo design, che si rivela molto ben congegnato in tutte le sue parti. Ad esempio, Explorer 1500 Pro dispone di un solido maniglione che ne facilita il trasporto nonostante i suoi 17 KG di peso. Il corpo risulta ben bilanciato e il formato compatto permette di trasportare facilmente la stazione nel bagagliaio di un'auto di piccole dimensioni. Un uomo adulto è perfettamente in grado di trasportarlo senza utilizzare supporti, anche se alla lunga il peso si fa sentire.

Anche il sistema di raffreddamento è studiato nei minimi dettagli. Le griglie poste lateralmente convogliano l'aria fredda spinta verso l'interno dalle ventole per raffreddare i componenti elettrici posizionati trasversalmente. Questo consente di tenere le temperature sotto controllo e sfruttare al massimo il potenziale del generatore senza rischiare surriscaldamenti.

Jackery Explorer 1500 Pro: connettività

Ottima varietà di porte

Compatibile con un gran numero di dispositivi

Il posizionamento delle porte di ricarica è curato nei minimi dettagli e si rivela azzeccatissimo nella gran parte dei casi. Nella parte anteriore troviamo i connettori che forniscono energia ai dispositivi, mentre sul retro sono presenti delle porte per la ricarica delle batterie interne. Queste si possono carica tramite il collegamento alle rete elettrica, alla batteria della vostra auto o van o ai pannelli solari che vanno però acquistati separatamente se non si sceglie il kit.

Ma ora andiamo a vedere qualche caso d'uso specifico: Jackery Explorer 1500 Pro è in grado di fornire energia a un forno a microonde da 1000 watt per poco più di un’ora, o a un TV di medie dimensioni per circa 24 ore. Potete ricaricare completamente uno smartphone per 70 volte o tenere un portatile in carica per un mese consecutivo.

Ma non è tutto. Se siete amanti del fai-da-te e vi piace lavorare all'aperto, Jackery Explorer 1500 Pro consente di utilizzare una sega elettrica per circa due ore o un decespugliatore elettrico per 3-4 ore.

Se invece avete deciso di passare pasquetta al lago con la famiglia e volete tenere in fresco la carne, con Jackery Explorer Potrete tenere sotto carica un frigo per circa 10 ore. Ovviamente si tratta di casi d'uso comuni presi come esempio per far comprendere le potenzialità della stazione di ricarica.

(Image credit: Tom's Hardware)

Jackery Explorer 1500 Pro: batteria

Ricarica completa in 2 ore collegandolo alla rete domestica

Ricarica completa in 6 ore con due pannelli solare da 200W

Come detto nei paragrafi precedenti, Jackery Explorer 1500 Pro si può ricaricare dalla presa di casa o tramite pannelli solari. Ovviamente, se volete conservare la sua caratteristica principale, ovvero la mobilità, dovrete optare per la seconda opzione.

Per la nostra prova abbiamo utilizzato dei SolarSaga 200 Watt prodotti da Jackery e offerti in abbinamento in alcuni bundle. Con un singolo pannello occorrono circa nove ore per la ricarica completa, un tempo eccessivo per la maggior parte dei casi. Si possono collegare fino a 6 pannelli solari riducendo i tempi di ricarica a sole due ore, ma in questo caso il prezzo del pacchetto sale notevolmente e i problemi di trasporto diventano importanti se non disponete di un grosso vano portaoggetti.

Collegando Jackery Explorer 1500 Pro alla presa di casa il tempo di ricarica scende a sole due ore.

La batteria è garantita per ben 1000 cicli di ricarica con il mantenimento della capacità entro l’80%. Molto dipenderà dall'uso che ne farete, ma anche se doveste usarlo ogni giorno consecutivamente per 3 anni scaricando completamente la batteria avreste una garanzia di circa 3 anni.

Jackery Explorer 1500 Pro: ne vale la pena?

Compratelo se..

Cercate una stazione di ricarica potente e portatile Se avete necessità di ricarica elettrodomestici o utensili da lavoro in mobilità o all'aperto, Jackery 1500 Pro è una soluzione ideale.

Volete sfruttare l'energia solare per la ricarica Con la possibilità di collegare fino a 6 pannelli solari, Jackery Explorer 1500 Pro è un dispositivo ideale per chi viaggia molto in zone remote e non ha la possibilità di collegarsi alla rete elettrica.

Non compratelo se...

Cercate qualcosa di leggero per ricaricare smartphone e tablet Questa stazione di ricarica è pensata per utensili da lavoro energivori ed elettrodomestici, quindi se cercate qualcosa di estremamente portatile per ricaricare telefoni, speaker e simili, dovreste orientarvi su una power station.