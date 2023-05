Recensione Ecovacs Deebot T20 Omni

Compatibilità limitata: Il robot non è compatibile con gli assistenti vocali come Alexa e Google Home

L'Ecovacs Deebot T20 Omni è esteticamente simile all’ ECOVACS T10 Turbo : la parte superiore ha un coperchio che dà accesso al serbatoio di raccolta della polvere e ai pulsanti di accensione/ripristino. La parte superiore ospita anche la “torre”, dove trova posto l’emettitore Lidar per la tecnologia TrueMapping 2.0, che consente una scansione ambientale a 360 gradi. Nella parte anteriore si trova il sensore TrueDetect 2.0 che riconosce piccoli oggetti come calzini, giocattoli e cavi durante il processo di aspirazione e lavaggio, evitandoli.

Come già con il modello precedente, il Deebot T20 Omni si è dimostrato eccellente sia nella mappatura sia nel riconoscimento degli ostacoli: occasionalmente un laccio, un cavo o qualche piccolo oggetto possono metterlo in crisi, ma di base si muove senza problemi anche in una stanza poco ordinata. Attenzione però, perché lui gira al largo dagli ostacoli, e ciò significa che non pulirà nemmeno intorno ad essi.

La tecnologia TrueDetect 2.0, in particolare, è una novità rispetto a modelli precedenti come il Deebot X1 Omni. All’atto pratico, tuttavia, non c’è modo di affermare che il nuovo modello abbia un qualche vantaggio nel riconoscere gli ostacoli.

(Image credit: Valerio Porcu)

Una delle novità del Deebot T20 Omni è la nuova spazzola in gomma sul fondo, che cattura efficacemente sporco e detriti evitando che capelli e peli si aggroviglino. Per il lavaggio del pavimento, ci sono due spazzole rotanti (in direzioni contrarie, 180 rpm), che premono sul pavimento con una forza pari a 6 Newton. Un accorgimento che, di fatto, fa sì che il Deebot T20 Omni sia ottimo anche per il lavaggio del pavimento. Le spazzole si sollevano automaticamente se viene rilevato un tappeto, per non bagnarlo.

Fin qui, niente di strano: il Deebot T20 Omni integra alcune tra le migliori tecnologie disponibili oggi su sui migliori aspirapolvere robot , ma non c’è molto di più che ECOVACS potesse fare sul dispositivo principale.

Sulla base di lavaggio e ricarica, invece, c’è qualche altra novità interessante. Per esempio, ci sono due serbatoi da quattro litri: uno per l'acqua pulita (eventualmente con il detergente) e l'altro per l'acqua sporca. L’acqua è usata anche per lavare le spazzole con acqua calda, dopo l’utilizzo. La temperatura arriva fino a 55 gradi, e non manca un processo di asciugatura (che impiega circa un paio d’ore). In questo modo, potrete star certi di aver il vostro aspirapolvere sempre nelle migliori condizioni.

(Image credit: Valerio Porcu)

Nella parte anteriore è presente anche un sacco da 3 litri per lo svuotamento della polvere, che dovrebbe bastare per circa un mese di utilizzo, calcolando un’aspirazione al giorno.

Non poteva mancare la classica applicazione ECOVACS, disponibile anche per il nuovo Deebot T20 Omni. L'app consente di personalizzare la mappa, impostare la potenza di aspirazione e l'intensità di lavaggio, programmare gli intervalli di pulizia e lavaggio e controllare il robot a distanza. Ritroviamo anche l’assistente vocale Yiko di ECOVACS, che continua a trovarci poco entusiasti - ma permette di fare alcune azioni basilari. Anzi, in teoria può fare anche cose avanzate, e accettare comando come “pulisci sotto al tavolo della cucina”, ma la risposta non è sempre quella ideale, e alla lunga potreste decidere che, semplicemente, è più semplice fargli pulire un’intera stanza.

Il Deebot T20 Omni supporta solo le reti Wi-Fi a 2,4 Ghz: una scelta un po’ obsoleta magari, ma alla fine per quello che bisogna fare basta e avanza. Dall’app potrete avviare una pulizia, verificare se l’aspirapolvere è bloccato, monitorare l’usura dei componenti e sapere quando è il momento di sostituire qualcosa. Niente di complicato, e certamente niente che richieda una rete Wi-Fi più veloce.

(Image credit: Valerio Porcu)

Come altri ECOVACS, nemmeno questo è compatibile con Alexa e Google Home, quindi continuo a essere frustrato dal fatto di non poter dire Alexa, passa l’aspirapolvere. Un vero dramma moderno.

Ma ci si consola facilmente vedendo quanto è pulito il pavimento dopo il passaggio del Deebot T20 Omni che, insieme agli altri modelli di questo marchio, si conferma uno tra i migliori robot aspirapolvere in commercio.

L’unico vero appunto che si può fare a Deebot T20 Omni è lo stesso che possiamo fare ad altri prodotti simili, come per esempio l’ECOVACS X1 Omni: sono davvero molto, molto, molto ingombranti.

Certo, è fantastico avere un sacchetto per la polvere da tre litri e due serbatoio da 4 litri cada uno per l’acqua, ma il risultato è una base di ricarica che non potrete posizionare nella maggior parte delle case.

Il risultato è che Deebot T20 Omni è adatto solo per abitazioni molto grandi, dove si possa trovare lo spazio necessario per la sua ingombrante base di ricarica. Oppure è consigliabile per negozi e uffici, dovrà potrà rivelarsi più che utile per tenere il pavimento pulito e in ordine senza doverlo fare con le vostre mani.

Disponibilità e prezzo

Ecovacs Deebot T20 Omni è disponibile sul sito ECOVACS, su Amazon e presso i principali rivenditori. Il prezzo di riferimento è pari a €1.099, ma in genere sono disponibili coupon Amazon e altre forme di sconto che permettono di spendere un po’ meno.

Sicuramente mille euro è un cifra molto impegnativa per un aspirapolvere robot, e non sono molti i consumatori disposti a spenderla. Tuttavia, vale la pena sottolineare che gli altri modelli in commercio con caratteristiche simili (o a volte persino inferiori) al Ecovacs Deebot T20 Omni possono costare anche il 20% o 25% in più. Ecovacs Deebot T20 Omni, dunque, a modo suo è un ottimo affare.

Image 1 of 12 (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu)

Ecovacs Deebot T20 Omni, ne vale la pena?

Nel complesso, Ecovacs Deebot T20 Omni è un aspirapolvere robot potente e versatile, adatto a grandi case o ambienti commerciali. Tuttavia, è importante tenere presente che si tratta di un dispositivo ingombrante e che non è compatibile con Alexa o Google Home.

Compratelo se ..

Avete una casa di grandi dimensioni o un ambiente commerciale Ecovacs Deebot T20 Omni ha una potente aspirazione fino a 6000Pa, in grado di gestire facilmente anche lo sporco e i detriti più ostinati. La batteria dura diverse ore, e il pavimento è abbastanza pulito anche per un negozio.

Volete un aspirapolvere molto efficace nella pulizia e nel lavaggio

Ecovacs Deebot T20 Omni aspira e lava molto bene, con un livello di pulizia che è senza dubbio tra i migliori che abbiamo mai provato negli ultimi tempi. Molto importante la funzione per proteggere i tappeti.

Volete un aspirapolvere robot personalizzabile e con controllo a distanza. Tramite l’app, Ecovacs Deebot T20 Omni può pulire solo aree specifiche, o attivarsi secondo la vostra programmazione preferita, Lo potete controllare a distanza.

Non compratelo se …

Avete una casa piccola Ecovacs Deebot T20 Omni è un aspirapolvere robot grande e potente, ed è fatto per spazi molto grandi. Se avete una casa piccola, potreste preferire un aspirapolvere robot più piccolo e meno costoso.

Cercate un aspirapolvere robot compatibile con Alexa o Google Home Ecovacs Deebot T20 Omni non è compatibile con Alexa o Google Home. Se siete alla ricerca di un aspirapolvere robot che si integri con il resto della vostra casa intelligente, meglio guardare altrove.